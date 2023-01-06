磁共振显像

活检标本或整个切除的肿瘤的组织学评价

MRI钆造影是可能髓母细胞瘤初始检查。确诊是利用活检或是理想地在首发症状时即行肉眼肿瘤全切除所获取的肿瘤组织进行明确。

一旦最初的诊断确立，分期和危险组的确定对于髓母细胞瘤是关键。

分期检查包括

全脊柱MRI检查

腰椎穿刺行脑脊液细胞学检查

进行术后脑部MRI以评估任何残余肿瘤

风险评估基于残余肿瘤数量和疾病播散的证据：

高风险：术后残留病>1.5cm 2 或者 有散播性的镜下或肉眼病灶。

平均风险：术后残余<1.5cm2而且没有播散。

分子亚组也是诊断评估的一部分，治疗方法也在这些分组的基础上发展。髓母细胞瘤的主要分子群是WNT活化的、SHH活化的、第3组和第4组。在四个主要分子群之下，出现了更细粒度的新亚群。

(参见 the World Health Organization's 2021 classification of tumors of the central nervous system.)