黄芪是一种多年生植物，原产于中国、蒙古和朝鲜，在传统的 中药中已经使用了几个世纪。它通常与其他草药结合使用，用于治疗许多疾病。
（参见 膳食补充剂概述 和 National Institutes of Health (NIH): Astragalus。）
声明
据说黄芪对许多疾病都有用，包括上呼吸道感染、过敏性鼻炎（花粉热）、哮喘、慢性疲劳综合征和慢性肾脏疾病。
据说它还可以增强免疫系统，防止生理和心理压力。
黄芪用于局部，以改善血流和加速伤口愈合。
证据
不良反应
黄芪的不良反应并不常见，但可能出现皮疹、瘙痒、鼻腔症状或胃部不适。
黄芪可能使免疫系统更加活跃，这可能使类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病的症状恶化。
怀孕期间或哺乳期间不应使用黄芪。动物研究表明，黄芪可对母亲和胎儿产生毒性。
药物相互作用
黄芪可能与抑制免疫系统的药物相互作用。黄芪可能增加免疫系统的活性，从而可能降低抑制免疫系统的药物的有效性，如器官移植后或治疗癌症的药物。
黄芪可能会减少锂的排泄，这可能导致锂的血药浓度增加，从而可能产生严重的不良反应。
（另见表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。
参考文献
1.Zhang HW, Lin ZX, Xu C, Leung C, Chan LS: Astragalus (a traditional Chinese medicine) for treating chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev (10):CD008369, 2014.2014 年 10 月 22 日发布。doi:10.1002/14651858.CD008369.pub2
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of astragalus as a dietary supplement