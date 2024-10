1.Kapur J, Jordan Elm J, Chamberlain JM, et al: Randomized trial of three anticonvulsant medications for status epilepticus. N Engl J Med.381 (22):2103–2113, 2019.doi: 10.1056/NEJMoa1905795

2.Chamberlain JM, Kapur J, Shinnar S, et al: Efficacy of levetiracetam, fosphenytoin, and valproate for established status epilepticus by age group (ESETT): A double-blind, responsive-adaptive, randomised controlled trial. Lancet 395 (10231):1217–1224, 2020.doi: 10.1016/S0140-6736(20)30611-5 Epub 2020 Mar 20.

3.Engel J Jr: The current place of epilepsy surgery, Curr Opin Neurol 31 (2):192–197, 2018. doi: 10.1097/WCO.0000000000000528

4.Dalio MTRP, Velasco TR, Feitosa IDF, et al: Long-term outcome of temporal lobe epilepsy surgery in 621 patients with hippocampal sclerosis: Clinical and surgical prognostic factors.Front Neurol 13:833293, 2022.doi: 10.3389/fneur.2022.833293 eCollection 2022

5.Toffa DH, Touma L, El Meskine T, et al: Learnings from 30 years of reported efficacy and safety of vagus nerve stimulation (VNS) for epilepsy treatment: A critical review.Seizure 83:104–123, 2020. doi: 10.1016/j.seizure.2020.09.027. Epub 2020 Oct 10

6.Bergey GK, Morrell MJ, Mizrahi EM et al: Long-term treatment with responsive brain stimulation in adults with refractory partial seizures.Neurology 84:810–817, 2015.doi: 10.1212/WNL.0000000000001280

7.Nair, DR, Laxer KD, Weber PB, et al: Nine-year prospective efficacy and safety of brain-responsive neurostimulation for focal epilepsy.Neurology 95 (9):e1244-e1256, 2020.doi: 10.1212/WNL.0000000000010154 Epub 2020 Jul 20.