看法 进行患者培训
纵隔气肿（pneumomediastinum）是空气积聚于纵隔间隙内。
纵隔气肿的主要原因是
肺泡破裂后气体进入肺间质及纵隔
食管穿孔
食管或肠破裂后气体从颈部或腹部进入纵隔
纵隔张力性气肿伴纵隔结构压迫是罕见的。
最初的症状是胸骨下胸痛，偶尔可以很严重。
体格检查可发现皮下气肿，通常位于胸骨上凹，伴有与心跳同步的嘎吱声或咔哒声，左侧卧位时在心前区最易听到（Hamman征）。
纵隔气肿
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注意纵隔和颈部软组织中的空气。
By permission of the publisher.From Berman L.In Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.
胸片检查发现纵隔内有气体可确诊。
纵隔气肿的病因必须明确，以排除食道穿孔（这需要住院治疗）。
经验与提示
纵隔气肿的治疗
通常无需治疗
一般无需治疗，但少见情况下张力性纵隔气肿压迫纵隔结构可用空针抽吸缓解，并保持穿刺针与大气相通，如同张力性气胸的治疗。
如果纵隔气肿继发于食管或者肠道破裂则需要住院治疗，如果继发于肺泡破裂，则无需住院。