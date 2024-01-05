父母的孕前或产前携带者检测

受孕后，孕妇应接受非侵入性 胎儿染色体异常筛查检测 使用几种方法之一（例如，游离DNA 血清测试、分析物筛选）（1）。如果筛查结果呈阳性，可以进行后续检查 胎儿诊断基因检测这是一种使用胎儿细胞样本的侵入性检查（见表格 胎儿基因诊断检测的适应症）。这些诊断测试可以对基因异常提供明确的诊断。此外，如果对父母一方进行的筛查（在受孕前或受孕后进行）检测到基因异常，孕妇可以选择进行胎儿基因诊断测试（例如绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术），而无需先进行非侵入性胎儿筛查测试（例如cfDNA或血清筛查）。

胎儿染色体疾病的筛查测试包括筛查胎儿唐氏综合征、18-三体综合征和13-三体综合征，可通过分析母体血浆中的游离DNA（cfDNA）来进行,这些测试可以在妊娠10周内完成。另一种筛查方法称为分析物筛查，使用多种母体血清标志物（甲胎蛋白、β-人绒毛膜促性腺激素[β-hCG]、雌三醇、抑制素A）来检测 神经管缺损、唐氏综合征（和其他染色体异常），以及其他一些出生缺陷。分析物筛选在妊娠15至20周进行。

如果胎儿染色体异常的风险增加，通常建议进行胎儿基因诊断测试 检查（见表格 胎儿基因诊断检测的适应症）。胎儿的基因诊断测试，不同于筛选试验，通常是侵入性的，有危及胎儿的风险。因此，在过去，对于没有危险因素或父母一方无已知遗传异常的女性，不常规推荐这些检查。然而，由于胎儿遗传诊断测试现在更加广泛可用，安全性也有所提高，因此建议为所有孕妇提供胎儿遗传测试，无论风险如何。

胎儿基因诊断实验包括羊膜绒毛膜采样、羊膜穿刺术或罕见的经皮脐血管采样。此外，对于通过辅助生殖技术（例如体外受精）怀孕的婴儿，植入前基因诊断是一种选择。

胎儿遗传诊断测试可以检测所有三体综合征、许多其他染色体异常和数百种孟德尔异常。 亚显微染色体异常被传统的核型检测遗漏，只能通过微阵列技术，如阵列比较基因组杂交和基于单核苷酸多态性（SNP）的芯片来识别。阵列比较基因组杂交技术在产前检查中最常用，用以评估胎儿结构异常。 阵列检测染色体数目异常（例如，三体性）以及不平衡的染色体结构异常，例如基因微缺失。研究报告了约6％的阵列异常发生率，说明在传统的核型分析中可能会遗漏结构异常的胎儿。

胚胎植入前遗传学诊断可用于体外受精的夫妇。

表格 对潜在父母的孕前或产前基因检测 表格

表格 胎儿基因诊断实验的指征 表格