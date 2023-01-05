大麻二酚（CBD）是 大麻 植物中的一种化学物质。这种植物含有80多种被称为大麻素的化学物质，也被称为大麻或大麻。大麻的两个关键成分是CBD和四氢大麻酚（THC）。四氢大麻酚是造成大麻醉人效果的原因，它可能有助于该植物的健康益处。与四氢大麻酚不同，CBD不会使人中毒。
CBD 有软胶囊、片剂、胶囊、油、口香糖、液体提取物和电子烟汁（用于可填充电子香烟）。其中一些产品只含有CBD，而另一些产品则含有CBD和其他成分。
2017年的一项研究认为，许多含有CBD的产品的标签对产品中的CBD含量做出了不准确的声称，而且同一产品中的CBD浓度有时会有所不同。此外，21%的产品中发现了THC（或大麻）（1)。
(参见 膳食补充剂概述。)
声明
处方 CBD 用于治疗 癫痫症。
一些人使用CBD来治疗许多其他健康问题，包括以下问题：
躁郁症
疼痛
焦虑症
克罗恩病
糖尿病
睡眠问题
多发性硬化
戒除海洛因、吗啡和其他阿片类药物的症状
证据
口服CBD已被美国食品和药物管理局（FDA）批准用于治疗与两种癫痫性脑病有关的癫痫发作： Lennox-Gastaut综合症和Dravet综合症。这些癫痫性脑病开始于儿童时期，涉及频繁的癫痫发作和严重的认知发展障碍。有两项临床研究报告了CBD对这些病人和其他具有治疗抗性的癫痫病人的有效性（2, 3)。然而，对大麻素用于其他更常见的癫痫形式的研究还不够，无法确定它们对这些情况是否有帮助。
2018年Cochrane关于大麻类药物治疗成人慢性神经性疼痛的系统回顾包括16项研究，有1750名参与者（4)。分析显示，与安慰剂相比，以大麻为基础的药物可能会增加获得50%或更多疼痛缓解的人数（21%对17%）。与安慰剂相比，以大麻为基础的药物可能会增加获得30%或更多疼痛缓解的人数（39%对33%）。作者总结说，这种对神经性疼痛的微小改善可能被潜在的危害所抵消。
美国国立卫生研究院网站 上总结了许多关于CBD用于各种症状和疾病的临床研究。
不良反应
CBD可能有不良影响，如口干、低血压、腹泻、食欲下降、情绪变化、头重脚轻、疲劳、皮疹、失眠和睡眠质量差，以及嗜睡。
CBD可导致转氨酶增加和肝脏损伤。
药物相互作用
CBD通过细胞色素p450（CYP）酶CYP3A4和CYP2C19进行代谢。与由CYP3A4或CYP2C19代谢或抑制CYP3A4或CYP2C19的药物共同服用，可增加这些药物或CBD的血浆浓度，这可能导致增加其效果和更大的不良反应风险（5)。
CBD可能会增加一些药物的血清浓度和效果，包括以下药物：
抗癫痫药物（例如，布瓦拉西坦、卡马西平、氯巴扎姆、托吡酯）。
用于防止器官移植后排斥反应的免疫抑制剂（如环孢素、他克莫司）。
抗凝药物（例如，华法林）
三环类抗抑郁药
质子泵抑制剂（例如，奥美拉唑）；可能发生腹泻
尼古丁，延长尼古丁的作用时间
锂，引起或增加锂的毒性
氯胺酮，可能增强抗抑郁效果
美沙酮
左甲状腺素
CBD会导致嗜睡和嗜睡，因此同时服用CBD和镇静剂（如苯二氮卓类药物、苯巴比妥、吗啡、酒精）可能会使人过于嗜睡。
关于相互作用的信息正在出现。任何治疗指数较窄的药物（如胺碘酮）都应谨慎使用，并密切监测CBD的使用，因为可能存在药物相互作用。
对乙酰氨基酚、丙戊酸和CBD会导致肝损伤，因此CBD与对乙酰氨基苯酚或丙戊酸的组合可能会增加肝损伤的几率。
许多药物，包括抗癫痫药物和利福平，可能会降低CBD的血清浓度。
三环类抗抑郁药可能增加CBD的血清浓度，从而可能增加CBD的不良反应。
(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）
参考文献
1.Bonn-Miller MO, Loflin MJE, Thomas BF, et al: Labeling accuracy of cannabidiol extracts sold online. JAMA 318(17):1708-1709, 2017.doi:10.1001/jama.2017.11909
2.Szaflarski JP, Bebin EM, Comi AM, et al: Long-term safety and treatment effects of cannabidiol in children and adults with treatment-resistant epilepsies: Expanded access program results. Epilepsia 59(8):1540-1548, 2018.doi:10.1111/epi.14477
3.Szaflarski JP, Bebin EM, Cutter G, et al: Cannabidiol improves frequency and severity of seizures and reduces adverse events in an open-label add-on prospective study. Epilepsy Behav 87:131-136, 2018.doi:10.1016/j.yebeh.2018.07.020
4.Mucke M, Phillips T, Radbruch L, Petzke F, Hauser W: Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 3(3):CD012182, 2018.2018 年 3 月 7 日发布。doi:10.1002/14651858.CD012182.pub2
5.Balachandran P, Elsohly M, Hill KP: Cannabidiol interactions with medications, illicit substances, and alcohol: a comprehensive review. J Gen Intern Med 36(7):2074-2084, 2021.doi:10.1007/s11606-020-06504-8
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: Cannabis (Marijuana) and Cannabinoids: What You Need To Know