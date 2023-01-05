蔓越莓是一种水果，可以整个食用也可制成果冻和果汁等食物产品。
（参见膳食补充剂概述 和 National Institutes of Health (NIH): Cranberry。)
声明
人们需要经常食用蔓越莓来预防或减轻尿路感染的症状。蔓越莓对尿路感染的预防作用并未得到zheng'shii。未经加工的天然蔓越莓汁所含花青素（如花青素原）可预防大肠杆菌附着于尿道壁。
有些人利用蔓越莓汁降温和治疗某些癌症，但没有科学证据显示这些用途有效。
证据
美国食品和药物管理局（FDA）表示，它授权（允许）健康妇女减少复发性UTI的风险的合格健康声明 （参见 美国食品药品监督管理局宣布某些蔓越莓产品和尿路感染的合格健康声明)。
1966年，发表了第一项非对照临床试验，评估蔓越莓汁在预防尿路感染方面的积极作用 (1)。自那时以来，完成了无数的临床试验，在不同群体，不同的临床情况以及不同剂量，时间和补充的形式，如果汁或提取wu胶囊/片。
大多数证据表明蔓越莓果汁或提取物在预防12个月以上尿路感染复发方面可能有微小但显著的作用，但补充果汁或提取物不能治疗尿路感染 (2)然而，24项研究（4473人参加）在2012年Cochrane综述了24项（4473人参与）的研究，对补充效果提出质疑，提示补充后尿感有减少的趋势，但缺乏统计学差异显著性 (3)。2017年对28项研究（4947名参与者）进行的荟萃分析发现，尿路感染显著减少33%（4个)。另一项针对有尿路感染风险的女性的随机对照试验的荟萃分析也发现，蔓越莓可将尿路感染的风险降低26%（5）。
蔓越莓产品的标准化和指定原花青素 (PAC) 含量可能有助于澄清结果并解决差异。 研究女性尿道的生理差异性和适当的卫生也可能解释不同的反应。由于担心抗生素耐药性，美国泌尿外科协会 2019 年复发性 UTI 女性指南指出，临床医生可能会提供蔓越莓预防，尽管这是 C 级证据级别的建议 (6)。
不良反应
副作用未知。然而大部分蔓越莓汁使用高糖来抵消它的酸味，除非人为加糖，糖尿病患者不应食用蔓越莓汁。由于蔓越莓增加了尿液的酸度，它可促进结石的形成。
药物相互作用
蔓越莓产品可增强华法林的作用。蔓越莓 可能会增加他汀类药物阿托伐他汀和抗高血压药硝苯地平的效果。
参考文献
1.Papas PN, Brusch CA, Ceresia GC: Cranberry juice in the treatment of urinary tract infections.Southwest Med 47(1):17-20, 1966.PMID: 5900988
2.Jepson RG, Craig JC: A systematic review of the evidence for cranberries and blueberries in urinary tract infection prevention.Mol Nutr Food Res 51(6): 738-745, 2007.doi: 10.1002/mnfr.200600275
3.Jepson RG, Williams G, Craig JC: Cranberries for preventing urinary tract infections.Cochrane Database Syst Rev 10:CD001321, 2012.doi: 10.1002/14651858.CD001321.pub5
4.Luís Â, Domingues F, Pereira L: Can cranberries contribute to reduce the incidence of urinary tract infections?A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of clinical trials.J Urol 198(3):614-621, 2017.doi: 10.1016/j.juro.2017.03.078
5.Fu Z, Liska D, Talan D, et al: Cranberry reduces the risk of urinary tract infection recurrence in otherwise healthy women: a systematic review and meta-analysis.J Nutr 147(12):2282-2288, 2017.doi: 10.3945/jn.117.254961
6.Anger J, Lee U, Ackerman AL, et al: Recurrent uncomplicated urinary tract infections in women; AUA/CUA/SUFU guideline.J Urol 202(2):282-289, 2019.doi: 10.1097/JU.0000000000000296
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of cranberry as a dietary supplement