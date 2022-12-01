通过胃肠道吸收药物受以下因素的影响

胃酸分泌

胆盐生成

胃排空时间

肠蠕动

肠管长度和有效吸收面积

肠道菌群

疾病

所有这些因素都随着年龄而变化（1)。

胃酸分泌下降会增加对酸敏感的药物（青霉素）的生物利用度，而降低弱酸性药物（如苯巴比妥）的生物利用度。

胆盐形成减少会降低亲脂性药物（如地西泮）的生物利用度。

当年龄<3个月的婴儿肠内给药时，胃排空和肠蠕动变慢会增加药物达到治疗浓度的时间。小婴儿肠内的药物代谢酶是药物吸收较差的另一个原因。先天性肠闭锁、手术肠道切除或留置空肠营养管的婴幼儿可能有特定的吸收缺陷，这取决于肠道丢失的长度、旁路以及丢失肠段的位置。还应考虑所摄入的食物类型如何改变胃排空（例如，固体与液体）。

有助于新陈代谢的肠道菌群的变化也可能影响肠道吸收。

注射的药物吸收通常缺乏规律，这是因为

药物化学性质不同

注射部位不同（肌内注射或皮下注射）

不同婴儿肌肉的差异

疾病状况不同（如循环系统状况不佳）的缘故。

注射深度的变异（过深或过浅）

肌内注射会引起疼痛并有可能导致组织损伤，一般不主张使用，如确有需要，水溶性药物因不会沉淀在注射部位而成最佳选择。

因为新生儿角质层薄，体表面积和体重的比例比年长儿童和成人大得多，新生儿经皮给药吸收明显增强。 皮肤受损（如擦伤、湿疹、烧伤）会使任何年龄段儿童的药物吸收增加。

经直肠给药通常只用于不能静脉给药的紧急情况（如癫痫持续状态经直肠给予地西泮）。因直肠内不同部位静脉回流系统的差异，直肠内给药的部位也会影响药物的吸收。婴幼儿也可能在发生显著吸收后才排出药物。

吸入药物从肺部的吸收（如beta-激动剂治疗哮喘，肺表面活性物质治疗肺透明膜病）的不同很少是由于生理指标的差异，而更多是由于给药装置的可靠性以及病人或护理人员使用技巧的不同所致。