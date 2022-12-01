看法 进行患者培训
合成大麻素是一种四氢大麻酚（THC）受体激动剂。它们通常适用于干燥的植物材料和吸烟。
THC是大麻（大麻）的主要活性成分。合成大麻素由许多化学家族组成，包括HU-210，JWH-073，JWH-018，JWH-200，AM-2201，UR-144和XLR-11;新化合物正在定期报告中。这些的俚语包括“K2”和“香料”。
其各自的药物作用变化很大，取决于具体的大麻素，许多急性和慢性的作用仍然是未知的。然而，THC受体刺激可能引起烦乱、幻觉和精神病精神状态改变（这可能是不可逆的）。心血管副作用包括高血压，心动过速和 心肌梗死。 副作用包括癫痫和视力模糊其他已报告的作用包括呕吐，高热，横纹肌溶解症和肾功能衰竭。
合成大麻酚使用的症状和体征
服用合成大麻素的患者可有明显躁动、幻觉、心动过速、高血压、出汗和癫痫发作。
合成大麻素中毒的诊断
通常是临床诊断
通常的尿液药物筛查无法检测出合成的大麻素。
严重急性中毒且情绪激动的患者可能需要通过血液检查（全血细胞计数、电解质、血尿素氮、肌酐、肌酸激酶）、尿肌红蛋白尿检查和心电图来评估横纹肌溶解症。
合成大麻素中毒的治疗
静脉注射苯二氮䓬类用于镇静
对于服用合成大麻素的病人，治疗是支持性的。静脉输液和静脉注射苯二氮卓类镇静剂通常就足够了。如患者出现高热、持续性心动过速或烦躁，伴有血清肌酐升高，应该考虑为横纹肌溶解症和心脏和肾损伤的可能性并进一步监控。