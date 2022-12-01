静脉注射苯二氮䓬类用于镇静

对于服用合成大麻素的病人，治疗是支持性的。静脉输液和静脉注射苯二氮卓类镇静剂通常就足够了。如患者出现高热、持续性心动过速或烦躁，伴有血清肌酐升高，应该考虑为横纹肌溶解症和心脏和肾损伤的可能性并进一步监控。