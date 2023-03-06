恶性高热是一种致命性的体温升高，常起因于联合应用去极化类肌松药和强效的挥发性吸入全身麻醉药时机体的代谢亢进性反应。临床表现包括肌肉僵硬、高热、心动过速、气促、横纹肌溶解以及呼吸性和代谢性酸中毒。诊断是临床性的；高危病人应完善检查以确诊。首选治疗是快速降温和积极的支持治疗，包括使用丹曲林。

引起本病的相关常见肌松剂是琥珀酰胆碱；相关吸入性麻醉剂最常见的是氟烷，但其他麻醉剂（例如，异氟醚、七氟烷和地氟烷）也可引起本病。这类药物的联合应用在某些肌营养不良和肌强直患者身上会引起一种类似的反应。虽然可能在第一次用药后就出现恶性高热，但平均需要三次接触。

（参见 中暑概述。）

恶性高热的病理生理学 恶性高热的发病率约为两万分之一。本病具有遗传易感性和常染色体显性遗传及可变的外显率。通常成因性突变影响骨骼肌的兰尼碱受体；然而，已鉴别出>22种其他成因性突变。 发病机制可能涉及麻醉药物诱导钙离子从患者骨骼肌肌浆网中逸出。于是加剧了钙诱导的生化反应，引起严重肌肉收缩和代谢率增高，导致呼吸机代谢性酸中毒。由于存在酸中毒，患者呼吸频率增快，然而只能部分代偿。 并发症 可能出现高钾血症，呼吸性和代谢性酸中毒，低钙血症，横纹肌溶解伴肌酸激酶升高，肌红蛋白尿及凝血功能异常，尤其是弥散性血管内凝血[DIC]。

恶性高热的症状和体征 恶性高热可在麻醉期间或术后早期发生。临床表现根据所用药物及患者的易感性而不同。通常颌部肌肉僵硬是最先出现的体征，接着出现心动过速，其他心律失常，气促，酸中毒，休克及高热。高碳酸血症（呼气末二氧化碳升高）是早期表现。体温通常≥40°C且可能相当高（例如，>43°C）。如发生横纹肌溶解和肌红蛋白尿，尿液可呈现褐色或呈血性。

恶性高热的诊断 临床评估

并发症相关实验室检查

对高危人群进行易感性检查 吸入麻醉开始10分钟内就出现典型症状体征的患者需怀疑本病，偶尔也发生在吸入麻醉开始数小时后 (1)。识别颌部僵硬、气促、心动过速及呼气末二氧化碳升高有助于及早诊断。 没有立即确诊的检查，但患者应进行并发症检查，包括心电图、血液检查(包括血小板、电解质、血尿素氮、肌酐、肌酸激酶、钙、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、D-二聚体的完全血细胞计数)和肌红蛋白尿的尿液检查。 需排除其他诊断。围手术期脓毒症可引起高热但很少在麻醉诱导后出现。不充分的麻醉可引起肌张力增高和心动过速，但不引起体温升高。甲状腺危象及嗜铬细胞瘤极少在麻醉诱导后立即出现高热。 易感性检查 对于有本病家族史或既往全身麻醉时出现过严重或不完全典型不良反应的高危人群，推荐进行易感性检查。咖啡因氟烷挛缩试验（CHCT）最为准确。该检查检测肌肉组织样本对咖啡因和氟烷的反应。基因检测也很容易获得，但根据检测到的突变类型可能会受到限制。 诊断参考文献 1.Hopkins PM, Girard T, Dalay S, et al: Malignant hyperthermia 2020: Guideline from the Association of Anaesthetists.Anaesthesia 76:655-664, 2021.doi: 10.1111/anae.15317

恶性高热的治疗 快速降温及支持治疗

丹曲林 对于恶性高热患者，尽可能快速有效地给患者降温（参见中暑：治疗）以预防中枢神经系统损害，并给予支持治疗以纠正代谢异常，这些是至关重要的。在肌肉僵硬进展为全身性之前，以及出现横纹肌溶解，严重高热及弥散性血管内凝血之前就开始治疗，预后最佳。除常用的物理降温措施之外，可每隔5分钟静脉注射丹曲林2.5mg/kg，直至总量达10mg/kg。根据心率和呼气末 二氧化碳决定丹曲林的剂量。有些患者需气管插管(参见气道建立和控制/气管插管)、肌松并诱导全麻状态以控制症状并给予支持治疗。可静脉给予大剂量苯二氮䓬类药物以控制躁动。恶性高热死亡率高，即便早期积极治疗也可能无效。

恶性高热的预防 相比全身麻醉，如有可能则优选局部和区域阻滞麻醉。对于易感患者或有家族史的患者应避免使用强效吸入性麻醉药及去极化肌松药。进行麻醉时需要备用丹曲林。