基于主诉和人口统计学的初步鉴别诊断通常很大，因此临床医生首先通过获取详细病史和进行定向体格检查以支持或反驳疑似诊断来生成和过滤假设可能性。 例如，一个病人主诉胸痛，伴下肢疼痛及水肿，如果体检发现下肢触痛，就进一步增加了肺栓塞的可能性。

当病史及体格检查形成了可识别的模式时，那么就可以作出假定诊断。当了解了病史和体格检查后仍诊断不明时，就需进行诊断性检查，特别是当病情严重、有生命危险、或治疗费用高的时候。检查结果进一步修正不同的诊断的概率（验后概率）。例如, 表假设的鉴别诊断和测试前和测试后的概率显示了检查结果对诊断的作用，即假定患者有下肢疼痛和肿胀，如果心电图、胸部X线摄片均正常，那么急性冠脉综合征、夹层动脉瘤和气胸的概率减小，肺栓塞的概率增大。鉴别诊断疾病需要通过其他检查（在这个例子中需要胸部CT检查）来进一步修正验后概率（见表），在一些病例中就可以明确诊断或者排除诊断。

它看起来直观，所有诊断可能性的概率之和应等于接近100％，并且单一诊断可以来自一系列复杂的症状和体征。但是，如果应用这一原则，用单一的最佳诊断解释一个复杂的情况（通常被称为“奥卡姆剃刀”原理）可以将医生引入歧途。如果一个病人有多个活动性疾病，刚性的应用这一原则的可能性就变小了。 例如，已知患有慢性阻塞性肺病 (COPD) 的呼吸困难患者可能会被推定为 COPD 恶化，但也可能患有肺栓塞或心力衰竭。