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先天性肌病有时是指数百个不同的可能出生时就存在的神经肌肉疾病，但是更多的时候是用来指一组罕见的遗传性原发性肌肉疾病，这些疾病在出生时或新生儿期引起肌张力减低和无力，在某些病例中，可能在儿童期出现运动发育延迟。诊断是基于临床的，通过肌肉活检、且有时通过肌肉MRI来确诊。治疗是支持性治疗，包括物理治疗。
先天性肌病是一组遗传性肌肉疾病，临床特点为肌张力减退和无力，通常从出生时就存在，临床过程是静态或缓慢进展的。 尽管肌营养不良也是导致肌肉无力的遗传性疾病，但与先天性肌病的不同之处在于发病年龄，受影响的肌肉分布，以及先天性肌病的活检标本中不存在特征性肌营养不良变化（例如肌纤维坏死和再生）。
最常见的3种先天性肌病按序排列分别是
中央核心和多微小轴空肌病（核心肌病）
中心核肌病
杆状体肌病
这些类型主要通过组织学特征、症状和预后来区分。
先天性肌病的诊断是由特征性临床表现提示的，并通过肌肉活检和有时肌肉MRI来证实。导致许多不同形式的先天性肌病的基因变异已经被鉴定出来，有时根据临床评估和其他测试的结果进行DNA检测。
先天性肌病的治疗是支持性的，包括物理治疗，这可能有助于保持功能。
中央核心肌病及多小细胞肌病(核心肌病)
中心核肌病
杆状体肌病
纤维性肌病是最常见的先天性肌病，可能是常染色体显性遗传之一，也可能是常染色体隐性遗传。致病突变已被确定在10个基因，所有这些基因都与细丝蛋白的产生有关。
新生儿的纤维性肌病的症状有重度、中度或轻度。严重者可引起呼吸肌无力、呼吸衰竭。中度疾病产生面部、颈部、躯干和足部肌肉的进行性无力，但不影响寿命。轻度疾病是非进行性的，寿命正常。