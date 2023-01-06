星形胶质细胞瘤是由星形胶质细胞发展而来的中枢神经系统肿瘤。诊断取决于MRI治疗方法包括手术切除结合化疗。放疗很少用于治疗低级别肿瘤，通常用于治疗高级别类型肿瘤。
星形胶质细胞是星形胶质细胞，形成了脑实质的很大一部分，并根据其在中枢神经系统中的位置发挥各种功能。星形细胞瘤范围从低级别无痛肿瘤（最流行的）到恶性高级别肿瘤。
作为一个群体，星形细胞瘤是最常见的 儿童中枢神经系统肿瘤，约占小儿中枢神经系统肿瘤的 40%（1个)。大部分病例发生在5岁~9岁。这些肿瘤可以发生于脑或脊髓的任何部位，但最常见于小脑。
尽管外观相似，但儿童和成人的星形细胞瘤具有不同的生物背景和不同的分子发现，导致了临床特征的差异，如肿瘤产生的部位、治疗方式和总体结果。（2个, 3个)。
参考文献
1.Ostrom QT, Price M, Neff C, et al: CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2015-2019. Neuro Oncol 24(Suppl 5):v1–v95, 2022.doi: 10.1093/neuonc/noac202
2.Jones C, Perryman L, Hargrave D: Paediatric and adult malignant glioma: Close relatives or distant cousins? Nat Rev Clin Oncol 9(7):400–413, 2012.doi: 10.1038/nrclinonc.2012.87
3.Greuter L, Guzman R, Soleman J: Pediatric and adult low-grade gliomas: Where do the differences lie? Children (Basel) 8(11):1075, 2021.doi: 10.3390/children8111075
星型细胞瘤的症状和体征
多数患儿出现的症状有持续升高的颅内压力（例如，晨起头痛、呕吐、嗜睡）。肿瘤的位置决定其他症状和体征，例如：
小脑：虚弱、震颤和共济失调
大脑半球：虚弱、麻木或癫痫发作
视觉通路：视力丧失、突眼或眼球震颤
脊髓：虚弱和步行障碍
星形细胞瘤的诊断
增强MRI
活检
对比-增强MRI是诊断、确定肿瘤范围以及监测是否复发的有效影像学检查。对比-增强CT也可应用，但是特异性和敏感性稍差。
除例外情况外，需要进行活检以确定肿瘤类型和等级。这些肿瘤通常被归类为低等级（如毛细胞星形细胞瘤）或高等级（如间变性星形细胞瘤)。许多病理学家指定等级I和II的肿瘤为低等级，而等级III和IV的肿瘤为高等级。
星形细胞瘤的治疗
手术切除
有时需要放和/或化疗
星形细胞瘤的治疗方法决定于肿瘤的位置和分级。一般情况下，等级越低，治疗强度越小，预后越好。
低级别星形细胞瘤
手术切除是主要治疗方法，目的是完全切除（如果安全的话）。即使是局部复发之后，可根据肿瘤的位置不同，再次外科手术切除可以是有帮助的。
当需要治疗时，化疗通常用于肿瘤无法切除、无法完全切除或手术后进展/复发的儿童。
放射治疗很少用于患有低级别星形细胞瘤的儿童，因为相关的长期认知障碍。
大多数患有低度星形细胞瘤的儿童总体预后良好，是长期幸存者。
高级别星形细胞瘤
这类肿瘤的治疗综合手术（排除位置不允许）、放疗和化疗。化疗的作用尚不清楚。
预后较差，3年整体生存率只有20～30%(1)。
治疗参考文献
1.Cohen KJ, Pollack IF, Zhou T, et al: Temozolomide in the treatment of high-grade gliomas in children: A report from the Children's Oncology Group. Neuro Oncol 13(3):317–323, 2011.doi: 10.1093/neuonc/noq191
更多信息
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World Health Organization (WHO): The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: A summary