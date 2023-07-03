脱屑性间质性肺炎是以气腔中单核细胞浸润为特征的慢性肺部炎症，绝大部分发生于目前或既往吸烟患者。
脱屑性间质性肺炎是一种特发性间质性肺炎。绝大多数脱屑性间质性肺炎病人是吸烟者，多在30～40岁之间发病。
该病均匀地影响整个肺实质。肺泡壁衬有丰富立方细胞;肺泡间隔存在淋巴细胞，浆细胞的适度浸润，以及偶尔嗜酸性粒细胞浸润。如果存在肺泡间隔纤维化的话，程度很轻。
最显著的特征是远端气腔中出现大量色素性巨噬细胞，在最初描述该疾病时其被误认为脱落的肺泡细胞。罕见蜂窝样变。类似但病变范围小的呼吸性细支气管炎——相关性间质性肺病（RBILD）中，提示脱屑性间质性肺炎和RBILD是由吸烟引起的同一种疾病的不同表现。
脱水性间质性肺炎表现为呼吸困难和非生产性咳嗽逐渐增加。
脱屑性间质性肺炎的诊断
高分辨CT
有时需要肺活检
胸片能显示双侧非蜂窝状模糊斑片影，但在接近20%的脱屑性间质性肺炎病例中可以正常。HRCT显示斑片状、胸膜下磨玻璃影。往往在不透明的区域可见囊肿存在。可见不规则线性或网状阴影但并非主要特征。蜂窝状改变仅在少部分患者中可见。
有时需要进行手术肺脏活检
脱屑性间质性肺炎的治疗
戒烟
有时需要应用糖皮质激素或细胞毒药物
戒烟 可使约75%的脱屑性间质性肺炎患者临床改善。无改善的患者，糖皮质激素或细胞毒性药物可能有作用。
该病预后良好，10年生存率约70% (1)。
治疗参考文献
1.Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al.An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 2013;188(6):733-748.doi:10.1164/rccm.201308-1483ST