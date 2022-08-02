功能性神经症状障碍，以前称为转换障碍，由无意识和非自主发展的神经症状或缺陷组成，通常涉及运动或感觉功能。症状表现难以用已知的病理生理机制或神经解剖通路的知识来解释。转换症状的发作、加剧和维持通常与心理因素有关，如应激或创伤。通常排除了躯体疾病后根据病史来做诊断。治疗开始于建立一致的、支持性的医患关系；心理治疗可以起到帮助作用，催眠和物理治疗也是如此。
（参见躯体化概述。）
功能性神经症状障碍是躯体化的一种形式，将心理现象表现为身体（躯体）症状。
这种疾病往往在儿童晚期至成年早期发展，但可能发生在任何年龄。女性中更为常见。
症状和体征
这种疾病的症状通常会突然出现，有时会在压力事件后发作。典型症状表现为自主运动或感觉系统功能明显损害，但有时还会表现为颤抖和意识损害（提示癫痫发作），以及异常的肢体姿势（提示其他神经系统疾病或一般躯体疾病）。 如患者可能表现为平衡或共济失调、虚弱、一条胳膊或一条腿麻痹或身体的某一部位失去感觉，抽搐、没有反应、失明、复视、耳聋、失声、吞咽困难、喉咙梗阻感或者尿潴留。
症状可以单次或反复发作，也可以转为慢性病程。一般而言，每次发作持续时间比较短。
诊断
临床评估
只有在全面的医学检查和测试后，才能考虑功能性神经症状障碍的诊断，以排除可以完全解释症状及其影响的神经或一般医学障碍。一个重要的特征是症状和体征与神经系统疾病不符。 例如，可能不遵循解剖学分布（如涉及多个神经根的感觉障碍），或以不同的方式进行评估时发现可能存在检验结果差异，例如发生以下情况：
患者在床上检查跖屈力量显著减弱，但可以踮起脚尖正常走路。
在仰卧患者中，当患者抬高健侧下肢对抗阻力时，检查者手放置于“瘫痪”侧下肢的足跟部可以感受到向下的压力（胡佛征）。
当患者注意力被转移时（如让患者健侧手按照检查者的节拍运动），患侧手的震颤症状变化或者消失了。
在明显抽搐发作时拒绝睁眼。
视野缺损呈管状（管状视野）。
要满足疾病诊断，症状通常非常严重，给病人带来显著痛苦，或影响了其社交、职业和其他重要社会功能。
治疗
有时催眠或认知行为治疗
持续的、信任的、支持性的医患关系是最基本的。 精神科医生和其他专科医生（如神经科或内科）协作治疗是非常有帮助的。当专科医生在排除了常见疾病，并向病人保证症状并非由严重的潜在疾病所致后，患者常常会觉得好多了，症状也渐渐消失。
下列的治疗可能会有帮助：
催眠治疗可以帮助患者控制应激和自身精神状态对其躯体功能的影响。
尽可能不采用麻醉诱导下的精神分析治疗，除非患者需要镇静剂才能诱导到催眠状态。
心理治疗，包括认知行为治疗，对某些患者有效。
物理治疗可以帮助一些人。
任何共病的其他精神障碍（如抑郁症）必须治疗。