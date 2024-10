电子健康档案（EHR）和临床决策支持

EHR中包含的临床参数(如生命体征,检测结果)可用于创建警报,通知临床医生,甚至触发预定的命令或命令集,诊断和治疗组合,或临床路径。As an example, in a recent study, pediatric patients between the ages of 10 and 17 were randomized to usual care or care bolstered by EHR-linked clinical decision support (CDS) during visits where blood pressure was measured at each encounter.CDS工具显示血压和百分位数,识别突发性高血压,并提供量身定制的医嘱集。两年时间里,31,579名患者中有1.7%的人被诊断高血压。当使用CDS时,有17.1%的高血压患者被推荐进行减肥和运动咨询。 9.4%的人进行了额外的高血压检测。但是,在提供常规护理时,仅3.9%的高血压患者接受咨询,而4.2%的患者接受了其他检查。作者得出的结论是,与EHR相关的临床决策支持对小儿高血压的识别具有重要而有益的作用(1)。