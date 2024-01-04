发作是大脑皮层灰质的异常、不规则的放电，并引起大脑功能的一过性失常。典型的发作表现为意识障碍、感觉异常、局部的不自主运动和惊厥（随意肌的广泛的剧烈不自主运动）。诊断可能是临床性的，包括新发癫痫的神经成像、实验室测试和脑电图（EEG）结果，或先前诊断的癫痫病的抗癫痫药物（抗惊厥药）水平。治疗包括尽可能去除病因、抗癫痫药和手术（如果抗惊厥药物无效）。
大约2%的成年人在其一生中的某个时间有过发作。这些人中的三分之二永远不会再发。
定义
与癫痫发作有关的术语可能容易混淆。
癫痫（也被称为癫痫发作性疾病）是一种以非诱发性（如与可逆性诱因无关）和间隔大于24小时的反复（≥2次）发作为特征的慢性大脑疾病。单次发作不属于癫痫发作。癫痫多为特发性，但是各种脑部疾病如畸形、卒中、肿瘤可以引起症状性癫痫。
症状性癫痫是由于一个已知的原因（如颅脑肿瘤、卒中）造成的癫痫。它导致的发作被称为症状性癫痫发作。症状性癫痫最常见于新生儿和老年人。
隐源性癫痫是由特殊原因导致的癫痫，但其具体的原因目前尚不清楚。
非痫性发作是由于暂时的异常或应激（如代谢紊乱、中枢神经系统感染、心血管异常、药物毒性、戒断反应或心因性疾病）。儿童患者中发热可诱发发作（热性惊厥）。
心因性非痫性发作（假性发作）是一系列由患者心因性疾病而并非脑部异常电活动所诱发的类似发作的症状。
癫痫发作的病因
发作的常见病因（见表癫痫发作的原因）随起病年龄不同而异：
在较少见的反射性癫痫中，发作可被某个固定的外部刺激所诱发，如重复性的声音、闪光、视觉游戏、音乐甚至碰触特殊的身体部位。
在隐源性癫痫及难治性癫痫中，一种罕见但越来越明确的原因是抗NMDA（N-甲基-d天冬氨酸）受体脑炎，尤其是在年轻女性中。这种疾病还会导致精神症状、运动障碍及脑脊液细胞增多。年龄 > 18 岁且患有抗NMDA受体脑炎的女性中，约 60% 患有卵巢畸胎瘤（1）。切除畸胎瘤（如果存在）和免疫治疗比抗癫痫药能更好地控制发作。
发作的病因
病因
示例
感染
病毒性脑炎
代谢性疾病
其他疾病
维生素B6缺乏症 （新生儿）
大脑供氧不足
近乎窒息
对大脑的结构性损伤
脑肿瘤 （非癌性或癌性）
颅内出血（颅内出血）
中风
出生时存在或发生的异常，包括遗传疾病
遗传性代谢紊乱，例如 Tay-Sachs病 或者 苯丙酮尿症
脑内积液（脑水肿）
处方药*
丁螺环酮（用于治疗焦虑症）
樟脑
*头孢吡肟（一种抗生素）
*氯丙嗪（用于治疗精神分裂症）
环丙沙星（一种抗生素）
氯喹（用于治疗疟疾）
氯氮平（通常用于治疗精神分裂症）
环孢素（用于预防和治疗器官移植排斥反应）
亚胺培南（一种抗生素）
*消炎痛（用于缓解疼痛和减少炎症）
*哌替啶（用于缓解疼痛）
*苯妥英†
茶碱（用于治疗哮喘和其他气道疾病）
三环类抗抑郁药
非法药物
可卡因 （过量）
大量使用后停用药物或物质
全身麻醉剂（手术期间使用）
镇静剂，包括助眠
接触毒素
士的宁
* 服用过多药物会导致癫痫发作。在某些人中，某些药物可以通过使大脑中的神经细胞更容易受到刺激而更容易发生癫痫发作。据说这些药物可以降低癫痫发作阈值。
† 苯妥英用于治疗癫痫症，如果服用过多会导致癫痫发作。
病因参考文献
1.Florance NR,. Davis RL, Lam C, et al: Anti–N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis in children and adolescents.Ann Neurol 66 (1):11–18, 2009. doi: 10.1002/ana.21756
痉挛性疾病的分类
2017年，国际抗癫痫联盟（ILAE）开发了一种新的癫痫分类系统（1)。
初始分类根据发作类型：
广泛发作
局灶性发作
未知的发病
然后根据意识水平（对自我和环境的认知）对局灶性发作的癫痫进行分类。意识水平不用于对一般发作性癫痫进行分类，因为大多数（但不是全部）癫痫发作都会损害意识。
如果可能的话，所有的癫痫发作均可归类为
运动发作
非运动发作
反应性并不是用来对癫痫进行分类的，但是它可以用作一种描述符。无论意识是否受损，反应能力都可能完好无损。
癫痫全面发作
在全面发作中，癫痫起源于两个半球的网络。意识通常受损，感知觉通常丧失。
全面发作性癫痫分为运动性和非运动性（失神）发作。（然而，非运动性癫痫发作可能涉及运动活动。） 在全身性运动发作中，运动活动通常是双侧发作。 当双侧运动活动发作不对称时，可能难以确定发作是局灶性的还是全面发作。
癫痫全面运动性发作 可能会根据癫痫发作的类型进一步分类：
强直阵挛发作(原名癫痫大发作)
阵挛性癫痫发作（持续的有节奏的抽搐）
强直性发作（全身僵硬，累及四肢，无节律性抽搐）
弛缓性发作（肌肉张力丧失）
肌阵挛性癫痫（有节奏的抽搐，之前没有发僵）
肌阵挛-强直-阵挛性癫痫发作（肌阵挛性抽搐继之以强直和阵挛性运动）
肌阵挛 - 张力性癫痫发作（肌阵挛抽搐，然后是肌张力障碍）
癫痫性痉挛（以前称为婴儿痉挛）
全身发作的非运动性癫痫发作 可能根据癫痫发作的类型进一步分类（根据最早的突出特征定义）：
典型失神发作
非典型性失神发作（例如，发作或终止不那么突然或音调异常变化）
肌阵挛性癫痫（肌阵挛性抽搐，前有短暂意识障碍[失神]）
眼睑肌阵挛
所有失神发作均为全身性发作。以下内容有助于区分失神发作与局灶性意识障碍性癫痫发作，尽管二者的区别不是绝对的：
失神发作往往发生于年轻人。
它们的开始和结束更突然。
通常，失神发作时自动症的复杂性不如局灶性意识障碍性癫痫发作。
全面发作最多见于代谢性疾病，有时也见于遗传性疾病。
局部起源发作
局灶性癫痫发作起源于一个半球的网络，也可能起源于皮层下结构。它们可能是局部离散的，也可能分布更广泛。
局灶性癫痫发作可按意识水平分类：
局灶性癫痫发作（以前称简单部分性癫痫发作）
局灶性意识障碍性发作（旧称复杂部分性癫痫发作）
如果在癫痫发作的任何阶段意识削弱，则将癫痫发作归类为意识障碍性癫痫发作。
局灶运动性发作可进一步按发作类型分类：
自动性（协调，无目的，重复的运动）
弛缓性（肌张力的局部丧失）
阵挛性（局部性节律性抽动）
癫痫痉挛（局灶性屈曲或手臂伸直及躯干屈曲）
过度运动（引起踩踏或抖动）
肌阵挛性（不规则，短暂性局部抽搐）
张力（一侧肢体或身体一侧持续局部僵硬）
意识水平通常不指定为弛缓性发作或癫痫痉挛。
在局灶性强直性癫痫发作中，强直仅累及一侧肢体或一侧身体，通常不会失去意识。脑电图（EEG）可显示对侧局灶性癫痫样异常。相比之下，在全身性强直性癫痫发作中，四肢僵硬，伴有或不伴有意识丧失，脑电图可能显示双侧癫痫样异常。
局灶发作性非运动性癫痫发作根据最早的显着特征，可进一步分类：
自主神经功能障碍（自主神经效应，例如胃肠道感觉，冷热感，潮红，性唤起，勃起和心悸）
行为停止（运动停止和无反应是整个发作的主要特征）
认知功能障碍（语言或其他认知领域的损害或积极特征，例如似曾相识，幻觉，错觉或知觉扭曲）
情绪障碍（表现为情绪变化，例如焦虑，恐惧，喜悦等其他情绪或没有主观情绪的情感体征）
感觉功能障碍（引起躯体感觉，嗅觉，视觉，听觉，味觉或前庭感觉或冷热感）
局灶性发作可能演变为全身性强直阵挛性发作（称为局灶-双侧强直-阵挛性发作；以前称为继发性泛发），这会导致意识丧失。当局灶性癫痫发作向双侧扩散并激活整个大脑时，就会发生局灶性-双侧强直-阵挛性癫痫发作。激活可能发生得如此迅速，以至于最初的局灶性癫痫发作在临床上并不明显或非常短暂。
未知起源发作
当缺乏有关发作的信息时，癫痫发作通常被分类为未确定的发作。如果临床医生获得了更多有关癫痫发作的信息，则这些癫痫发作可能会重新分类为局部发作或全身发作。
发作不明的癫痫可以是运动性的或非运动性的。
不明发作类型的运动性癫痫发作可进一步分类为
强直阵挛
癫痫痉挛
未知发作类型的非运动性癫痫可进一步分类为
行为终止
模糊发作的强直-阵挛性发作通常被归类为未定型发作。后来被确定为癫痫性痉挛或行为终止的癫痫发作可最初归类为未定型发作。
详细的视频脑电图监测有助于明确发作是局灶性的还是全身性的； 这样做很重要，因为如果发病是局灶的，病因可能是可治愈的。
分类参考文献
1.Fisher RS, Cross JH, D'Souza C, et al: Instruction manual for the ILAE [International League Against Epilepsy] 2017 operational classification of seizure types.Epilepsia 58 (4):531–542, 2017.doi: 10.1111/epi.13671
癫痫发作的症状和体征
先兆可在发作前出现。先兆描述了癫痫发作开始时患者的感觉。 先兆可能由运动或感觉、自主神经、精神症状（如感觉异常、腹部上升感、异常气味、恐惧感、似曾相识感或旧事如新感）组成。旧事如新感指熟悉的地方或经历感觉非常陌生——和似曾相识感相反。在大多数情况下，患者描述的先兆是局灶性癫痫发作的一部分。
多数发作在1～2分钟内自行停止。
全面发作后常出现发作后状态，特征为：深睡、头痛、意识不清、肌痛，持续数分钟至数小时。有时发作后状态还包括Todd 麻痹（一过性神经功能缺失，常为致痫灶对侧的肢体无力）。
尽管大剂量的对抗发作药物尤其是镇静的抗癫痫药物会降低病人的警觉性，大多数病人在发作间期神经功能正常。任何进展性的精神衰退通常是由导致发作的神经疾病所致，而非发作本身所致。
偶尔，发作表现为持续性，如癫痫持续状态。
局部起源发作
局灶性癫痫发作可能是
局灶性有意识癫痫发作（以前称单纯部分性发作）
局灶性意识障碍性癫痫发作（以前称复杂部分性发作）
在局灶性意识发作中，意识是完整的。如果在癫痫发作的任何阶段意识丧失，则将癫痫发作归类为意识障碍性局部发作； 意识可能受损，但并没有完全丧失。
局灶性清醒发作导致运动、感觉和精神运动症状。特定的症状反映病变的相应部位（见表局灶性发作各部位的临床表现）。在jacksonian发作（也称为jacksonian扩散）中，局部的运动症状由一侧手部开始，扩展到上臂。其他局灶性发作通常先累及面部，而后扩散到一侧上肢或下肢。一些局灶性运动痉挛开始于一侧上肢上举，之后头部转向该上肢（称为击剑姿势）。
不同部位局灶性发作的临床表现
局灶性临床表现
功能异常的部位
双侧肢体强直
额叶（副运动皮层）
单纯抽动（如肢体抽搐、jacksonian扩散）
对侧额叶
头眼偏斜
辅助运动皮层
味觉异常（味觉障碍）
岛叶
内脏或自主神经异常（胃肠道先兆，流涎等）
岛叶－前额叶底部皮层
幻嗅
颞叶前中部
咀嚼、流涎、言语骤停
杏仁核、前盖区
复杂行为的自动征
颞叶
精神原因或睡眠障碍导致的不寻常行为
额叶
幻视（成形的图象）
颞叶后部或杏仁海马区
局部感觉异常（单肢或半侧躯体的麻木刺痛感）
顶叶（感觉皮层）
幻视（不成形的图像）
枕叶
部分性癫痫持续状态, 一种罕见的疾病，是持续的局灶性意识运动性癫痫发作。通常累及手臂、手或一侧面部，发病时患者可每几秒或几分钟发作一次，有时可数天至数年。原因常包括以下：
成年人：结构性损害（如卒中）
儿童：局部的大脑皮层炎性改变（如Rasmussen脑炎），可由病毒感染或自身免疫引起
经验与提示
局灶性失神发作发作前多有先兆。发作时，病人可能出现凝视。 病人虽然意识受损，但仍能感受到周围环境（如可以有意识地躲避有害刺激）。可有以下表现：
口部自动症（不自主的咀嚼或咂嘴唇）
肢体自动症（如手部无目的自动运动）
发出毫无意义的声音，别人无法理解
拒绝帮助
癫痫灶对侧肢体的张力性或失张力性姿势
头和眼睛转向癫痫灶的对侧
来自额中回或眶额部的癫痫灶会导致下肢的骑单车或踏板样运动
运动症状在1～2分钟后消退，但意识与定向障碍可能还要持续1～2分钟。发作后失忆十分常见。如发作时病人受到约束或全身发作后恢复意识，病人可能会叫骂。然而，病人较少出现突发的攻击行为。
左侧颞叶癫痫可能导致言词记忆的异常；右侧颞叶癫痫可能导致视觉空间记忆的异常。
癫痫全面发作
发作时通常有意识受损或丧失，运动功能异常从发病开始就会出现。全面发作性癫痫分为运动性或非运动性（失神）发作。
典型失神发作（以前称为小发作）意识丧失持续10～30秒，有眼睑扑动，伴或不伴躯干失张力。病人不会跌倒或抽搐，他们突然停止活动，而后突然恢复，事后不能回忆且无后遗症状。失神发作与遗传有关，主要发生于儿童。通常，他们在 5 到 15 岁之间开始，不会持续到成年。如不治疗，一天内可多发。多发生于病人静坐时，可被过度通气诱发，运动时较少发生。神经系统检查与认知功能检查通常是正常的。
非典型失神性癫痫通常作为Lennox-Gastaut综合征（一种严重的癫痫）的一部分发生。不典型失神发作与典型失神发作区别如下：
持续时间更长
抽动或自动症更常见
意识不完全丧失
许多病人有神经系统受损病史、发育迟滞、异常的神经系统查体结果和其他类型的发作。不典型失神发作通常持续至成年。
Lennox-Gastaut 综合征 是一种严重的癫痫症，会导致多种类型的癫痫发作；这种疾病通常在 4 岁之前开始，并且可以持续到成年。频繁癫痫发作的时期可能与相对无癫痫发作的时期交替出现。大多数 Lennox-Gastaut 综合征患者的智力功能和/或信息处理能力受损；发育可能会延迟，并且可能会出现行为问题。Lennox-Gastaut 综合征的病因包括脑畸形、结节性硬化症、围产期窒息、严重头部损伤、中枢神经系统感染以及遗传性遗传和退行性或代谢紊乱。有时无法确定原因。
在 肌阵挛性失神发作, 手臂和肩膀有节奏地抽动（3次/秒），导致手臂逐渐抬高。发作通常持续10～60秒。意识损害可能不明显。肌阵挛性失神发作是由多种遗传疾病引起的； 有时原因不明。
眼睑肌阵挛 由眼睑肌阵挛性抽搐和眼睛向上偏斜组成，通常是因闭眼或受光线刺激而加剧。眼睑肌阵挛可在运动性和非运动性癫痫发作中发生。
失张力发作发生于儿童，常作为Lennox-Gastaut综合征的一部分出现。特征为短暂完全的肌张力和意识的丧失。病人跌倒在地，有外伤尤其头部受伤的风险。
强直发作经常在睡觉时发生，尤其是在儿童中。Lennox-Gastaut综合征常是其病因。中轴肌的强直（持续）收缩可以突然发生或缓慢出现，而后扩散到肢体的远端肌肉。脖子经常僵硬。强直发作通常持续10～15秒。在较长的强直发作结束时会有一些快速的阵挛抽动。
在 阵挛性癫痫发作, 持续的节律性抽搐发生在身体两侧的四肢，通常发生在头部，颈部，面部和躯干。阵挛性癫痫发作通常发生于婴儿，应区别于神经过敏或颤抖发作。阵挛性癫痫发作比强直阵挛性癫痫发作少见得多。
强直阵挛发作可表现为
全面发作（以前主要称大发作）
局灶性-双侧强直-阵挛性（以前称为继发全面发作）
全身发作的强直阵挛性癫痫通常以大声叫喊开始；继而他们失去意识和跌倒，接着是紧张性收缩，然后是四肢、躯干和头部肌肉的阵挛（快速交替收缩和放松）运动。有时伴有大小便失禁和口吐白沫。发作持续约1～2分钟。且没有先兆。
局灶性至双侧强直阵挛性发作始于局灶性意识或局灶性认知受损发作，然后发展为类似于其他全身性强直阵发性发作。
肌阵挛发作是短暂的一个或多个肢体或躯干的闪电样抽动。可重复发生，导致强直阵挛发作。抽动可以是双侧或单侧。它与其他双侧肢体运动异常的发作不同，没有意识的丧失，除非发展为全面发作。
在 肌阵挛失张力癫痫, 四肢或躯干短暂抽搐，然后变得无力（跌倒发作）。 癫痫发作通常始于6个月至6岁。在三分之二的儿童中，高热惊厥和全身性痉挛发作先于肌阵挛性弛缓性痉挛发作。这些癫痫发作在男性中更为常见（2：1）。发育和认知通常是正常的，但在癫痫发作时或之后可能会受损。
癫痫性痉挛已经取代了婴儿痉挛这个术语，尽管该术语可用于婴儿期发生的癫痫性痉挛。癫痫性痉挛的发作可能是局灶性的，全身性的或未知的。特征是突发的上肢屈曲与内收动作，伴躯干前屈。发作持续数秒，每天发作数次。此种发作只发生在出生后5年内，其后由其他发作形式代替。通常存在发育缺陷。
青少年肌阵挛性癫痫 是一种全身性肌阵挛-强直-阵挛发作；它的特点是肌阵挛、强直阵挛和失神发作。 典型地出现在青春期。发作以轻微的双侧同步的肌阵挛开始，90％继发全面发作。多发生于早晨醒来的时候，尤其是在睡眠剥夺或饮用酒精后。大约三分之一的患者会出现失神性癫痫。
热性惊厥就如其定义那样， 伴随发热但无颅内感染出现，因此被视为一种症状性发作。在3个月到5岁的儿童中发病率有4％ (1)。良性的热性惊厥表现为短暂、单独的全身强直阵挛发作。 复杂的热性惊厥为局灶性，持续时间>15分钟，或<24小时内发作≥2次。总的说来，只有2％的热性惊厥病人以后会有后继的发作。然而，在以下儿童中，出现发作性疾病和热性惊厥复发的风险要远高于其他同龄人群：
有复杂热性惊厥的病史
同时伴有其他神经系统异常
一岁前发作
有发作疾病的家族史
Dravet 综合征 （严重的婴儿肌阵挛性癫痫）发生在儿童早期；它具有局灶性和全身性成分（因此显然不是一种全身性发作或局灶性发作的癫痫发作）。发热引起的局灶性癫痫发作在出生后的第一年占主导地位；在大约 2 岁时，癫痫发作演变为全身性肌阵挛性癫痫发作。全身性肌阵挛发作的特点是频繁的轴向为主的双侧肌阵挛抽搐，并伴有脑电图双同步棘波和波活动的爆发。Dravet 综合征中可能发生的其他癫痫类型包括非典型失神、阵挛、失张力和强直-阵挛性癫痫。精神运动发yu在生命的第二年停滞或倒退。钠通道alpha-1亚基基因突变（SCN1A) > 80% 的 Dravet 综合征患者中 (2)。
癫痫持续状态
癫痫持续状态是持续发作的。 发作可以是全身性的或局灶性的。癫痫持续状态有2种形式：
抽搐（具有明显的运动症状）
无抽搐（无明显的运动症状）
全面抽搐性癫痫持续状态至少包括以下一项：
强直阵挛发作持续>5 分钟(3)
病人在尚未完全恢复意识的情况下≥2次发作
之所以修改原来的定义即持续时间>30分钟，是为了更快地诊断与治疗。全面发作持续>60分钟而未予以治疗，可导致脑组织的永久性损伤；持续更长时间可以致死。心率和体温会上升。癫痫持续状态原因很多，包括头部外伤和抗癫痫药的快速停药。
非抽搐性癫痫持续状态包括局灶性癫痫持续状态，以及失神性癫痫持续状态。这些发作通常表现为较长时间的意识状态改变。可能需要脑电图进行诊断。
癫痫不明原因猝死
癫痫中突发不可解释的死亡（SUDEP）是一种罕见的癫痫并发症，病因不明。
SUDEP通常发生于夜间或睡眠期间。
对于频繁发作，尤其是全身性强直阵挛性发作的患者，SUDEP的风险最高。没有任何措施可以降低 SUDEP 的风险，但建议尽可能最好地控制癫痫发作。
症状和体征参考
1.Nelson KB, Ellenberg JH: Prognosis in children with febrile seizures.Pediatrics 61 (5):720–727, 1928.https://doi.org/10.1542/peds.61.5.720
2.He Z, Li Y, Zhao X, Li B: Dravet syndrome: Advances in etiology, clinical presentation, and treatment.Epilepsy Res188:10704, 20221. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2022.107041. Epub 2022 Oct 29.
3.Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al: A definition and classification of status epilepticus: Report of the ILAE (International League Against Epilepsy) Task Force on Classification of Status Epilepticus.Epilepsia 56 (10):1515–1523, 2015.doi: 10.1111/epi.13121 Epub 2015 Sep 4.
癫痫疾病的诊断
临床评估
新发的发作需要行神经影像学、实验室检查，以及常规地行脑电图
已明确的发作性疾病，通常测定抗癫痫药物的血药浓度
对于新发或已明确的发作性疾病，依临床提示决定其他检查
对病人进行评估需明确本次事件是否是一次发作或是其他原因导致的迟钝（如假性发作、晕厥），而后确定可能的病因或诱发因素。首次发作时在急诊评估；此类病人有时在完整的检查后可以出院。而对明确的发作性疾病患者可在门诊进行评估。
病史
应当询问有癫痫发作史的患者是否有异常感觉提示先兆导致癫痫发作，以及典型的发作表现。患者通常不记得全面发作，所以发作本身的描述必须从目击者那里获得。
其他的情况下的表现；如突发大脑缺血（如由于室性心律失常）可类似发作的表现，包括意识丧失和一些肌阵挛抽动。
经验与提示
病史应包括首次和后续的发作情况，如发作持续时间、发作频率、病程演化、最长与最短的发作间期、先兆、发作后状态及诱因等。另外，还应寻找发作的危险因素：
既往的脑外伤史或中枢感染
已知的神经科疾病
药物滥用或戒断，尤其是非法药物
酒精戒断
抗癫痫药物的依从性差
发作或其他神经科疾病家族史
同样应当询问患者一些少见的诱因（如重复的声音、闪光、视频游戏、碰触身体某个特殊部位）以及可降低发作阈值的睡眠剥夺。
体格检查
在失去了知觉的患者中，发现咬舌头，尿失禁（如服装上有尿液或粪便），或意识丧失后延长的昏迷，提示存在发作。
在假性发作中，全身的肌肉活动、对言语刺激反应的消失在初看时很像全面强直阵挛发作。但假性发作可以通过临床表现和真正的发作相区分：
假性发作通常持续更久（数分钟或更长）。
没有发作后思维混乱。
没有典型的强直期后的阵挛期。
肌肉活动的进展与真正的癫痫发作模式不相符（例如，假性癫痫发作可能包括从一侧向另一侧和向后的猛烈运动以及过度的骨盆推力）。
强度可能有起伏。
生命体征，包括体温，通常仍然正常。
患者常常表现为抗拒被动睁眼。
体格检查很少对发现特发性发作的病因有帮助，但可为症状性发作的病因提供线索（见表症状性癫痫病因的临床线索）。
症状性发作的临床证据
辅助检查
需要常规进行实验室检查，但是正常的结果并不代表能够除外诊断。然而诊断可能最终仍是基于临床的。实验室检查取决于病史和神经系统检查结果。
尽管患者已知有癫痫，但存在外伤、感染、代谢紊乱等可治疗的疾病证据，仍需要做额外的检查。 但如神经科检查正常或没有变化，除了抗癫痫药的血药浓度外，几乎不需要检查。
如果是新发的发作或首次发现检查结果异常，则需要神经影像学检查。 新发的发作或表现不典型的患者也需要实验室检查，包括血液检查（血清电解质、尿素氮、肌酐、葡萄糖、钙、镁和磷的水平），以及肝功能试验。
需根据临床怀疑的疾病进行其他相关检查：
任何怀疑脑膜炎或中枢感染的病人，如影像检查结果正常，应行腰穿。
未报告的非法药物使用可能导致或促发癫痫发作:可以进行药物筛查，但这一做法存在争议，因为阳性结果并不表明因果关系，而且检测结果可能不准确。
隐源性癫痫：应考虑抗NMDA受体抗体检测，尤其是年轻女性（多达26％可能检测为阳性）；阳性结果提示抗NMDA受体脑炎。
晕厥模拟癫痫发作（例如，肌阵挛性抽搐）：心电图可以检测到意外的心律失常。
神经影像（通常是头颅CT，但有时是MRI）应立即行检查以排除颅内占位或出血。对于神经状态迅速恢复正常的典型发热性癫痫患儿，CT可以推迟，并且可能需要取消。
当CT阴性时，应随访MRI。它可以更好的提供肿瘤和脓肿等的证据，并可发现皮层发育不良、脑静脉血栓形成和单纯疱疹性脑炎。一份癫痫头颅MRI检查方案包括高分辨率的冠状面T1、T2序列，可以很好的发现海马萎缩或硬化。MRI可以发现一些引起癫痫的常见病因如幼儿中皮质发育异常、内侧颞叶硬化、外伤性胶质细胞增生以及成年人中的小的肿瘤。
脑电图（EEG）在癫痫发作的诊断中至关重要，尤其是局灶性意识障碍发作或癫痫持续状态缺失的诊断，因为EEG可能是癫痫发作的最明确指示。脑电图可以检测到痫样异常（棘波、尖波、棘-慢复合波、多棘-慢复合波）。痫样异常在全面发作患者中表现为双侧、对称和同步的，而在局灶性发作患者中表现为局限的。
脑电图结果可能包括以下内容：
颞叶局灶性癫痫样异常在发作间期（间歇期）可见，即来源于颞叶的局灶性意识损害的癫痫发作
在全面强直阵挛发作的患者，发作间期的脑电图异常可表现为双侧对称的4～7Hz的痫样波
局灶-双侧强直阵挛性发作中的局灶癫痫样放电
典型失神发作表现为双侧3Hz的棘慢波，及发作间期为正常的脑电图表现
不典型失神发作表现为<2.5Hz棘慢波，发作间期通常为无序的背景活动的和弥漫性慢波
青少年肌阵挛发作则以4～6Hz的双侧多棘波为特征。
然而，癫痫的诊断主要依据临床表现，脑电图正常不能排除癫痫。如发作不频繁，脑电图异常发现率较低。最后确诊癫痫的病人中，30％～55%的病人首次脑电图表现正常， (1)系列的脑电图检查可能在这些人群中发现80～90%的患者 (2)。通常来说延长记录时间的系列脑电图以及睡眠脑电图在癫痫发作的患者中能够提高检出率。
入院患者的视频脑电图通常可以行长达2～7天，可以同时记录脑电活动和临床表现。这是可以获得的最敏感的区分是否为痫性发作的检查方法。
动态脑电图 可以在病人在家时进行。如果长时间不能入院的患者出现癫痫复发，这项检查可能是有用的。
如果考虑行手术切除致痫灶，应在癫痫中心行进一步的影像学检查来明确病变区域：
功能MRI可以识别皮层功能区并引导手术切除。
如果脑电图和MRI不能很清楚的确定致痫灶，脑磁图联合脑电图（磁成像）或许能确定病灶，避免侵袭性的术中定位操作。
单光子发射计算机断层成像技术（SPECT）比较发作期和发作间期致痫灶灌注的改变从而确定位置，并帮助手术定位。由于造影剂要在癫痫发作时注射，患者在发作期进行SPECT检查的同时要进行视频脑电图检测。
神经心理学检查同样能帮助区分术前和术后功能改变以及预测社会功能、心理预后和康复能力。
诊断参考
1.Salinsky M, Kanter R, Dasheiff RM: Effectiveness of multiple EEGs in supporting the diagnosis of epilepsy: An operational curve Epilepsia, 28 (4):331–334, 1987.https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1987.tb03652.x
2.Marsan CA, Zivin LS: Factors related to the occurrence of typical paroxysmal abnormalities in the EEG records of epileptic patients.Epilepsia 11 (4):361–381, 1970.doi: 10.1111/j.1528-1157.1970.tb03903.x
癫痫疾病的治疗
如果可能祛除病因
避免在意识丧失可能会有生命危险的场合或做好防范
药物控制发作
如果≥2种药物在治疗剂量内不能控制发作，手术治疗
有关特定抗癫痫药物的信息，请参阅 抗癫痫药物。
对癫痫，理想的治疗方法是尽可能的消除病因。
当无法明确或纠正病因时，通常予以抗癫痫药治疗，特别是在第二次发作后，首次发作后是否应用抗癫痫药尚有争议，须对病人进行利弊分析。由于第二次发作的风险较小，尤其是在儿童患者，药物应当在第二次发作出现以后使用。在儿童中，特定的抗癫痫药物会引起严重的行为和学习的障碍。
一般措施
在一次全身强直阵挛发作时，应解开领口，在颈后垫上枕头以防受伤。试图保护患者的舌头是无济于事的，还可能伤害患者牙齿或施救者的手指。患者应翻身侧卧，以防止误吸。以上措施均应教会患者的家属和同事。
由于局灶性发作可继发全面性发作，患者有意识丧失的风险，所以应当建议采取相应的预防措施。 在发作没有控制之前，应禁止患者参加那些若发生意识丧失可能危及生命的活动，如驾驶、游泳、攀登、操作电器、盆浴。癫痫发作完全控制后（通常为 > 6 个月），如果使用适当的保护措施（例如救生员），许多此类活动可以恢复，并且应鼓励患者过正常的生活，包括锻炼和社交活动。
在某些条件下，医生应将癫痫患者报告给交通部门。 然而，多数情况下，6个月到1年未发作的患者是可以驾车的。
可卡因和其他违禁药物（如苯环己哌啶、安非他命）可以诱发发作，而应建议患者避免使用；同时避免酒精摄入。 一些药物（如氟哌啶醇、酚噻嗪）可降低发作的阈值，尽可能避免。
应教会家属对待患者的常识。 不应过度保护，而应给予同情与支持，以减少患者负性情绪（自卑和自我意识等）；应预防患者伤残。
除非那些严重认知功能障碍、发作频繁以及药物治疗下仍有暴力倾向而别处无法照顾的患者，一般极少建议患者进护理中心。
Dravet 综合征
Dravet 综合征可用丙戊酸盐、氯巴占或托吡酯治疗，但癫痫发作通常对这些药物无效。卡马西平、苯妥英钠和拉莫三嗪可使肌阵挛恶化并加剧癫痫发作。大麻二酚口服溶液也可用于治疗Dravet 综合征的癫痫发作的辅助治疗。
癫痫持续状态
大多数全身性发作和局灶至双侧强直阵挛发作在数分钟或更短时间内自行停止，不需要急诊药物处理。然而，持续状态和发作>5分钟的，应予药物控制，并监测呼吸。如有任何气道阻塞的迹象则应气管内插管。
越早开始抗癫痫药物治疗，发作越容易控制且控制得越好。
迅速建立静脉通道，予患者劳拉西泮0.05～0.1mg/kg（通常给予成人4mg的静注剂量）以2mg/min的速度静推。有时需要更大剂量。劳拉西泮给予之后，随后予以长效抗癫痫药。
目前没有共识或循证指南提示哪些长效药物是首选的 (1)。一些专家建议选用以下的一种方案：
磷苯妥英15至20mg/kg PE（苯妥英当量）mg/kg IV，以100~150 PE/min的速度给予
苯妥英钠15至20mg/kg IV，以50mg/kg的速度给予
左乙拉西坦1500到3000mg IV 超过25分钟，随后1500mg po bid (2)
丙戊酸 20 至 40 mg/kg 静脉注射（负荷剂量），30 分钟内给药，随后每天 3 次口服 4 至 8 mg/kg（每日静脉总剂量应等于每日口服总剂量（以丙戊酸表示），每 6 小时分次给药）
磷苯妥因的剂量以苯妥英当量（PE）给药； 磷苯妥因1.5 mg相当于苯妥英1 mg。
如果这些药物给予后发作仍然持续，则再予5～10PEmg/kg的磷苯妥英或5～10mg/kg的苯妥英。
如果静脉通路不能马上建立，可以选择肌注磷苯妥英以及舌下或直肠予苯二氮䓬类。
使用劳拉西泮和苯妥英（或其他的第二代抗癫痫药）后的仍持续的发作定义为难治性癫痫持续状态。
第三代抗癫痫药物的推荐各不相同，包括苯巴比妥、丙泊酚、咪达唑仑、左乙拉西坦和丙戊酸钠。苯巴比妥剂量为15至20m/kg IV 以100mg/min（儿童为3mg/kg/min）的速度给予；如发作仍持续，增加额外5至10mg/kg的剂量。另一选择是静推负荷剂量的丙戊酸盐（20～40mg/kg）。
此时癫痫持续状态仍不能控制的，需要行气管插管和全身麻醉。最佳的麻醉药物使用还有争议，但很多医生都应用1～2mg/kg的异丙酚100mg/min静推或5～8mg/kg（负荷剂量）戊巴比妥静推，继之以2～4mg/kg/h静注维持，直至脑电图显示发作电活动受抑制。 应继续输注≥24 h，然后停止，以便复查脑电图并重新评估。吸入麻醉很少使用。
症状控制后，必须寻找和治疗引发持续状态的原因。
外伤后发作
如果头颅外伤导致严重的结构性损伤（如大面积挫伤或血肿、脑挫裂伤、颅骨凹陷性骨折）或Glasgow昏迷评分（GCS）<10，应当预防性使用药物以防止发作。这些药物可以降低受伤后一周内的发作风险，却不能预防数月或数年等长时间后的发作。除非出现发作，一周后应停药。
如果外伤后>1周仍有发作，需要长期使用抗惊厥药物。
长期抗癫痫治疗
对于患有青少年肌阵挛性癫痫的患者以及需要多种抗癫痫药物控制癫痫发作的患者，可能需要无限期地使用抗癫痫药物。然而，许多类型的癫痫发作（例如，大多数热性癫痫发作、酒精戒断引起的癫痫发作、不会复发的癫痫发作）不需要用抗癫痫药物治疗。
没有一种抗惊厥药能控制所有的发作，且不同的患者需用不同的药物。有时还需要多种药物联合使用。所选择的药物会根据癫痫的类型而有所不同（见表治疗癫痫的药物选择）。有关更详细的治疗信息，请参阅 长期治疗的抗癫痫药物选择。
手术
迷走神经刺激
植入起搏器样装置（迷走神经刺激器）以间歇性地刺激左侧迷走神经可以作为难治性发作却不能常规手术的患者的药物治疗的补充。这个装置可以在40%的局灶性癫痫发作患者中降低≥50%的发作 (5)。在植入装置之后，当病人感觉即将发作时，以磁石激活此装置。
迷走神经刺激的副作用包括刺激时的声音的低沉 、咳嗽和声音嘶哑。并发症是微小的。
效果持续时间尚不清楚。
脑反应性神经刺激
治疗参考文献
1.Kapur J, Jordan Elm J, Chamberlain JM, et al: Randomized trial of three anticonvulsant medications for status epilepticus. N Engl J Med.381 (22):2103–2113, 2019.doi: 10.1056/NEJMoa1905795
2.Chamberlain JM, Kapur J, Shinnar S, et al: Efficacy of levetiracetam, fosphenytoin, and valproate for established status epilepticus by age group (ESETT): A double-blind, responsive-adaptive, randomised controlled trial. Lancet 395 (10231):1217–1224, 2020.doi: 10.1016/S0140-6736(20)30611-5 Epub 2020 Mar 20.
3.Engel J Jr: The current place of epilepsy surgery, Curr Opin Neurol 31 (2):192–197, 2018. doi: 10.1097/WCO.0000000000000528
4.Dalio MTRP, Velasco TR, Feitosa IDF, et al: Long-term outcome of temporal lobe epilepsy surgery in 621 patients with hippocampal sclerosis: Clinical and surgical prognostic factors.Front Neurol 13:833293, 2022.doi: 10.3389/fneur.2022.833293 eCollection 2022
5.Toffa DH, Touma L, El Meskine T, et al: Learnings from 30 years of reported efficacy and safety of vagus nerve stimulation (VNS) for epilepsy treatment: A critical review.Seizure 83:104–123, 2020. doi: 10.1016/j.seizure.2020.09.027. Epub 2020 Oct 10
6.Bergey GK, Morrell MJ, Mizrahi EM et al: Long-term treatment with responsive brain stimulation in adults with refractory partial seizures.Neurology 84:810–817, 2015.doi: 10.1212/WNL.0000000000001280
7.Nair, DR, Laxer KD, Weber PB, et al: Nine-year prospective efficacy and safety of brain-responsive neurostimulation for focal epilepsy.Neurology 95 (9):e1244-e1256, 2020.doi: 10.1212/WNL.0000000000010154 Epub 2020 Jul 20.
8.Geller EB, Skarpaas TL, Gross RE, et al: Brain-responsive neurostimulation in patients with medically intractable mesial temporal lobe epilepsy.Epilepsia 58 (6):994–1004, 2017.doi: 10.1111/epi.13740
痉挛性疾病的预后
治疗后，有1/3的患者发作得到缓解，另1/3的患者发作频率减少>50% (1)。有约60％的药物控制良好的患者可以最终停药，并且不再发作。
当患者已经10年没有发作，并在最近的5年时间内都没有接受抗癫痫药治疗，可以认为癫痫发作已经治愈。
预后参考
1.Brodie MJ, Richens A, Yuen AW: Double-blind comparison of lamotrigine and carbamazepine in newly diagnosed epilepsy.Lancet 345 (8948):476–479, 1995. doi: 10.1016/s0140-6736(95)90581-2
关键点
癫痫发作的常见原因包括：出生损伤、遗传性或先天性神经发育缺陷及小于2岁儿童的代谢紊乱；2到14岁儿童中的特发性发作；成年人中的头部创伤、酒精戒断、肿瘤、卒中、原因不明(50%）；老年人中的肿瘤和卒中。
如果病人咬伤自己的舌头、大小便失禁（如衣服上发现尿液或粪便），或意识丧失后的很长一段时间仍然昏迷，则意识丧失很可能是发作引起的。
评估发作患者的可能病因的体征（如发热、颈项强直、局灶性神经功能缺损、神经肌肉反射亢进、视乳头水肿），并进行相应的检查。
对所有新发的或无法解释的发作的患进行神经影像学检查、脑电图和血液检测。
告诉患者如何避免或减少发作的诱因，以及如何减少发作的并发症风险（如不开车、不单独游泳）。
抗癫痫药可以无限期的使用，但许多类型的发作（例如大多数热性惊厥、由于酒精戒断导致的发作、不复发的单次发作）不需要用抗癫痫药治疗。
如果治疗剂量下≥2种抗癫痫药物不能控制发作，则考虑手术治疗。
如果患者有医学上难治的癫痫发作并且不适合行神经外科手术，则应考虑迷走神经刺激或反应性神经刺激系统。