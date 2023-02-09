早老症，又称Hutchinson-Gilford syndrome综合征，是表现在儿童早期的引起过早死亡的衰老加速综合征。
早老是由于LMNA基因的自然突变所致，该基因编码一种作为细胞核分子支架的核纤层蛋白A ( lamin A)。该蛋白的缺乏导致了细胞分裂时细胞核不稳定，引起细胞早期死亡。
平均死亡年龄为14.6岁，死因为冠状动脉疾病和脑血管疾病。可以发生胰岛素抵抗和动脉粥样硬化。 众所周知的与正常衰老相关问题（如癌症风险增高、退行性关节炎）在该病是不存在的。
早衰症的症状和体征在2岁内出现，包括：
生长停滞（如，身材矮小症、牙萌出延迟）
异常面容（颅面部不对称、小颌症、钩形鼻）
衰老的体征（如，皮肤皱纹、秃头、关节活动范围减小、类似于硬皮病的坚韧皮肤）
早衰的诊断通常根据外观很明显，但必须与节段性早衰（如肢端肥大症、移位症）和其他导致生长障碍的原因区分开来。
洛那法尼是一种口服药物，可防止有缺陷的孕激素或孕激素样蛋白质积聚。小型研究表明，它可以将寿命延长 2.5 年。
可进行支持治疗。
其他早老综合征
过早老化也是其他早老综合征的一个表现，包括：
Werner综合征（青春期后的早老症，伴有头发稀疏、衰老的其他表现：白内障、骨质疏松、动脉粥样硬化）；Rothmund-Thomson综合征（过早老化伴有癌症的易感性增加）。Rothmund-Thomson 综合征是一种早老症，对癌症的易感性增加。基因的突变导致具有修复DNA功能的RecQ DNA解螺旋酶缺陷。
Cockayne综合征是一种由ERCC8基因突变引起的常染色体隐性遗传病，它在DAN的切除修复中起重要作用。临床特征包括：严重生长障碍、恶病质、视网膜病、高血压、肾功能不全、皮肤光敏感性增加和智力障碍。
新生儿早老症（Wiedemann-Rautenstrauch综合征）是一种隐性遗传的衰老综合征，导致2岁死亡。
其他综合征（例如，唐氏综合征，Ehlers-Danlos综合征）有时也伴有过早老化表现。
更多信息
以下是一些可能对父母或看护人有用的英语支持资源。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Progeria Research Foundation：致力于寻找早衰症治愈方法和有效治疗方法的资源，通过其网站提供信息、资源和支持
Share and Care Cockayne Syndrome Network：为对 Cockayne 综合征感兴趣的家庭和专业人士提供支持小组的资源
Rothmund-Thomson Syndrome Foundation：提供有关 Rothmund-Thomson 综合征和相关疾病的教育并支持临床研究的资源