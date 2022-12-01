大麻是一种兴奋剂，但对于某些使用者会导致镇静或抑郁。长期使用会导致心理依赖，但极少产生生理依赖。戒断反应让人不适但仅需支持治疗。
大麻是最常见的非法药物，使用者通常没有明显的社交或心理障碍。大麻植物中的活性成分被称为大麻素；主要的精神活性植物大麻素是 delta-9-四氢大麻酚 (THC)。很多的 合成大麻素 也被非法开发用于娱乐用途。内源性大麻素是身体产生的物质，可以激活大麻素受体；它们似乎在调节食欲、疼痛感和记忆力方面发挥作用。
在美国，大麻从晒干植物的花苞和枝叶中提取或直接将晒干的植物研碎，通常放在卷烟中吸食，少数情况下口服。2010年在美国某些州的休闲性大麻合法化创造了一个巨大的市场，包括以摄入、吹入、汽化等形式吸食大麻的相应产品，如酊剂，洗剂和喷雾剂等。
屈大麻酚，活性成分的合成口服形式, delta-9-四氢大麻酚（THC），用于治疗与癌症化疗相关的恶心和呕吐，并提高艾滋病患者的食欲。
大麻二酚（通常称为 CBD 油）是大麻植物的主要天然大麻素之一。大麻二酚具有最小的精神活性，其娱乐用途与滥用的可能性不高。它已被批准用于治疗某些罕见形式的儿童癫痫症，并正在测试用于各种其他疾病。
病理生理
delta-9-THC可与大麻素受体相结合，后者遍布大脑。
慢性作用
任何可以导致欣快和消除焦虑的药物都可以产生依赖，大麻也不例外。大剂量吸食者会出现肺部症状，如急性支气管炎、哮喘、咳嗽和痰增加，肺功能也会有所改变，但大气道的改变并不明显。即使每天吸食大麻也不会引起阻塞性呼吸道疾病。
最近的数据表明，高剂量大麻使用与在海马显著认知障碍和解剖的变化有关，特别是如果使用大麻开始于青春期。
因为与烟草同时使用，因此无法确定存在头部和颈部或呼吸道癌症的风险增加的证据。但患者通常会描述精力和能量的减退。
吸食大麻对胎儿的影响并不清楚。 有报道称可出现胎儿体重下降，但考虑所有影响因子后（如孕期饮酒和抽烟），对胎儿体重的影响并不明显。但是，因为安全性还没有明确地被证实，大麻应该避免在孕妇和试图怀孕者中使用。THC可以通过乳汁分泌。尽管尚未发现母乳喂养的婴儿出现异常，但如同孕期应避免吸食大麻一样，哺乳期也应避免。
大麻中毒的症状和体征
大麻中毒和戒断症状不会致命。
急性作用
吸食大麻几分钟后会使自体的意识处于一种梦样状态，产生一些无关的、不能预期的、飘飘然的念头。对时间、色彩、空间的感知也可能发生变化。总的来说，吸食者在吸食大麻后会有愉悦和放松（即舒畅兴奋）的感觉。 这些效果一般会持续4～6小时。
许多其他的报道显示吸食大麻产生的一些心理反应似乎与吸食的环境有关。可出现焦虑、惊恐发作和偏执的反应，特别是在刚开始吸食的个体身上。精神分裂症患者（哪怕是正在接受抗精神障碍药物的治疗的患者）吸食大麻可能会加重其精神症状甚至激起一些新的症状。
多数吸食者的生理症状很轻微，心动过速、结膜充血、口干舌燥等比较常见。 在吸食后的24小时内，交流和运动能力下降、深度觉和定位功能受损、对时间的感觉也会改变——这些改变对一些特定职业（如驾驶、操作重型机械等）是非常危险的。食欲通常会增加。
慢性作用
戒断
频繁、重度吸食大麻者戒烟会有轻微的戒断症状，脱瘾症状发作时间不定，但通常在末次吸食后的12小时出现。症状包括失眠、激惹、抑郁、恶心和厌食，症状2～3天达到高峰，最多持续7天。
症状和体征参考
1.Ilnitshky S, Van Uum S: Marijuana fertility.CMAJ/ JMAC 191(23):E638, 2019.
2.Mumford SL, Flannagan KS, Radoc JG: Cannabis use while trying to conceive: A prospective cohort study evaluating associations with fecundability, live birth and pregnancy loss.Human Reproduction 36(5):1405–1415, 2021.https://doi.org/10.1093/humrep/deaa355
大麻中毒的诊断
通常是临床诊断
大麻中毒的诊断通常根据临床， 一般无需检测药物浓度。多数尿检包括了大麻的筛查，但是常常出现假阳性或者假阴性的结果。
大麻中毒的治疗
支持性治疗
大麻zhong'du通常无需治疗，对于不适症状极其明显的患者主要采取支持治疗。 大麻素剧吐综合征患者可能需要静脉输液和止吐药（有报道表明氟哌啶醇和外用辣椒素有效）。大麻素剧吐综合征的最终治疗方法是停止吸食大麻。
在门诊患者的药物控制计划中对控制滥用还可以进行行为治疗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
匿名麻醉品世界服务：通过类似于匿名酗酒者协会的12步计划，帮助人们消除毒瘾，不管是什么物质导致的毒瘾。
药物滥用和心理健康服务管理局（SAMHSA）：美国卫生部机构，领导公共卫生努力改善行为健康并提供资源，包括治疗定位器、免费求助热线、从业者培训工具、统计数据和关于各种物质相关主题的出版物。