美国食品和药物管理局（FDA）表示，它授权（允许）健康妇女减少复发性UTI的风险的合格健康声明 （参见 美国食品药品监督管理局宣布某些蔓越莓产品和尿路感染的合格健康声明)。

1966年，发表了第一项非对照临床试验，评估蔓越莓汁在预防尿路感染方面的积极作用 (1)。自那时以来，完成了无数的临床试验，在不同群体，不同的临床情况以及不同剂量，时间和补充的形式，如果汁或提取wu胶囊/片。

大多数证据表明蔓越莓果汁或提取物在预防12个月以上尿路感染复发方面可能有微小但显著的作用，但补充果汁或提取物不能治疗尿路感染 (2)然而，24项研究（4473人参加）在2012年Cochrane综述了24项（4473人参与）的研究，对补充效果提出质疑，提示补充后尿感有减少的趋势，但缺乏统计学差异显著性 (3)。2017年对28项研究（4947名参与者）进行的荟萃分析发现，尿路感染显著减少33%（4个)。另一项针对有尿路感染风险的女性的随机对照试验的荟萃分析也发现，蔓越莓可将尿路感染的风险降低26%（5）。

蔓越莓产品的标准化和指定原花青素 (PAC) 含量可能有助于澄清结果并解决差异。 研究女性尿道的生理差异性和适当的卫生也可能解释不同的反应。由于担心抗生素耐药性，美国泌尿外科协会 2019 年复发性 UTI 女性指南指出，临床医生可能会提供蔓越莓预防，尽管这是 C 级证据级别的建议 (6)。