边缘型人格障碍（BPD）

边缘型人格障碍的患者觉得自己是被遗弃或被忽视，感到强烈恐惧或愤怒。例如，当对他们很重要的人迟到或爽约，他们会极其愤怒或惊恐。他们认为这是抛弃，意味着自己是坏的。他们害怕抛弃的部分原因是不想独自一人。

这些患者对他人看法往往存在突然的戏剧性的巨大变化。他们在早期可能理想化潜在的照顾者或恋人的关系，要求花很多时间在一起，分享一切。然后突然觉得对方不够关心，感到失望，并且对变得愤怒或者贬低对方。从理想化到贬低对方贬值反映了非黑即白的思维（分裂的，好的和坏的两极化）。

边缘型人格障碍患者可以用同情和关怀他人，但只有当他们觉得自己需要的时候他们会在那里。

患者难以控制自己的愤怒，并且愤怒往往强烈和不恰当。他们常冲着自认为忽视或遗弃自己的照顾者或情人表达愤怒，表现为尖刻的挖苦，痛苦或长篇大论，爆发后，他们常常感到惭愧和内疚，加重自己是坏人的感觉。

边缘型人格障碍患者也可能会突然转变自我形象，表现为突然改变自己的目标，价值观，观念，职业，或朋友。他们在上一分钟可以表现为被照顾周到下一分钟就可以义愤填膺地抱怨被虐待。 尽管通常把自己看成是坏的，他们有时觉得自己不存在的，例如，当他们觉得没有人对自己关心。他们常常感到内心空虚。

情绪（如强烈的烦躁不安，易怒，焦虑）的变化通常只持续几个小时，很少持续超过几天，可能反映了边缘型人格障碍患者的人际关系极端敏感。

边缘型人格障碍患者经常伤害自己以达到目标。例如，他们可能会在毕业前夕辍学，或者毁掉一个颇有前途的关系。

冲动导致自我伤害常见。他们可能赌博，从事不安全性行为，暴饮暴食，野蛮驾驶，滥用物质，或超支。 自杀行为、姿势和威胁以及自残（如切割，燃烧）很常见。虽然许多自伤行为并非旨在结束生命，在这些患者的自杀风险是普通人群的40倍。这些患者中约有 8% 至 10% 死于自杀 (1)。这些自伤行为通常因为照顾者或恋人可能的遗弃或对其失望拒绝而触发。患者可自残来弥补感到自己是坏人的行为或在解离发作期间，或者转移痛苦情绪来确定自己的能力。

极端应激状态下可产生解离发作、偏执观念甚至是精神病性症状（如幻觉，关系妄想），通常是害怕被遗弃的时候，无论是真实的还是想象的。这些症状通常短暂，并且不会严重到符合某个独立障碍的诊断标准。在大多数患者中，分离症状会随着时间的推移而减轻，复发率很低。然而，社会功能状态的改善通常不如症状。