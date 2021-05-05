电子健康档案（EHR）和临床决策支持

电子健康档案（EHR）通过提供大量可用于临床决策支持（CDS）的患者数据和其他信息，促进了临床医生的改变。

美国的立法 已经建立了采用电子病历的经济激励措施，更重要的是，从电子病历中获得有意义的使用。尽管在美国，EHR的应用非常活跃，但对患者护理的最终影响尚不清楚，随着新用途和新问题的发现，EHR将会继续发展多年。

即使EHR只不过是一个可以搜索，查看和比较的信息和图像的存储库，但在单个，通常数字检索，电子定位而不是大量纸张中提供的大量患者信息可以帮助临床决策。

以下是电子病历的一些潜在好处：

EHR 消除了手写记录的易读性问题（尽管可能会引入语音识别软件的错误）

EHR 使多个提供者能够同时查看记录。

药物相互作用和过敏自动警示以及剂量错误检测可以减少用药错误。

EHR中嵌入的与临床相关的链接提供了有关疾病，适当筛查和治疗的信息，可以鼓励临床医生实时访问有关患者问题集的最新信息。

与EHR链接或嵌入EHR的临床评分工具和预测概率计算器可以从特定患者的医疗记录中挑选信息，以帮助临床医生做出诊断和治疗决策，并允许在疾病早期进行干预。通过人工智能算法对医生条目的真实语言筛选可以提供诊断方面的考虑。

EHR中包含的临床参数（如生命体征，检测结果）可用于创建警报，通知临床医生，甚至触发预定的命令或命令集，诊断和治疗组合，或临床路径。As an example, in a recent study, pediatric patients between the ages of 10 and 17 were randomized to usual care or care bolstered by EHR-linked clinical decision support (CDS) during visits where blood pressure was measured at each encounter.CDS工具显示血压和百分位数，识别突发性高血压，并提供量身定制的医嘱集。两年时间里，31,579名患者中有1.7％的人被诊断高血压。当使用CDS时，有17.1％的高血压患者被推荐进行减肥和运动咨询。 9.4％的人进行了额外的高血压检测。但是，在提供常规护理时，仅3.9％的高血压患者接受咨询，而4.2％的患者接受了其他检查。作者得出的结论是，与EHR相关的临床决策支持对小儿高血压的识别具有重要而有益的作用（1)。

在订制诊断测试时提供与EHR关联的CDS可能会减少对低产出率或不合适的诊断测试的使用。在最近的一项研究中，美国放射学会（ACR）颁布的影像学检查适宜性标准出现在临床医生输入预约医嘱时，结果减少了他们预约低效率的MRI，CT，核医学，PET和超声检查的指令。临床医生被提示为所需的测试选择一个结构化的适应症。所选的适应症通过市售CDS工具（ACR Select）映射到ACR标准，该标准将测试表述为：效用低或通常不合理，边际或中等效用，指示良好或通常合理。这种CDS支持将低效用测试的频率从11％降低到5.4％，高效用测试的频率从64.5％增加到84％。在主治医师，住院医师和高级执业医师（执业护士和医师助理）中看到了改善，其中住院医师的改善最明显（2)。

总的来说，这些措施旨在通过指导临床医生遵循专家小组，专业协会，保险提供商或医疗机构确定的最佳实践，来减少临床实践中的差异。因为EHR记录了何时将此类触发器或提示提供给临床医生，所以可以衡量对规程或指南的遵守情况。这些示例说明了EHR在CDS中尚未实现的潜力。成熟的EHR系统和完善的EHR-CDS将在未来增强传统的医学决策能力。

另一方面，EHR 的潜在不利影响也已被注意到：

提供者在文档上花费的时间显著增加（包括在患者会诊期间，显著改变了交互的性质）

图表中文档数量的增加使得识别相关信息变得更加困难（例如，从早期笔记中复制内容并将其粘贴到当前遇到的笔记中，可能是为了方便或证明计费水平，造成混淆和对准确性的怀疑笔记的其余部分）

医嘱输入的下拉菜单增加了错误选择的可能性

参考文献 1.Kharbanda EO, Asche SE, Sinaiko AR, et al: Clinical decision support for recognition and management of hypertension: a randomized trial.Pediatrics 141(2), 2018.doi: 10.1542/peds.2017-2954 2.Huber TC, Krishnaraj A, Patrie J, et al: Impact of a commercially available clinical decision support program on provider ordering habits.J Am Coll Radiol 15(7): 951-957, 2018.doi: 10.1016/j.jacr.2018.03.045