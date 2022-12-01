Vaping 是指吸入由电池供电的设备产生的挥发液体（蒸气）。蒸气主要是水，它是各种药理活性物质的载体，特别是尼古丁和四氢大麻酚 (THC)。虽然液体成分通过加热挥发，但不涉及燃烧；产生的明显“烟雾”是水蒸气。
制剂成分
在电子烟（e-香烟）中，活性物质是液体尼古丁；不存在其他烟草产品。电子烟和蒸发器最初的开发目的是通过提供一种尼古丁输送系统来帮助人们戒烟，该系统以模仿吸烟的口腔和社会满足感的形式提供，但没有燃烧产生的有毒产物，而这些燃烧产物会导致吸烟对健康的不利影响。 作为戒烟剂，电子烟似乎是有效的，尽管人们仍然对尼古丁上瘾（1)。
有些人使用蒸发器吸入尼古丁以外的活性成分，包括四氢大麻酚 (THC)、大麻油、苯丙胺和合成大麻素。
除了水和活性成分外，商业生产的电子烟液体通常含有丙二醇或植物甘油基液体以及调味剂和其他化学物质，包括痕量金属。非法生产的电子烟剂可能含有额外的非活性成分，其中一些成分，如维生素 E 醋酸盐，可能与电子烟相关的肺部并发症有关。
电子烟的并发症
潜在的并发症包括
不吸烟者使用尼古丁，导致尼古丁成瘾
肺部并发症
一种担忧是不吸烟者，尤其是吸入尼古丁的青少年，会上瘾。
蒸气中的某些物质似乎会导致严重的肺损伤。截至 2019 年 11 月 1 日，已报告超过 2,000 例与电子烟或蒸汽使用相关的肺损伤病例。大多数报告的病例发生在吸入 THC 或含大麻二酚产品的年轻男性中。化学品和掺杂物，尤其是维生素 E 醋酸盐，是最有可能的致病因素。
患者在使用电子烟或蒸汽后 90 天内出现呼吸道症状、胃肠道症状（疼痛）或其他全身症状。 主观发烧是最常见的主诉。 患者可能出现心动过速、呼吸急促或缺氧。病情可能会发展到 急性呼吸窘迫综合征。
诊断依据近期使用电子烟或蒸汽的病史并排除其他肺损伤原因（例如感染）。实验室检查可能显示白细胞增多和嗜酸性粒细胞增多。肺部影像学研究显示双肺混浊，CT 扫描最清楚。
治疗是支持性的，患者可能需要插管、机械通气和体外膜肺氧合。 已建议使用大剂量糖皮质激素（例如，甲泼尼龙 100 至 500 毫克/天）有益，但证据很少，不常规推荐。
参考文献
1.Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, et al: A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy.N Engl J Med 380:629–637, 2019.doi: 10.1056/NEJMoa1808779