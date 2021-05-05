循证医学以及临床指南

不是所有科学研究都有相同的价值。不同类型的研究具有不同的科学价值及合理性。任何特定的研究、个案报道在其方法学、内部效度以及结果的普遍性和对特定患者的适用性（外部效度）方面往往存在差异。

证据的级别共分为1～5级。1级证据质量最好，逐级递减，5级证据质量最差。 每个层次的研究类型因临床问题(如诊断、治疗或经济分析)而有所不同，但通常包括以下内容：

1级（最高质量）：对随机对照试验和高质量，单因素，随机对照试验的系统评价或荟萃分析

2级：精心设计的队列研究

3级：病例对照研究的系统回顾

4级：病例系列及低质量的队列研究和病例对照研究

第5级：专家意见不是基于严格的评价，而是基于生理学、实验研究或基本原则的推理

对于EBM分析来说，应选择高质量的证据。理想状态是能够运用1级证据。但是由于高质量的随机对照试验可能和临床问题有一些细微的不同，因此较低级别的4级或5级证据也常常被采用。 低质量的证据并不表示EBM不采用，仅仅表明依靠这些证据所得的结论比较弱。