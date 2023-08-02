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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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纵隔气肿

作者：Najib M Rahman, BMBCh MA (oxon) DPhil, University of Oxford
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

纵隔气肿（pneumomediastinum）是空气积聚于纵隔间隙内。

纵隔气肿的主要原因

  • 肺泡破裂后气体进入肺间质及纵隔

  • 食管穿孔

  • 食管或肠破裂后气体从颈部或腹部进入纵隔

纵隔张力性气肿伴纵隔结构压迫是罕见的。

最初的症状是胸骨下胸痛，偶尔可以很严重。

体格检查可发现皮下气肿，通常位于胸骨上凹，伴有与心跳同步的嘎吱声或咔哒声，左侧卧位时在心前区最易听到（Hamman征）。

纵隔气肿
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注意纵隔和颈部软组织中的空气。
By permission of the publisher.From Berman L.In Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.

胸片检查发现纵隔内有气体可确诊。

纵隔气肿的病因必须明确，以排除食道穿孔（这需要住院治疗）。

经验与提示

  • 虽然纵隔气肿可以通过体检和/或X线片发现明显异常，同时预示着严重的功能障碍，但纵隔气肿本身的治疗通常是不必要的。

纵隔气肿的治疗

  • 通常无需治疗

一般无需治疗，但少见情况下张力性纵隔气肿压迫纵隔结构可用空针抽吸缓解，并保持穿刺针与大气相通，如同张力性气胸的治疗。

如果纵隔气肿继发于食管或者肠道破裂则需要住院治疗，如果继发于肺泡破裂，则无需住院。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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