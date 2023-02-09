早老症，又称Hutchinson-Gilford syndrome综合征，是表现在儿童早期的引起过早死亡的衰老加速综合征。

早老是由于LMNA基因的自然突变所致，该基因编码一种作为细胞核分子支架的核纤层蛋白A ( lamin A)。该蛋白的缺乏导致了细胞分裂时细胞核不稳定，引起细胞早期死亡。

平均死亡年龄为14.6岁，死因为冠状动脉疾病和脑血管疾病。可以发生胰岛素抵抗和动脉粥样硬化。 众所周知的与正常衰老相关问题（如癌症风险增高、退行性关节炎）在该病是不存在的。

早衰症的症状和体征在2岁内出现，包括：

生长停滞（如，身材矮小症、牙萌出延迟）

异常面容（颅面部不对称、小颌症、钩形鼻）

衰老的体征（如，皮肤皱纹、秃头、关节活动范围减小、类似于硬皮病的坚韧皮肤）

早衰的诊断通常根据外观很明显，但必须与节段性早衰（如肢端肥大症、移位症）和其他导致生长障碍的原因区分开来。

洛那法尼是一种口服药物，可防止有缺陷的孕激素或孕激素样蛋白质积聚。小型研究表明，它可以将寿命延长 2.5 年。

可进行支持治疗。