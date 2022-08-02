功能性神经症状障碍，以前称为转换障碍，由无意识和非自主发展的神经症状或缺陷组成，通常涉及运动或感觉功能。症状表现难以用已知的病理生理机制或神经解剖通路的知识来解释。转换症状的发作、加剧和维持通常与心理因素有关，如应激或创伤。通常排除了躯体疾病后根据病史来做诊断。治疗开始于建立一致的、支持性的医患关系；心理治疗可以起到帮助作用，催眠和物理治疗也是如此。

（参见躯体化概述。）

功能性神经症状障碍是躯体化的一种形式，将心理现象表现为身体（躯体）症状。

这种疾病往往在儿童晚期至成年早期发展，但可能发生在任何年龄。女性中更为常见。

症状和体征 这种疾病的症状通常会突然出现，有时会在压力事件后发作。典型症状表现为自主运动或感觉系统功能明显损害，但有时还会表现为颤抖和意识损害（提示癫痫发作），以及异常的肢体姿势（提示其他神经系统疾病或一般躯体疾病）。 如患者可能表现为平衡或共济失调、虚弱、一条胳膊或一条腿麻痹或身体的某一部位失去感觉，抽搐、没有反应、失明、复视、耳聋、失声、吞咽困难、喉咙梗阻感或者尿潴留。 症状可以单次或反复发作，也可以转为慢性病程。一般而言，每次发作持续时间比较短。

诊断 临床评估 只有在全面的医学检查和测试后，才能考虑功能性神经症状障碍的诊断，以排除可以完全解释症状及其影响的神经或一般医学障碍。一个重要的特征是症状和体征与神经系统疾病不符。 例如，可能不遵循解剖学分布（如涉及多个神经根的感觉障碍），或以不同的方式进行评估时发现可能存在检验结果差异，例如发生以下情况： 患者在床上检查跖屈力量显著减弱，但可以踮起脚尖正常走路。

在仰卧患者中，当患者抬高健侧下肢对抗阻力时，检查者手放置于“瘫痪”侧下肢的足跟部可以感受到向下的压力（胡佛征）。

当患者注意力被转移时（如让患者健侧手按照检查者的节拍运动），患侧手的震颤症状变化或者消失了。

在明显抽搐发作时拒绝睁眼。

视野缺损呈管状（管状视野）。 要满足疾病诊断，症状通常非常严重，给病人带来显著痛苦，或影响了其社交、职业和其他重要社会功能。