在电子烟（e-香烟）中，活性物质是液体尼古丁；不存在其他烟草产品。电子烟和蒸发器最初的开发目的是通过提供一种尼古丁输送系统来帮助人们戒烟，该系统以模仿吸烟的口腔和社会满足感的形式提供，但没有燃烧产生的有毒产物，而这些燃烧产物会导致吸烟对健康的不利影响。 作为戒烟剂，电子烟似乎是有效的，尽管人们仍然对尼古丁上瘾（1)。

有些人使用蒸发器吸入尼古丁以外的活性成分，包括四氢大麻酚 (THC)、大麻油、苯丙胺和合成大麻素。

除了水和活性成分外，商业生产的电子烟液体通常含有丙二醇或植物甘油基液体以及调味剂和其他化学物质，包括痕量金属。非法生产的电子烟剂可能含有额外的非活性成分，其中一些成分，如维生素 E 醋酸盐，可能与电子烟相关的肺部并发症有关。