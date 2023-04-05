手术

静脉补液及抗生素

若发现穿孔，必须立即手术，延误治疗可致腹膜炎，死亡率迅速上升。若形成脓肿或炎性包块，可仅行脓肿引流。

有时在手术前插入鼻胃管。 容量不足者应留置导尿管以监测尿量。适量补液及电解质以维持体液平衡。 应给予对肠道菌群有效的广谱静脉注射抗生素。