大麻二酚（CBD）是 大麻 植物中的一种化学物质。这种植物含有80多种被称为大麻素的化学物质，也被称为大麻或大麻。大麻的两个关键成分是CBD和四氢大麻酚（THC）。四氢大麻酚是造成大麻醉人效果的原因，它可能有助于该植物的健康益处。与四氢大麻酚不同，CBD不会使人中毒。

CBD 有软胶囊、片剂、胶囊、油、口香糖、液体提取物和电子烟汁（用于可填充电子香烟）。其中一些产品只含有CBD，而另一些产品则含有CBD和其他成分。

2017年的一项研究认为，许多含有CBD的产品的标签对产品中的CBD含量做出了不准确的声称，而且同一产品中的CBD浓度有时会有所不同。此外，21%的产品中发现了THC（或大麻）（1)。

(参见 膳食补充剂概述。)

声明 处方 CBD 用于治疗 癫痫症。 一些人使用CBD来治疗许多其他健康问题，包括以下问题： 躁郁症

疼痛

焦虑症

克罗恩病

糖尿病

睡眠问题

多发性硬化

戒除海洛因、吗啡和其他阿片类药物的症状

不良反应 CBD可能有不良影响，如口干、低血压、腹泻、食欲下降、情绪变化、头重脚轻、疲劳、皮疹、失眠和睡眠质量差，以及嗜睡。 CBD可导致转氨酶增加和肝脏损伤。

药物相互作用 CBD通过细胞色素p450（CYP）酶CYP3A4和CYP2C19进行代谢。与由CYP3A4或CYP2C19代谢或抑制CYP3A4或CYP2C19的药物共同服用，可增加这些药物或CBD的血浆浓度，这可能导致增加其效果和更大的不良反应风险（5)。 CBD可能会增加一些药物的血清浓度和效果，包括以下药物： 抗癫痫药物（例如，布瓦拉西坦、卡马西平、氯巴扎姆、托吡酯）。

用于防止器官移植后排斥反应的免疫抑制剂（如环孢素、他克莫司）。

抗凝药物（例如，华法林）

三环类抗抑郁药

质子泵抑制剂（例如，奥美拉唑）；可能发生腹泻

尼古丁，延长尼古丁的作用时间

锂，引起或增加锂的毒性

氯胺酮，可能增强抗抑郁效果

美沙酮

左甲状腺素 CBD会导致嗜睡和嗜睡，因此同时服用CBD和镇静剂（如苯二氮卓类药物、苯巴比妥、吗啡、酒精）可能会使人过于嗜睡。 关于相互作用的信息正在出现。任何治疗指数较窄的药物（如胺碘酮）都应谨慎使用，并密切监测CBD的使用，因为可能存在药物相互作用。 对乙酰氨基酚、丙戊酸和CBD会导致肝损伤，因此CBD与对乙酰氨基苯酚或丙戊酸的组合可能会增加肝损伤的几率。 许多药物，包括抗癫痫药物和利福平，可能会降低CBD的血清浓度。 三环类抗抑郁药可能增加CBD的血清浓度，从而可能增加CBD的不良反应。 (参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）