边缘型人格障碍（BPD）

边缘性人格障碍的特点是存在持续的行为模式，患者有着不稳定和过于敏感的人际关系，不稳定的自我形象，强烈的情绪波动和冲动。诊断根据临床标准。治疗方法是心理治疗，有时是药物治疗。
(参见焦虑障碍概述。）
边缘型人格障碍的患者难以忍受独自一人，为避免被抛弃，会做出一些疯狂的行为，而这导致了危险的发生，比如表现出自杀姿势以获得别人的救援和关心。
在美国，报告的边缘型人格障碍患病率各不相同。估计中位患病率为2.7％，但可能高达5.9％ (1)。在被视为精神疾病住院的患者中，患病率约为20％。约75％被诊断为这种疾病的患者是女性，但在普通人群中，男女的比例为1：1。
共病 常见。患者常常有情绪障碍,躯体症状障碍、赌博障碍，或物质使用障碍 （2）。
参考文献
1.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
2.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 752.
边缘性人格障碍的病因学
儿童早期的压力可能促进边缘人格障碍的发生。童年的时候经历了身体和性虐待，被忽视，与照顾者分离和/或失去父母，这些情况在患有边缘性人格障碍的患者中很常见。
某些人可能具有遗传倾向，对环境生活压力会产生病理反应，并且边缘型人格障碍具有明显的遗传成分。一级亲属是边缘型人格障碍的人群罹患该障碍的风险是普通人群的5倍 (1)。
大脑和神经肽系统的功能紊乱也可能导致障碍，但并非存在于所有的患者 (2)。
病因参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 755.
2.Stanley B, Siever LJ: The interpersonal dimension of borderline personality disorder: Toward a neuropeptide model.Am J Psychiatry 167(1):24-39, 2010. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09050744
边缘性人格障碍的症状和体征
边缘型人格障碍的患者觉得自己是被遗弃或被忽视，感到强烈恐惧或愤怒。例如，当对他们很重要的人迟到或爽约，他们会极其愤怒或惊恐。他们认为这是抛弃，意味着自己是坏的。他们害怕抛弃的部分原因是不想独自一人。
这些患者对他人看法往往存在突然的戏剧性的巨大变化。他们在早期可能理想化潜在的照顾者或恋人的关系，要求花很多时间在一起，分享一切。然后突然觉得对方不够关心，感到失望，并且对变得愤怒或者贬低对方。从理想化到贬低对方贬值反映了非黑即白的思维（分裂的，好的和坏的两极化）。
边缘型人格障碍患者可以用同情和关怀他人，但只有当他们觉得自己需要的时候他们会在那里。
患者难以控制自己的愤怒，并且愤怒往往强烈和不恰当。他们常冲着自认为忽视或遗弃自己的照顾者或情人表达愤怒，表现为尖刻的挖苦，痛苦或长篇大论，爆发后，他们常常感到惭愧和内疚，加重自己是坏人的感觉。
边缘型人格障碍患者也可能会突然转变自我形象，表现为突然改变自己的目标，价值观，观念，职业，或朋友。他们在上一分钟可以表现为被照顾周到下一分钟就可以义愤填膺地抱怨被虐待。 尽管通常把自己看成是坏的，他们有时觉得自己不存在的，例如，当他们觉得没有人对自己关心。他们常常感到内心空虚。
情绪（如强烈的烦躁不安，易怒，焦虑）的变化通常只持续几个小时，很少持续超过几天，可能反映了边缘型人格障碍患者的人际关系极端敏感。
边缘型人格障碍患者经常伤害自己以达到目标。例如，他们可能会在毕业前夕辍学，或者毁掉一个颇有前途的关系。
冲动导致自我伤害常见。他们可能赌博，从事不安全性行为，暴饮暴食，野蛮驾驶，滥用物质，或超支。 自杀行为、姿势和威胁以及自残（如切割，燃烧）很常见。虽然许多自伤行为并非旨在结束生命，在这些患者的自杀风险是普通人群的40倍。这些患者中约有 8% 至 10% 死于自杀 (1)。这些自伤行为通常因为照顾者或恋人可能的遗弃或对其失望拒绝而触发。患者可自残来弥补感到自己是坏人的行为或在解离发作期间，或者转移痛苦情绪来确定自己的能力。
极端应激状态下可产生解离发作、偏执观念甚至是精神病性症状（如幻觉，关系妄想），通常是害怕被遗弃的时候，无论是真实的还是想象的。这些症状通常短暂，并且不会严重到符合某个独立障碍的诊断标准。在大多数患者中，分离症状会随着时间的推移而减轻，复发率很低。然而，社会功能状态的改善通常不如症状。
症状和体征
1.Pompili M, Girardi P, Ruberto A, et al: Suicide in borderline personality disorder: A meta-analysis.Nord J Psychiatry 59(5):319-324, 2005. doi: 10.1080/08039480500320025
边缘性人格障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
诊断边缘型人格障碍 (1)，患者必须有
不稳定的关系、自我形象和情绪(即情绪失调)的持久模式和明显的冲动
这种持续模式具有以下≥5项特征：
努力避免遗弃（实际的或想象的）
交替出现理想化和贬低他人，不稳定的紧张的人际关系
不稳定的自我形象和自我意识
≥2个区域可能伤害自己（如不安全性行为，暴食，鲁莽驾驶）
快速的情绪变化，通常只持续几个小时，很少超过几天
持续的空虚感
不适当的强烈愤怒或无法控制愤怒
暂时的偏执思想或由压力引发的严重分离症状
此外，症状必须从成年早期开始，但是也可以发生在青春期。
鉴别诊断
边缘性人格障碍最常见被误诊为
双相障碍：这种疾病的特征还包括情绪、行为的大范围波动。然而，边缘型人格障碍患者应对压力时情绪和行为会迅速改变，特别是人际关系方面的压力，而双相障碍患者的情绪更为稳定，反应也没那么强烈，人们的能量和活动往往有显著的变化。
其他有着相似的表现人格障碍。
边缘性人格障碍的鉴别诊断还包括
抑郁障碍和焦虑症：这些障碍可以区别于基于消极的自我形象、不安全的依恋和对排斥敏感的边缘性人格障碍，这些是边缘性人格障碍的显著特征，通常在心境障碍或焦虑症患者中不存在。
物质使用障碍：可能很难确定冲动和明显的情绪变化是否是由于药物滥用障碍或边缘性人格障碍造成的。然而，边缘性人格障碍的其他特征（例如，身份障碍、情感不稳定）的存在，特别是在清醒期间，有助于区分这两种疾病。
创伤后应激障碍：虽然许多边缘型人格障碍患者有创伤史，但创伤后应激障碍患者会出现与重新经历创伤事件相关的反复症状以及觉醒增加，这些不是边缘型人格障碍的特征。这两种疾病的共患病率很高。
许多边缘性人格障碍在鉴别诊断中同时存在该病。
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 752-757.
边缘性人格障碍的治疗
心理治疗
给药频次
边缘型人格障碍的一般治疗同其他人格障碍。
识别和治疗共病是有效治疗边缘性人格障碍的关键。
心理治疗
治疗边缘型人格障碍的主要方法是心理治疗。
几种不同的心理治疗干预在减少自杀行为、改善抑郁和改善患者的功能方面是有效的(1)。
认知行为疗法 关注情绪失调和社交技能缺乏。具体包括：
辩证行为治疗（结合个人和小组会议，治疗师充当行为教练，24小时待命）
情感预测和解决问题的系统培训（STEPPS）
STEPPS 包括20周的每周小组会议。教给患者管理情绪的技巧，挑战他们的消极期望，以更好地照顾自己。他们学会设定目标，避免服用非法药物，改善饮食、睡眠和运动习惯。要求患者确定一个由朋友、家人和医疗保健从业人员组成的支持团队，在遇到危机时愿意为他们提供指导。
其他侧重患者对自身和他人紊乱的情绪体验的干预措施。这些干预包括：
基于心理化的治疗
聚焦移情的心理治疗
聚焦图式的治疗
心理化 是指自我反思的能力，了解自己内心和别人的心理状态的能力。心理化通过对照顾者安全的依恋来获得。心理化治疗可以从以下方面帮助患者：
有效调节自身情绪（如心烦时平静下来）
了解自己与他人相处的问题和困难
反思和理解他人的内心
因此，它可以帮助患者与他人同情和设身处地地交往。
聚焦移情的心理治疗 聚焦患者和治疗师之间的相互作用。 治疗师提出问题并帮助患者思考自己的反应，使他们能够在治疗期间审视自己夸张、扭曲、不切实际的自我形象。 强调此时此刻（如患者如何联结治疗师），而不是过去。例如，当一个胆小，安静的患者突然变得充满敌意和争论，治疗师会问患者是否注意到感情的变化，然后要求患者反思在治疗师和自己之间发生了什么体验到了什么。其目的是
帮助患者发展一个更稳定的和现实的自我意识和他人意识
通过对治疗师的移情发展出更健康的对他人的关系
聚焦图式的治疗 是整合了认知行为疗法，依恋理论，心理动力学的概念和聚焦情绪疗法的综合治疗。它关注的是终身不适应的思维、感觉、行为和应对模式(称为图式)、情感改变技巧和治疗关系，以及有限的自我重塑。有限的再教育涉及在患者和治疗师之间建立一种安全的依恋关系（在专业范围内），使治疗师能够帮助患者体验童年时期错过的导致儿童适应不良的经历。
以图式为中心的疗法的目的是帮助患者改变自己的模式。治疗分为三个阶段：
评估：确定图式
意识：认识图式在自己在日常生活中如何作用
行为改变：用更健康的替换消极的想法，感受和行为与健康的人
虽然大多数类型的边缘型人格障碍心理治疗都需要专门的培训和监督，“良好的精神科管理“是一种针对边缘性人格障碍患者的方法，专为普通临床医生设计。它涉及一系列原则和实践，包括每周一次的个体治疗；关于边缘性人格障碍、治疗目标和期望的心理教育；有时还有药物。它关注的是患者在日常生活中对人际压力的反应。
支持性心理治疗也有效。目标是与患者建立一种鼓励性的支持的情感，从而帮助患者养成健康的防御机制，特别是在人际交往方面。
Medications（药物应用史）
药物对于边缘型人格障碍的核心症状并不总是有效，应谨慎使用。一般来说，它们的使用应仅限于离散的共病精神疾病（例如，重度抑郁症）（2）。
当使用时，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）安全性好，过量致死的风险很小。不过，SSRIs用于治疗边缘型人格障碍的抑郁和焦虑勉强有效。其他可用于治疗共病精神疾病的药物包括
情绪稳定剂：对于抑郁，焦虑，情绪不稳和冲动症状
非典型（第二代）抗精神病药：针对焦虑，愤怒、情绪不稳定和认知症状，包括应激相关的认知扭曲（如偏执的想法，黑与白的思维，严重认知混乱）
苯二氮卓类 不建议使用兴奋剂，因为存在依赖性、用药过量、抑制解除和药物转移的潜在风险。
治疗参考文献
1.Stoffers JM, Völlm BM, Rücker G, et al: Psychological therapies for people with borderline personality disorder.Cochrane Database Syst Rev 2012(8):CD005652, 2012. doi: 10.1002/14651858.CD005652.pub2
2.Leichsenring F, Heim N, Leweke F, et al: Borderline personality disorder: A review.JAMA 329(8):670-679, 2023.doi: 10.1001/jama.2023.0589