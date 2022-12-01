大麻是一种兴奋剂，但对于某些使用者会导致镇静或抑郁。长期使用会导致心理依赖，但极少产生生理依赖。戒断反应让人不适但仅需支持治疗。

大麻是最常见的非法药物，使用者通常没有明显的社交或心理障碍。大麻植物中的活性成分被称为大麻素；主要的精神活性植物大麻素是 delta-9-四氢大麻酚 (THC)。很多的 合成大麻素 也被非法开发用于娱乐用途。内源性大麻素是身体产生的物质，可以激活大麻素受体；它们似乎在调节食欲、疼痛感和记忆力方面发挥作用。

在美国，大麻从晒干植物的花苞和枝叶中提取或直接将晒干的植物研碎，通常放在卷烟中吸食，少数情况下口服。2010年在美国某些州的休闲性大麻合法化创造了一个巨大的市场，包括以摄入、吹入、汽化等形式吸食大麻的相应产品，如酊剂，洗剂和喷雾剂等。

屈大麻酚，活性成分的合成口服形式, delta-9-四氢大麻酚（THC），用于治疗与癌症化疗相关的恶心和呕吐，并提高艾滋病患者的食欲。

大麻二酚（通常称为 CBD 油）是大麻植物的主要天然大麻素之一。大麻二酚具有最小的精神活性，其娱乐用途与滥用的可能性不高。它已被批准用于治疗某些罕见形式的儿童癫痫症，并正在测试用于各种其他疾病。

病理生理 delta-9-THC可与大麻素受体相结合，后者遍布大脑。 慢性作用 任何可以导致欣快和消除焦虑的药物都可以产生依赖，大麻也不例外。大剂量吸食者会出现肺部症状，如急性支气管炎、哮喘、咳嗽和痰增加，肺功能也会有所改变，但大气道的改变并不明显。即使每天吸食大麻也不会引起阻塞性呼吸道疾病。 最近的数据表明，高剂量大麻使用与在海马显著认知障碍和解剖的变化有关，特别是如果使用大麻开始于青春期。 因为与烟草同时使用，因此无法确定存在头部和颈部或呼吸道癌症的风险增加的证据。但患者通常会描述精力和能量的减退。 吸食大麻对胎儿的影响并不清楚。 有报道称可出现胎儿体重下降，但考虑所有影响因子后（如孕期饮酒和抽烟），对胎儿体重的影响并不明显。但是，因为安全性还没有明确地被证实，大麻应该避免在孕妇和试图怀孕者中使用。THC可以通过乳汁分泌。尽管尚未发现母乳喂养的婴儿出现异常，但如同孕期应避免吸食大麻一样，哺乳期也应避免。

大麻中毒的诊断 通常是临床诊断 大麻中毒的诊断通常根据临床， 一般无需检测药物浓度。多数尿检包括了大麻的筛查，但是常常出现假阳性或者假阴性的结果。