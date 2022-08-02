指向自我的的做作性障碍

做作性障碍，是在没有外在动机的情况下，病人故意制造或伪装躯体或心理的症状或体征；这种行为的动机是要获得疾病角色。症状可以是急性的，戏剧化的和令人信服的。患者常辗转于一个医生或医院到另外一处去治疗。确切的病因未明，但是应激和严重人格障碍可能与之有关，边缘性人格障碍最为常见。诊断是基于临床的。没有确切有效的治疗方法

(参见躯体化概述。）

指向自我的做作性障碍过去被称为孟乔森综合征，尤其是当临床表现非常戏剧化和严重的时候。也可能发生强加给他人的人为紊乱。

这些患者往往在最初起病时或者长期成为内科和外科诊所的负担。然而，这种疾病是一个精神问题，比简单的不诚实的症状模拟更复杂，并且与严重的情绪困难有关。

患者常常有明显的 边缘型人格 的特点，通常聪明又机智。他们知道如何模仿疾病，而且对医疗机构非常熟悉。 他们与诈病者不同，因为尽管患者的欺骗和模拟是有意识的、受意志控制的，但是他们的行为并无明显外部激励（如经济利益、休假时间）。除了自己的痛苦能获得一些医疗关注外，他们其他的获益并不清楚，他们的动机和寻求关注大部分是潜意识的，并且是模糊不清的。

患者早年可能有情感或躯体被虐待史，也可能在童年期有非常严重的疾病体验或是有一个患重病的亲属。病人似乎在自我认同上存在一些问题，人际关系不稳定。通过对他人无法治疗自己的疾病进行谴责，与权威的医生和医疗机构联系在一起，并且/或者表现得独一无二、非常复杂、英勇、具有渊博的医学知识，使得假装生病可能成为提高或保护自尊的一种方式。

症状和体征 指向自我的做作性障碍患者可能会主诉或模拟躯体症状暗示某些疾病（如腹痛提示急性外科急腹症，呕血）。 患者常常知道多他们假装的疾病的许多相关症状和特点（例如，心肌梗死的疼痛可放射到左臂或下颌部，还会伴随出汗症状）。 有时他们模仿或诱导体检结果（如刺破手指流血污染尿样，皮下注射细菌导致发热或脓肿;在这种情况下， 微生物致病源往往是大肠杆菌 大肠杆菌 ）。患者腹部可能会有各种腹部探查手术瘢痕纵横交错，或者是有一个手指、一只胳膊已被切除等。

诊断 临床评估 指向自身的做作性障碍的诊断是基于病史和体格检查，以及各项必要的检查来排除相关躯体疾病和夸大的、假装的、模仿的和/或诱导的躯体症状。 这种行为必须发生在没有明显的外部激励的情况下（如，工作休假、受伤的经济补偿）。