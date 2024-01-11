先天性肌病有时是指数百个不同的可能出生时就存在的神经肌肉疾病，但是更多的时候是用来指一组罕见的遗传性原发性肌肉疾病，这些疾病在出生时或新生儿期引起肌张力减低和无力，在某些病例中，可能在儿童期出现运动发育延迟。诊断是基于临床的，通过肌肉活检、且有时通过肌肉MRI来确诊。治疗是支持性治疗，包括物理治疗。

先天性肌病是一组遗传性肌肉疾病，临床特点为肌张力减退和无力，通常从出生时就存在，临床过程是静态或缓慢进展的。 尽管肌营养不良也是导致肌肉无力的遗传性疾病，但与先天性肌病的不同之处在于发病年龄，受影响的肌肉分布，以及先天性肌病的活检标本中不存在特征性肌营养不良变化（例如肌纤维坏死和再生）。

最常见的3种先天性肌病按序排列分别是

中央核心和多微小轴空肌病（核心肌病）

中心核肌病

杆状体肌病

这些类型主要通过组织学特征、症状和预后来区分。

先天性肌病的诊断是由特征性临床表现提示的，并通过肌肉活检和有时肌肉MRI来证实。导致许多不同形式的先天性肌病的基因变异已经被鉴定出来，有时根据临床评估和其他测试的结果进行DNA检测。

先天性肌病的治疗是支持性的，包括物理治疗，这可能有助于保持功能。

中央核心肌病及多小细胞肌病(核心肌病) 中央核心肌病和多小细胞肌病（核心肌病）是最常见的先天性肌病形式，最常与RYR1突变相关。遗传方式通常是 常染色体显性，但存在隐性和散发形式。 核心肌病的特征是肌肉活检标本上没有氧化酶染色的区域（核心）；区域可以是外围的或中心的，焦点的，多个的，或广泛的。中央轴肌病是被鉴别出来的第一个先天性肌病。 受影响最严重的患者发展为新生儿肌张力低下和轻度近端肌肉无力的症状，但有时核心肌病的症状也体现不出来，直至成年。许多患儿也有面瘫。无力症状是进行性的，寿命是正常的，但有些患者受到严重影响和需要坐轮椅的。与中央轴肌病相关的基因突变也与恶性高热的敏感性增加。

中心核肌病 中心核肌病的特点是在肌肉活检中有大量的中心核。这种肌病可能是x连锁的，常染色体显性的，或常染色体隐性的，但大多数基因涉及编码膜转运蛋白。 x -连锁形式是最常见和最严重的，大多数受影响的儿童不能活过一岁。 常染色体显性遗传形式通常表现在青春期或成年期，伴有运动引起的肌痛、双面无力、上睑下垂和眼外麻痹。