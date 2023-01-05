黄芪可能与抑制免疫系统的药物相互作用。黄芪可能增加免疫系统的活性，从而可能降低抑制免疫系统的药物的有效性，如器官移植后或治疗癌症的药物。

黄芪可能会减少锂的排泄，这可能导致锂的血药浓度增加，从而可能产生严重的不良反应。

（另见表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。