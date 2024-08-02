血液、尿液、脑脊液 (CSF)、粪便和其他液体的实验室参考范围（通常称为参考值或参考区间）因多种因素而变化，包括获取样本的健康人群的人口统计数据以及用于测定这些样本的具体方法和/或仪器。
看 American Board of Internal Medicine (ABIM) for an extensive list of laboratory test reference range values.
经美国病理学家学院（CAP）、临床实验室改进修正案（CLIA）、办公室实验室认可委员会（COLA）或食品药品管理局（FDA）认可的实验室必须为FDA批准的检测方法和实验室开发的测试（LDT）建立和/或验证自己的参考范围。因此，任何给定结果都应根据进行测试的实验室的参考值进行解释。实验室通常会在测试结果中提供这些值。其他类型体液（如滑膜液、腹膜液、胸膜液、心包液）的参考值尚未广泛确立。因此，这些测试可以被视为实验室自建检测(LDTs)。LDTs的分析物参考范围由进行测试的各个实验室确定，并且通常比FDA（美国食品药品监督管理局）批准的参考范围变化更大。
参考范围是使用在被测量的分析物的背景下健康的一群个体来确定的。例如，应在相应的没有糖尿病合并症的人群中确定按年龄组和性别划分的血糖参考范围。确定参考范围的主要目标是确定能够区分患有和不患有所评估临床状况的患者的实验室测试值。
在确定参考范围时，评估特定患者群体（例如年龄、性别、妊娠、更年期、采样时间变化、地理位置）中预期的生理变化也很重要。临床实验室在建立或验证参考范围时会考虑所有这些因素。
虽然参考范围通常不能100%区分健康与疾病，但它们通常代表了95%的健康人群。为了建立参考范围，建议实验室使用来自人群的至少120名参考个体。然而，在验证已经建立的参考范围时，大多数实验室使用来自参考人群的40个样本。了解参考范围的得出和接受方式以及固有的不精确性有助于指导临床解释和患者管理。
血液、尿液和脑脊液 (CSF) 测试：正常值
血液、尿液和脑脊液 (CSF) 测试的参考范围因多种因素而异，包括提供这些测试的具体实验室。患者的检测值应基于进行检测的实验室的参考范围进行解读；实验室通常会在检测结果中提供这些参考值。实验室测试参考范围的详尽列表由美国内科医学委员会（ABIM）。
常用检验套餐
某些测试组（面板）通常用于评估总体健康状况或帮助诊断可疑疾病。这些面板通常是标准化的。例如，基础代谢面板（BMP）通常包含8个测试，用于评估电解质，葡萄糖，钙和肾功能。
常用检验套餐*
检查
CMP
RFP
BMP
ELEC
HFPA
LPP
层次分析法
白蛋白
是
是
否
否
是
否
否
碱性磷酸酶
是
否
否
否
是
否
否
氨基转移酶，丙氨酸（ALT，以前SGPT）
是
否
否
否
是
否
否
氨基转移酶，天门冬氨酸（AST，以前SGOT）
是
否
否
否
是
否
否
胆红素，直接
否
否
否
否
是
否
否
胆红素，总
是
否
否
否
是
否
否
钙
是
是
是
否
否
否
否
二氧化碳
是
是
是
是
否
否
否
氯
是
是
是
是
否
否
否
胆固醇，总
否
否
否
否
否
是
否
胆固醇，高密度脂蛋白
否
否
否
否
否
是
否
肌酐
是
是
是
否
否
否
否
空腹血糖
是
是
是
否
否
否
否
A型肝炎，IgM型抗体
否
否
否
否
否
否
是
乙肝核心抗体，IgM抗体
否
否
否
否
否
否
是
乙肝表面抗原
否
否
否
否
否
否
是
丙型肝炎抗体
否
否
否
否
否
否
是
磷
否
是
否
否
否
否
否
钾
是
是
是
是
否
否
否
蛋白质，总
是
否
否
否
是
否
否
钠
是
是
是
是
否
否
否
甘油三酯*
否
否
否
否
否
是
否
尿素氮（BUN）
是
是
是
否
否
否
否
*包括风险比率和低密度脂蛋白（LDL）的计算。
AHP =急性肝炎组合; BMP =基础代谢组合; CMP =综合代谢小组; ELEC =电解质组合; HDL =高密度脂蛋白; HFPA =肝功能组合; LPP =脂质组合; RFP =肾功能组合; SGOT =血清谷丙转氨酶; SGPT =血清谷丙转氨酶。参见American Medical Association Medicare Test Panels.
治疗药物监测
治疗药物监测（TDM）是在指定时间点对目标药物浓度进行的临床评估和解释，用于维持患者血液循环中的特定药物水平。该指定水平是优化剂量和治疗结果的目标。治疗药物监测原理主要用于评估治疗范围较窄的药物的疗效、不同浓度下药物有效性的变化以及未达到目标水平时可能出现的不良或毒性后果。治疗药物监测依赖于药物剂量和最佳疗效所需的循环浓度之间的药理关系。
治疗药物监测过程从开始开处方开始，随后包括根据临床表现、患者年龄、体重、合并症和伴随药物治疗来确定剂量。
治疗药物监测的解释涉及药物剂量和采样时间、患者反应以及期望的医疗结果等因素。治疗药物监测的主要结果目标是实现正确的药物浓度，以便在个性化患者护理的背景下指导最佳临床结果。
实验室参考范围：治疗药物监测*
治疗药物
低参考范围
高参考范围
临界高值
卡马西平
4.0 微克/毫升
12.0 微克/毫升
≥15.0微克/毫升
地高辛
0.8 mg/dL
2.0 毫克/分升
≥2.1毫克/分升
庆大霉素
谷值：1.0mcg/mL
峰值：5.0mcg/mL
谷值：1.9mcg/mL
峰值：8.0mcg/mL
谷值：≥2.0mcg/mL
峰值：≥12.0mcg/mL
随机：≥2.0mcg/mL
苯巴比妥
10.0 微克/毫升
30.0 微克/毫升
≥50.0微克/毫升
苯妥英
10.0 微克/毫升
20.0 微克/毫升
≥25.0微克/毫升
妥布霉素
—
谷值：0.5mcg/mL
峰值：6.0mcg/mL
—
谷值：2.0mcg/mL
峰值：9.9mcg/mL
随机：≥2.0mcg/mL
谷值：≥2.0mcg/mL
峰值：≥10.0mcg/mL
丙戊酸
50微克/毫升
99mcg/mL
≥100微克/毫升
万古霉素
—
谷值：5mcg/mL
峰值：20 mcg/mL
—
谷值：10mcg/mL
峰值：40mcg/mL
≥30微克/毫升
谷值≥30mcg/mL
峰值≥80mcg/mL
* 所有值均适用于锂肝素血清样本。