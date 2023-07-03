特发性间质性肺炎概述

高分辨CT

肺功能检测

实验室检查

有时需要肺活检

任何不明原因的肺间质性疾病患者都应怀疑为特发性间质性肺炎。针对每位患者，临床医生，影像医生和病理医生需要互相交换信息综合诊断。需要系统的排除已知病因的ILD（见表 间质性肺疾病的病因）。通常需要检查胸片、肺功能及高分辨率CT（high-resolution CT，HRCT）。为了更好诊断，病史采集需要强调以下内容：

症状持续时间

肺部疾病家族史，尤其是肺纤维化

吸烟史（因为有些疾病多发于吸烟者或既往吸烟者）

目前及先前用药情况

详细审查家庭及工作环境，包括家庭成员的工作环境

需要列一个患者既往工作清单，包括有否暴露于有机或无机制剂（见表 间质性肺疾病的病因)。以及暴露的时间、程度及有否应用防护措施。

X-线检查 完成，出现典型异常，但不足以鉴别各种类型。

肺功能检查 经常做估算生理功能障碍的严重程度，但无助于鉴别不同类型。典型的结果是生理性的限制，肺容量和弥散能力减少。运动时常发生低氧血症，也可能存在于休息时。

HRCT, 鉴别气腔还是间质病变，是最有用的测试常常使用。 它可以评估潜在的病因、范围和疾病的分布，更有可能发现潜在的或共存的疾病(如隐匿性纵隔淋巴结肿大、癌症、肺气肿)。HRCT应在病人仰卧和俯卧进行，并应包括动态呼气成像以关注小气道受累的情况。

实验室测试 针对临床特征提示患有系统性风湿病、血管炎或环境暴露的患者进行。此类测试可能包括抗核抗体、类风湿因子和其他针对系统性风湿性疾病的更具体的血清学测试（例如抗环瓜氨酸肽 [CCP]、核糖核蛋白 [RNP]、抗 Ro [SSA]、抗 La [SSB] 、硬皮病抗体 [Scl70]、抗 Jo-1 抗体、肌炎抗体组）。

经支气管镜活检有助鉴别其他间质性肺病，如结节病及过敏性肺炎，但活检并不能够提供足够组织以诊断间质性特发性肺炎。支气管肺泡灌洗有助于缩小某些患者的鉴别诊断范围，并可以排除其他过程，例如感染。此项检查对于大部分病人病情预测和随访的帮助尚不知晓。

冷冻活检, 一种能在切除前迅速冷冻肺组织的技术，有助于诊断某些间质性肺病。组织获取量高于经支气管活检，但低于手术肺活检。手术的风险包括出血和气胸。在具有执行和解释其结果经验的中心，经支气管冷冻活检可以被视为外科肺活检的替代方法。

若病史及HRCT未能做出诊断时，需手术进行肺活检 以明确诊断。采用视频辅助胸腔镜手术（VATS）对多个部位行多点活检是首选。