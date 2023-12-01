始于 > 2000年以前，中医（TCM）是一种基于异常的生命流（气）导致疾病的哲学理念。气流的恢复是通过阴阳平衡的相对力量，这体现在身体的冷与热，内与外，虚与实。

各种方法均是用于维持和恢复气血，以达到健康的目的。最常用的是

其他措施包括饮食，按摩，冥想练习亦称气功。

中医经常使用的诊断类别不符合生物学和疾病（例如，阴阳虚实）现有的科学认识。

(参见综合、补充和替代医学概述。)

中国传统医学的证据 想要获得高质量的证据比较困难，这主要是因为中药的有效成分不纯，成分不明，且成分多样。因此，明确成分剂量十分困难甚至是不可能的，并且成分的剂量在不同的草药来源中各有不同。生物利用度，药代动力学和药效学的信息资料通常难以获得。另外，活性成分可能存在复杂多变的相互作用。 中药传统上是使用多种草药混合配方来治疗各种疾病。传统配方可以作为一个整体进行研究，也可以将配方中的每种草药单独研究。单用一种草药可能疗效不大，甚至出现副作用。然而，目前的既往研究倾向于研究单一草药，以更好地控制变量。另一个问题就是可能需要研究多种药草制剂。 研究的系统评价和荟萃分析（大部分在中国进行）显示了中医在以下方面的功效的证据： Tourette综合征的症状（1)

慢性肾病，当与西药结合时（2)

中风后的抑郁症，当与西药结合时（3)

可能在更年期和围绝经期与针灸相结合时出现抑郁症（4)

与西药联合使用时，COVID-19 可能会出现某些结果（例如，胸部影像学检查结果和咳嗽的消退）（5)

可能是急性痛风性关节炎（6)

可能是小细胞肺癌的生活质量和症状管理（7) 其中许多评价有很大的局限性，表明需要通过进一步的前瞻性研究来确认。 治疗肠易激综合征的中草药和药草制剂研究结果好坏参半，这些研究的评价结论是需要更加严谨的研究。