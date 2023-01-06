儿童中枢神经系统肿瘤概述

磁共振显像

活检

MRI是检查的选项，因为它提供了实质肿瘤的更详细的图像，并且可以检测后颅窝，蛛网膜下腔空间，蛛网膜和软脑膜内的肿瘤。CT可以进行，但是敏感性和特异性较低。

一旦影像学证实了脑肿瘤的存在，在大多数情况下需要进行活检来确认诊断并确定肿瘤类型和分级。世界卫生组织（WHO）创建了一个常用的分类系统（2021），其中包括分子和组织学信息，以进一步对中枢神经系统肿瘤进行分类。

一旦做出诊断并确定了肿瘤组织学，就可以确定分期和风险评估。分期（确定肿瘤是否扩散）包括对整个脊柱进行MRI检查，腰椎穿刺进行脑脊液细胞学检查，以及术后进行MRI检查以评估任何残留肿瘤。风险评估基于年龄、残留肿瘤的程度、分子发现和疾病传播的证据。