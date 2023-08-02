纵隔气肿（pneumomediastinum）是空气积聚于纵隔间隙内。

纵隔气肿的主要原因是

肺泡破裂后气体进入肺间质及纵隔

食管穿孔

食管或肠破裂后气体从颈部或腹部进入纵隔

纵隔张力性气肿伴纵隔结构压迫是罕见的。

最初的症状是胸骨下胸痛，偶尔可以很严重。

体格检查可发现皮下气肿，通常位于胸骨上凹，伴有与心跳同步的嘎吱声或咔哒声，左侧卧位时在心前区最易听到（Hamman征）。

纵隔气肿 隐藏详情 注意纵隔和颈部软组织中的空气。 By permission of the publisher.From Berman L.In Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.

胸片检查发现纵隔内有气体可确诊。

纵隔气肿的病因必须明确，以排除食道穿孔（这需要住院治疗）。

经验与提示