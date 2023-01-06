手术切除是主要治疗方法，目的是完全切除（如果安全的话）。即使是局部复发之后，可根据肿瘤的位置不同，再次外科手术切除可以是有帮助的。

当需要治疗时，化疗通常用于肿瘤无法切除、无法完全切除或手术后进展/复发的儿童。

放射治疗很少用于患有低级别星形细胞瘤的儿童，因为相关的长期认知障碍。

大多数患有低度星形细胞瘤的儿童总体预后良好，是长期幸存者。