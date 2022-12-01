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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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儿童不依从性

作者：Bridgette L. Jones, MD, MS, University of Missouri, Kansas City, School of Medicine, Children's Mercy, Kansas City, MO
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

任何年龄均可发生不遵医嘱(参见 药物治疗的依从) 用药是由于

  • 费用

  • 痛苦或不便于管理

  • 需要频繁服药，治疗方案复杂或两者兼而有之

但是，许多独特的因素导致儿童依从性差。

<6岁儿童吞服药片有困难，并且更可能抗拒服用味道不好的药物。

年长儿童常常拒绝那些需要他们离开学习和活动的，或是让他们看起来和同龄人有别的药物或疗法（例如，胰岛素，定量雾化吸入剂）。

青少年会通过不服药来表达他们的叛逆和向父母寻求个人独立。他们还可能漏服一剂药而没有看到任何直接的不良影响，然后错误地认为他们不需要处方药，因此变得越来越不依从。青少年想要像他们的朋友一样，属于并融入他们的同龄人群体。他们穿同样的衣服，喜欢同样的运动鞋，吃同样的食物。患有慢性病标志着他们与同龄人不同，他们通常依从较差，所以他们会像他们的朋友一样。

父母或保姆可能仅部分理解或记得用药的原理和介绍，由于工作关系不能按时给孩子用药。有些人一开始尝试民间疗法或草药治疗。有些人的收入有限，不得不优先把钱花在其他地方如食物；其他人的信仰和态度阻止他们给儿童服用毒品。

为了帮助最大限度地减少用药不依从性，医生开药时，可以按以下的步骤进行：

  • 确定患者和父母/护理人员是否同意诊断，是否认为诊断很严重，是否相信治疗会奏效。

  • 纠正误解，引导患者和护理人员寻找可靠的信息来源。

  • 确定依从性的激励因素。

  • 以患者和护理人员能够复习和理解的语言提供书面和口头指导。

  • 尽早给家庭随访电话回答遗留的问题。

  • 评估进展情况，并提醒患者和护理人员进行随访。

  • 随访时检查药瓶来确认服用的药量。

  • 教育患者和护理人员如何记录每日症状或药物日记。

青少年尤其需要意识到他们的疾病和治疗是受控制的，应该鼓励他们自由地交往和尽可能担负起依从的责任。

治疗方案应尽量简化（如多种药物同步应用和保证疗效的前提下尽量减少每日用药的次数），并且使治疗方案与病人及其家长的日程安排想配合。 对治疗计划中的关键之处应加以强调（如抗生素需用足疗程）。 如果还需要改变生活方式（例如，饮食或锻炼），应在多次就诊中逐步引入此类改变，并应设定切合实际的目标，以免使患者或护理人员不堪重负。成功实现一个目标应该用赞美来加强，然后才应该添加下一个目标。

对于需要昂贵、长期治疗的病人，可寻找有关病人用药辅助计划的资料进行参考，可登陆网站 NeedyMeds

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. 医疗需求：为无力支付药物和医疗费用的人提供援助的在线项目资源

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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