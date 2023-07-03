特发性间质性肺炎概述

特发性间质性肺炎（idiopathic interstitial pneumonias，IIPs）是一类病因不明、临床特征相似的间质性肺疾病，主要区别在于肺活检的组织病理学不同。组织学上分为8种亚类，特征是都有不同程度的炎症和纤维化，都引起呼吸困难和典型的影像学异常。诊断依据病史、体格检查、高分辨率CT、肺功能检查以及肺活检。治疗因不同亚型而异。预后也因亚类而异，可以很好也可以致死。
特发性间质性肺炎8种亚类按发生频率降序排列依次为：
特发性肺纤维化 （组织学鉴定为普通型间质性肺炎）
呼吸性细支气管炎相关间质性肺病（RBILD）
这些亚类的特征为不同程度的间质炎症和纤维化(1)。上述病变都可能导致呼吸困难；高分辨CT（HRCT）弥散性病变；活检见炎症和（或）纤维化。但区分亚类很重要，因为它们的临床特征和治疗反应不同 (见表 特发性间质性肺炎的主要特征)。
特发性间质性肺炎的主要特征*
疾病
发病人群
前驱症状
胸片特征
HRCT
CT鉴别
病理表现
多为男性，>50岁，（>60%吸烟）
慢性（>12个月）
主要位于基底部的网状影伴肺容量缩小
周围性，胸膜下，基底部；网状蜂窝样变
牵拉性支气管/细支气管扩张
结构扭曲
系统性风湿性疾病，特别是 类风湿关节炎
寻常性间质性肺炎
多发于30～50岁患者，男性居多（>90%吸烟）
亚急性至慢性（数周至数年）
磨玻璃影
下部，绝大多数为周围性
磨玻璃影
网状线
过敏性肺炎
脱屑性间质性肺炎
多为女性，年龄40～60岁（<40%吸烟）
亚急性至慢性（数月至数年）
磨玻璃影和网状影
周围性，基底部，对称性
实变
多种磨玻璃影
不规则线
COP
DIP
过敏性肺炎
特发性肺纤维化
非特异性间质性肺炎
任何年龄，一般40～50岁（<50%吸烟）
亚急性（<3个月）
双侧斑片状实变
支气管周围
斑片状实变和（或）结节
肺泡癌
感染
NSIP
结节病
机化性肺炎
多发于30～50岁患者，男性稍多（>90%吸烟）
亚急性（数周至数月）
支气管壁增厚；
磨玻璃影
弥散分布
支气管壁增厚
小叶中心性结节
斑片状磨玻璃影
DIP
过敏性肺炎
感染
NSIP
呼吸性细支气管炎相关性间质性肺疾病
任何年龄†
突发（1～2周）
进行性弥漫的磨玻璃影/实变
弥散的实变和磨玻璃影，常伴小叶膨胀不全
晚期牵拉性支气管扩张
流体静力性水肿
弥散性肺泡损害
多为女性，可发病于任何年龄†
慢性（>12个月）
实变
结节
弥散分布
小叶中心性结节
磨玻璃影
间隔和支气管血管增厚
薄壁囊泡
淋巴管癌
结节病
系统性风湿性疾病
淋巴细胞间质性肺炎
没有性别偏好，57岁的年龄中位数
慢性（>12个月）
双侧顶不规则胸膜增厚
胸膜下密集实变
牵拉性支气管扩张
结构扭曲
上叶体积损失
石棉肺
过敏性肺炎
非特异性间质性肺炎
放射诱发的肺疾病
结节病
系统性风湿性疾病
特发性胸膜间质弹力纤维化
*按照发病频率降序排列。
†吸烟史未知
参考文献
1.Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al: An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Update of the International Multidisciplinary Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias.Am J Respir Crit Care Med 188 (6):733–748, 2013.
特发性间质性肺炎的症状和体征
特发性间质性肺炎的症状和体征通常是非特异性的。典型表现为不同程度的咳嗽、呼吸困难并不断进展。一般表现包括呼吸急促、胸廓变小、双侧肺底吸气末捻发音及杵状指。
特发性间质性肺炎的诊断
高分辨CT
肺功能检测
实验室检查
有时需要肺活检
任何不明原因的肺间质性疾病患者都应怀疑为特发性间质性肺炎。针对每位患者，临床医生，影像医生和病理医生需要互相交换信息综合诊断。需要系统的排除已知病因的ILD（见表 间质性肺疾病的病因）。通常需要检查胸片、肺功能及高分辨率CT（high-resolution CT，HRCT）。为了更好诊断，病史采集需要强调以下内容：
症状持续时间
肺部疾病家族史，尤其是肺纤维化
吸烟史（因为有些疾病多发于吸烟者或既往吸烟者）
目前及先前用药情况
详细审查家庭及工作环境，包括家庭成员的工作环境
需要列一个患者既往工作清单，包括有否暴露于有机或无机制剂（见表 间质性肺疾病的病因)。以及暴露的时间、程度及有否应用防护措施。
X-线检查 完成，出现典型异常，但不足以鉴别各种类型。
肺功能检查 经常做估算生理功能障碍的严重程度，但无助于鉴别不同类型。典型的结果是生理性的限制，肺容量和弥散能力减少。运动时常发生低氧血症，也可能存在于休息时。
HRCT, 鉴别气腔还是间质病变，是最有用的测试常常使用。 它可以评估潜在的病因、范围和疾病的分布，更有可能发现潜在的或共存的疾病(如隐匿性纵隔淋巴结肿大、癌症、肺气肿)。HRCT应在病人仰卧和俯卧进行，并应包括动态呼气成像以关注小气道受累的情况。
实验室测试 针对临床特征提示患有系统性风湿病、血管炎或环境暴露的患者进行。此类测试可能包括抗核抗体、类风湿因子和其他针对系统性风湿性疾病的更具体的血清学测试（例如抗环瓜氨酸肽 [CCP]、核糖核蛋白 [RNP]、抗 Ro [SSA]、抗 La [SSB] 、硬皮病抗体 [Scl70]、抗 Jo-1 抗体、肌炎抗体组）。
经支气管镜活检有助鉴别其他间质性肺病，如结节病及过敏性肺炎，但活检并不能够提供足够组织以诊断间质性特发性肺炎。支气管肺泡灌洗有助于缩小某些患者的鉴别诊断范围，并可以排除其他过程，例如感染。此项检查对于大部分病人病情预测和随访的帮助尚不知晓。
冷冻活检, 一种能在切除前迅速冷冻肺组织的技术，有助于诊断某些间质性肺病。组织获取量高于经支气管活检，但低于手术肺活检。手术的风险包括出血和气胸。在具有执行和解释其结果经验的中心，经支气管冷冻活检可以被视为外科肺活检的替代方法。
若病史及HRCT未能做出诊断时，需手术进行肺活检 以明确诊断。采用视频辅助胸腔镜手术（VATS）对多个部位行多点活检是首选。
特发性间质性肺炎的治疗
无序变化
有时使用抗纤维化药物或皮质类固醇
有时需要肺移植
治疗因疾病而异(见表特发性间质性肺炎的治疗和预后)。需要戒烟以避免病情进一步加重，并减少呼吸道合并症。
抗纤维药物（吡非尼酮、尼达尼布）通常推荐用于 特发性肺纤维化 并且可以被认为是其他类型的肺纤维化的进行性形式。
隐源性机化性肺炎、淋巴细胞间质性肺炎、非特异性间质性肺炎，往往推荐用糖皮质激素治疗，但不用于特发性肺纤维化
终末期患者往往需要肺移植。
特发性间质性肺炎的治疗及预后*
疾病
处理
预后
吡非尼酮或nintedanib
肺移植
50%～70%病人5年内死亡
戒烟
10 年生存率为 70%
皮质类固醇伴或不伴其他免疫抑制疗法(如硫唑嘌呤、霉酚酸酯)
死亡率：差别很大，但一般好于特发性肺纤维化；在纯细胞性疾病（罕见）中，极低
糖皮质激素
5年生存率> 90%
戒烟
死亡率：戒烟罕见
支持性护理；经常使用皮质类固醇
死亡率：> 50% < 6个月
糖皮质激素
不确定
适当治疗不明;通常使用糖皮质激素
5 年生存率约为 25% 至 60%
*按照发病频率降序排列。
关键点
特发性间质性肺炎有8种组织学亚型。
症状，体征和胸部X线表现无特异性。
诊断特发性间质性肺炎最初主要基于病史和高分辨率CT (HRCT)。
当临床评估和HRCT不能诊断，做外科肺活检。
治疗和预后因亚型而异。