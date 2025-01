血液、尿液、脑脊液 (CSF)、粪便和其他液体的实验室参考范围(通常称为参考值或参考区间)因多种因素而变化,包括获取样本的健康人群的人口统计数据以及用于测定这些样本的具体方法和/或仪器。

看 American Board of Internal Medicine (ABIM) for an extensive list of laboratory test reference range values.

经美国病理学家学院(CAP)、临床实验室改进修正案(CLIA)、办公室实验室认可委员会(COLA)或食品药品管理局(FDA)认可的实验室必须为FDA批准的检测方法和实验室开发的测试(LDT)建立和/或验证自己的参考范围。因此,任何给定结果都应根据进行测试的实验室的参考值进行解释。实验室通常会在测试结果中提供这些值。其他类型体液(如滑膜液、腹膜液、胸膜液、心包液)的参考值尚未广泛确立。因此,这些测试可以被视为实验室自建检测(LDTs)。LDTs的分析物参考范围由进行测试的各个实验室确定,并且通常比FDA(美国食品药品监督管理局)批准的参考范围变化更大。

参考范围是使用在被测量的分析物的背景下健康的一群个体来确定的。例如,应在相应的没有糖尿病合并症的人群中确定按年龄组和性别划分的血糖参考范围。确定参考范围的主要目标是确定能够区分患有和不患有所评估临床状况的患者的实验室测试值。

在确定参考范围时,评估特定患者群体(例如年龄、性别、妊娠、更年期、采样时间变化、地理位置)中预期的生理变化也很重要。临床实验室在建立或验证参考范围时会考虑所有这些因素。

虽然参考范围通常不能100%区分健康与疾病,但它们通常代表了95%的健康人群。为了建立参考范围,建议实验室使用来自人群的至少120名参考个体。然而,在验证已经建立的参考范围时,大多数实验室使用来自参考人群的40个样本。了解参考范围的得出和接受方式以及固有的不精确性有助于指导临床解释和患者管理。

常用检验套餐 某些测试组(面板)通常用于评估总体健康状况或帮助诊断可疑疾病。这些面板通常是标准化的。例如,基础代谢面板(BMP)通常包含8个测试,用于评估电解质,葡萄糖,钙和肾功能。 表格