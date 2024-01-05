父母的孕前或产前携带者检测

携带者筛查是常规产前护理的一部分，最好在受孕前进行。携带者筛查的范围与女性及其伴侣如何权衡以下因素有关
根据高危因素和以往的检查结果来判断胎儿异常的可能性
侵袭性胎儿检查发生并发症的可能性
知道妊娠结局的重要性（例如，当一项异常得到确认后是否应该终止妊娠，如果不知道结局会导致焦虑）
因此，所做的决定应个体化，医生的建议对所有的妇女，即使风险相当，也不能一概而论。
根据家族史进行筛选也是检查的一部分。家族系谱可以用来概括整个家族史的情况(见图构建家族谱系的符号)。家族系谱的情况应该包括双亲的健康状况，父母双方异常基因的患病和携带状况，以及一级亲属（父母，兄弟姐妹，子女）和二级亲属（父母的兄弟姐妹，祖父母）的这些状况，同时还应包括人种和种族背景和血亲的婚配情况。既往孕产史也应有记录。如果怀疑有基因异常，应该回顾相关的病史记录。
对潜在父母进行检测，以确定其是否为可能导致后代受到影响的遗传携带者 最好在受孕前进行；然而，许多人等到受孕后才进行携带者筛查。传统上，筛查测试针对的是可能成为某些常见孟德尔遗传病无症状携带者的父母（见表格 潜在父母的孕前或产前基因筛查）。由于父母的种族往往很复杂，也没有明确的定义，而且产前基因检测的成本和速度越来越低，一些临床医生开始对所有潜在（和准）父母进行筛查，而不分种族（称为普遍携带者筛查）。因此，当前的携带者筛查方法包括为所有患者提供相同的更大的待评估条件列表。通常包括数十种基因和疾病（某些表型后果比其他基因更严重）（1)。 增加的测试和评估预计将增加检测前咨询的复杂性。美国医学遗传学和基因组学学院推荐基于载体频率的分层载体筛查系统，并提供了列出要包含在载体筛查面板中的疾病的表格（2）。
(参见于产前遗传咨询。）
参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists/Committee on Genetics: Committee opinion no. 690: Carrier Screening in the age of genomic medicine.Obstet Gynecol 129 (3):e35–e40, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000001951
2.Gregg AR, Aarabi M, Klugman S, et al: Screening for autosomal recessive and X-linked conditions during pregnancy and preconception: A practice resource of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG).[published correction appears in Genet Med 2021 Aug 27]. Genet Med 23(10):1793-1806, 2021.doi:10.1038/s41436-021-01203-z
产前检测以发现胎儿基因异常
受孕后，孕妇应接受非侵入性 胎儿染色体异常筛查检测 使用几种方法之一（例如，游离DNA 血清测试、分析物筛选）（1）。如果筛查结果呈阳性，可以进行后续检查 胎儿诊断基因检测这是一种使用胎儿细胞样本的侵入性检查（见表格 胎儿基因诊断检测的适应症）。这些诊断测试可以对基因异常提供明确的诊断。此外，如果对父母一方进行的筛查（在受孕前或受孕后进行）检测到基因异常，孕妇可以选择进行胎儿基因诊断测试（例如绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术），而无需先进行非侵入性胎儿筛查测试（例如cfDNA或血清筛查）。
胎儿染色体疾病的筛查测试包括筛查胎儿唐氏综合征、18-三体综合征和13-三体综合征，可通过分析母体血浆中的游离DNA（cfDNA）来进行,这些测试可以在妊娠10周内完成。另一种筛查方法称为分析物筛查，使用多种母体血清标志物（甲胎蛋白、β-人绒毛膜促性腺激素[β-hCG]、雌三醇、抑制素A）来检测 神经管缺损、唐氏综合征（和其他染色体异常），以及其他一些出生缺陷。分析物筛选在妊娠15至20周进行。
如果胎儿染色体异常的风险增加，通常建议进行胎儿基因诊断测试 检查（见表格 胎儿基因诊断检测的适应症）。胎儿的基因诊断测试，不同于筛选试验，通常是侵入性的，有危及胎儿的风险。因此，在过去，对于没有危险因素或父母一方无已知遗传异常的女性，不常规推荐这些检查。然而，由于胎儿遗传诊断测试现在更加广泛可用，安全性也有所提高，因此建议为所有孕妇提供胎儿遗传测试，无论风险如何。
胎儿基因诊断实验包括羊膜绒毛膜采样、羊膜穿刺术或罕见的经皮脐血管采样。此外，对于通过辅助生殖技术（例如体外受精）怀孕的婴儿，植入前基因诊断是一种选择。
胎儿遗传诊断测试可以检测所有三体综合征、许多其他染色体异常和数百种孟德尔异常。 亚显微染色体异常被传统的核型检测遗漏，只能通过微阵列技术，如阵列比较基因组杂交和基于单核苷酸多态性（SNP）的芯片来识别。阵列比较基因组杂交技术在产前检查中最常用，用以评估胎儿结构异常。 阵列检测染色体数目异常（例如，三体性）以及不平衡的染色体结构异常，例如基因微缺失。研究报告了约6％的阵列异常发生率，说明在传统的核型分析中可能会遗漏结构异常的胎儿。
胚胎植入前遗传学诊断可用于体外受精的夫妇。
对潜在父母的孕前或产前基因检测
祖先*
疾病状态
父母遗传携带者筛查测试
产前胎儿基因诊断测试（如果父母携带者检测呈阳性）
全部
DNA分析23种最常见的CFTR致病基因变异（以前称为突变），在美国，各种突变的人群发生率分别≥0.1%。
Ashkenazi犹太人†
卡纳万病
DNA分析检出最常见的致病基因变异
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行DNA分析
家族性自主神经功能紊乱
DNA分析检出最常见的致病基因变异
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行DNA分析
检测血清己糖胺酶A有无缺陷；或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行DNA分析
非洲人
血红蛋白电泳
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行基因型测定（直接DNA分析）
卡津人
Tay-Sachs病
检测血清己糖胺酶A有无缺陷；或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行DNA分析
东南亚、亚洲印度、非洲、地中海、中东
CBC；若MCV<80 fL，进行血红蛋白电泳或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行基因型测定（直接DNA分析或连锁分析）
东南亚人柬埔寨人中国人 菲律宾人 老挝人 越南人
CBC；若MCV<80 fL，进行血红蛋白电泳或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术行基因型测定（直接DNA分析或连锁分析）
*并最终诊断并不总是可能的；敏感性因祖先而异。该表包含了一些祖先；但这并不是完整的清单。See Committee Opinion No. 691: Carrier Screening for Genetic Conditions.Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017.doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.
CBC =全血细胞计数;CFTR=囊性纤维化跨膜传导调节因子;CVS=绒毛取样;PGD=植入前遗传学诊断;MCV=平均红细胞体积。
胎儿基因诊断实验的指征
指征
注释
自愿参加
美国妇产科医师学会（ACOG）建议，无论孕妇年龄如何，都应向所有孕妇提供无创和侵入性检测，以评估胎儿的核型。
既往复发性自然流产
父母双方可行染色体分析
以往生育过染色体异常的子女
父母双方可行染色体分析
父亲年龄>50岁
检测是有争议的，因为尽管父亲年龄较大，会增加某些致病基因变异的风险，但可能的致病基因变异的数量和位点是广泛的，这使检测变得不确定 。但是，正在研究的外显子组测试可能有用，因为它使用单一实验室检测来识别许多致病基因变异。
父母亲染色体异常的
根据具体的异常，并非所有父母的染色体重排都会与后代的风险相关。
父母亲可疑的性连锁孟德尔基因异常
必须知道父母的特定致病基因变异才能提供检测。
父母双方明确诊断或疑似常染色体隐性遗传孟德尔病
必须知道父母的特定致病基因变异才能提供检测。
母体血浆无细胞DNA分析异常
孕早期行绒膜绒毛采样，或者孕中期行羊膜穿刺术
孕妇甲胎蛋白升高和不确定的超声检查结果
行羊膜穿刺术
超声检查提示胎儿结构异常（包括孕早期的颈项透明层增厚）
胎儿染色体异常的发现有赖于特殊的解剖学发现
*在孕早期和孕中期检查。
ACOG=美国妇产科协会。
测试参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics; Committee on Genetics; Society for Maternal-Fetal Medicine: Screening for fetal chromosomal abnormalities: ACOG Practice Bulletin, Number 226. Obstet Gynecol.2020;136(4):e48-e69.doi:10.1097/AOG.0000000000004084