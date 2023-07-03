高分辨CT

有时需要肺活检

胸片能显示双侧非蜂窝状模糊斑片影，但在接近20%的脱屑性间质性肺炎病例中可以正常。HRCT显示斑片状、胸膜下磨玻璃影。往往在不透明的区域可见囊肿存在。可见不规则线性或网状阴影但并非主要特征。蜂窝状改变仅在少部分患者中可见。

有时需要进行手术肺脏活检