消化道任何部位都可能穿孔，胃内或肠内气体及内容物将进入腹腔。病因多样。常骤然起病，剧烈腹痛后随即有休克体征。影像学检查发现腹腔游离气体，可明确诊断。治疗方法包括补液、抗生素及手术。死亡率高，据不同疾病及患者一般情况而定。
（参见 急性腹痛。)
消化道急性穿孔的病因
钝挫伤及穿透伤均可导致消化道任一部位的穿孔（见表消化道穿孔的部分原因）。吞入异物，即使锐器，很少发生穿孔；除非发生嵌顿、局部压力增高引起缺血及坏死(参考 胃肠道异物)。肛门插入异物可导致直肠或乙状结肠穿孔 (见直肠异物)。
消化道穿孔部分病因
穿孔部位
病因
注释
所有部位
外伤
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食道
剧烈呕吐
称为 Boerhaave综合征
医源性
食管镜、球囊扩张或探条导致穿孔
吞服腐蚀性物质
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胃或十二指肠
三分之一患者无既往溃疡史。
约20 %患者，腹片未提示游离气体。
吞服腐蚀性物质
常见胃
小肠
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平片少见游离气体
结肠
肠梗阻
典型表现为盲肠穿孔
高危因素：结肠直径≥13cm，接受泼尼松或其他免疫抑制剂治疗的患者（本组症状、体征可能很轻微）。
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有时为自发性穿孔
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胆囊
胆囊切除术或肝脏活检时医源性穿孔
通常情况下，损伤胆道或十二指肠
通常被网膜包裹
消化道急性穿孔的症状和体征
食管、胃及十二指肠穿孔骤然起病、病情危重，伴剧烈全腹痛，有压痛及腹膜炎体征。可有肩部放射痛。
除上述情况外，其他疼痛及炎症情况下，亦可见消化道其余部位穿孔。由于穿孔较小，且被网膜包裹，故腹痛逐渐发生，压痛部位局限。可有局灶压痛。上述情况下，很难鉴别穿孔与疾病恶化、治疗无效。
各类穿孔时，常见恶心、呕吐及厌食。肠鸣音常减弱或消失。
消化道急性穿孔的诊断
腹片
若诊断不明，行腹部CT检查。
腹片（立卧位片及胸片）具有诊断意义，50%～75%的患者可见膈下游离气体。随时间推移，上述体征更为常见。相比后前位胸片，侧位胸片对于发现游离气体灵敏度更高。
若腹片无法确诊，经口、静脉和（或）直肠予造影剂行增强CT检查可有助于诊断。若疑似穿孔，不应行钡餐检查。
消化道急性穿孔的治疗
手术
静脉补液及抗生素
若发现穿孔，必须立即手术，延误治疗可致腹膜炎，死亡率迅速上升。若形成脓肿或炎性包块，可仅行脓肿引流。
有时在手术前插入鼻胃管。 容量不足者应留置导尿管以监测尿量。适量补液及电解质以维持体液平衡。 应给予对肠道菌群有效的广谱静脉注射抗生素。
关键点
疼痛骤然出现，随及迅速出现腹膜炎及休克体征。
需行平片和/或CT检查。
需予手术修补术、静脉补液及抗生素治疗。