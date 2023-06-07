随着新的遗传学诊断和治疗技术的应用，对于如何利用它们产生了较多的争议。 例如有人担心遗传信息可能被不恰当的使用，导致对特定疾病具有遗传风险的个体产生歧视（如被拒绝健康投保或雇用）。争论还包括个体基因组信息的保密和检测试验是否是强制的。

对于引起严重后果的遗传缺陷进行产前筛查 得到普遍的支持，然而也有人担忧筛查也可被用于对一些审美理想的性状进行选择（如外貌，智力）。

克隆技术 极具争议。动物试验显示克隆较自然生产更易导致致命的缺陷或严重的健康问题。目前普遍认为克隆人是违背伦理道德的，在大多数司法管辖区是非法的，同时在技术上也是有难度的。

现在已能通过用3个不同个体的生物材料制造一个胚胎的技术来阻止某些遗传性线粒体病。 该项技术基于：线粒体完全来源于母亲；线粒体包含独立于细胞核DNA的自身DNA。

原核转移,即线粒体突变女性的卵子与其伴侣的精子在体外受精。 线粒体正常女性的供卵也与来自同一捐赠者的精子受精。 然后将雄原核和雌原核从第一个受精卵中取出并移植到已移除细胞核的供体受精卵中。 因此，受精胚胎含有男性的精子DNA、线粒体突变女性的卵子DNA以及来自另一位女性的正常线粒体（及其基因组），从而形成一个没有线粒体疾病的胚胎。

母系纺锤体移植的程序类似。 这种情况下，从受影响的女性中移除卵母细胞。 当卵母细胞处于细胞分裂的中期II阶段时，将纺锤丝- 染色体复合物移除，并植入一个已去除细胞核的健康供体的卵母细胞中。 然后将该卵子与精子受精并植入受体的子宫内。

CRISPR–Cas9基因编辑 (成簇的有规则间隔的短回文重复序列-CRISPR相关蛋白9）涉及编辑基因的有害DNA序列。这仍处于实验阶段，但已在多个人类胚胎上进行了试验。最主要的伦理学顾虑是将人为的改变引入到个体的生殖系中，从而可能将这些改变传递给整个种群后代。

这些疗法引发了严重的、尚未解决的伦理问题。

(参见遗传学概述。）