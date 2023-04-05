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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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消化道急性穿孔

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

消化道任何部位都可能穿孔，胃内或肠内气体及内容物将进入腹腔。病因多样。常骤然起病，剧烈腹痛后随即有休克体征。影像学检查发现腹腔游离气体，可明确诊断。治疗方法包括补液、抗生素及手术。死亡率高，据不同疾病及患者一般情况而定。

（参见 急性腹痛。)

消化道急性穿孔的病因

钝挫伤及穿透伤均可导致消化道任一部位的穿孔（见表消化道穿孔的部分原因）。吞入异物，即使锐器，很少发生穿孔；除非发生嵌顿、局部压力增高引起缺血及坏死(参考 胃肠道异物)。肛门插入异物可导致直肠或乙状结肠穿孔 (见直肠异物)。

表格
表格

消化道穿孔部分病因

穿孔部位

病因

注释

所有部位

外伤

异物

食道

剧烈呕吐

称为 Boerhaave综合征

医源性

食管镜、球囊扩张或探条导致穿孔

吞服腐蚀性物质

胃或十二指肠

消化性溃疡病

三分之一患者无既往溃疡史。

约20 %患者，腹片未提示游离气体。

吞服腐蚀性物质

常见胃

小肠

绞窄性肠梗阻

可为急性阑尾炎Meckel憩室炎

平片少见游离气体

结肠

肠梗阻

典型表现为盲肠穿孔

高危因素：结肠直径≥13cm，接受泼尼松或其他免疫抑制剂治疗的患者（本组症状、体征可能很轻微）。

憩室炎

炎症性肠病溃疡性结肠炎克罗恩病

中毒性巨结肠

有时为自发性穿孔

胆囊

胆囊切除术或肝脏活检时医源性穿孔

通常情况下，损伤胆道或十二指肠

急性胆囊炎极少见

通常被网膜包裹

消化道急性穿孔的症状和体征

食管、胃及十二指肠穿孔骤然起病、病情危重，伴剧烈全腹痛，有压痛及腹膜炎体征。可有肩部放射痛。

除上述情况外，其他疼痛及炎症情况下，亦可见消化道其余部位穿孔。由于穿孔较小，且被网膜包裹，故腹痛逐渐发生，压痛部位局限。可有局灶压痛。上述情况下，很难鉴别穿孔与疾病恶化、治疗无效。

各类穿孔时，常见恶心、呕吐及厌食。肠鸣音常减弱或消失。

消化道急性穿孔的诊断

  • 腹片

  • 若诊断不明，行腹部CT检查。

腹片（立卧位片及胸片）具有诊断意义，50%～75%的患者可见膈下游离气体。随时间推移，上述体征更为常见。相比后前位胸片，侧位胸片对于发现游离气体灵敏度更高。

游离气体
隐藏详情
这张腹部 X 光片显示由穿孔引起的游离空气。
Image provided by Parswa Ansari, MD.

若腹片无法确诊，经口、静脉和（或）直肠予造影剂行增强CT检查可有助于诊断。若疑似穿孔，不应行钡餐检查。

CT显示腹腔游离气体
隐藏详情
肝脏前方可见游离气体。箭头指向镰状韧带。
Image provided by Parswa Ansari, MD.

消化道急性穿孔的治疗

  • 手术

  • 静脉补液及抗生素

若发现穿孔，必须立即手术，延误治疗可致腹膜炎，死亡率迅速上升。若形成脓肿或炎性包块，可仅行脓肿引流。

有时在手术前插入鼻胃管。 容量不足者应留置导尿管以监测尿量。适量补液及电解质以维持体液平衡。 应给予对肠道菌群有效的广谱静脉注射抗生素。

关键点

  • 疼痛骤然出现，随及迅速出现腹膜炎及休克体征。

  • 需行平片和/或CT检查。

  • 需予手术修补术、静脉补液及抗生素治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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