针灸是中医的一种疗法，是西方世界最广泛接受的综合疗法之一。把针插入皮肤及皮下组织，以刺激身体的穴位。这些穴位的刺激被认为会影响气(一种普遍的生命力)沿着能量通道(经络)的流动，从而恢复平衡。
治疗过程一般没有痛苦，但可能有麻刺感。有时为了增强刺激，可以旋转、加热针灸针。
穴位刺激还可通过
压力（称为穴位）
激光（也称为低强度激光疗法）
在针上加一个低压电流（电针）
(参见综合、补充和替代医学概述。)
针灸的证据和用途
针灸研究本来就很难进行。盲法极富挑战性，所谓的“假”针灸通常会在穴位上施加压力，从而创造出一种可能并非真正无效的不同治疗体验。在针灸文化更多的地区，特别是在中国，已发表的针灸研究更丰富，范围更广。显示疗效的结果应根据以下事实进行解释，即干预措施包括中医的完整模式，针灸只是其中的一个组成部分。
世界卫生组织（WHO）通过发布一项 list of conditions帮助应对这一临床挑战，列出了他们认为疗效显著的证据是有力的或可获得的，但建议对其进一步研究，包括
癌症治疗的症状
抑郁
痛经
疼痛
头痛
高血压
术后症状
一些妊娠并发症
中风并发症
世界卫生组织还提供了一份参考文件，指导如何安全有效地练习针灸（参见 WHO benchmarks for the practice of acupuncture）。
可能出现的不良反应和禁忌证
针灸的不良影响很难量化，尽管治疗通常是安全的，但从业者的技能和护理各不相同。2023 年对针灸后不良反应的系统回顾包括以下内容（1）：
全身反应（例如头痛、头晕、嗜睡、恶心）
昏厥
组织损伤
感染
尽管其中一些不良反应很严重，但大多数是轻微的或临床上不显着的。
参考文献
1.Xu M, Yang C, Nian T, et al: Adverse effects associated with acupuncture therapies: An evidence mapping from 535 systematic reviews. Chin Med 18(1):38, 2023.2023 年 4 月 10 日发布。doi:10.1186/s13020-023-00743-7
更多信息
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Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, 2002—WHO's list of symptoms, diseases, and conditions that have been shown through controlled trials to be treated effectively by acupuncture, made available by the British Acupuncture Council
WHO benchmarks for the practice of acupuncture, 2021—WHO's guidance for the administration of acupuncture treatment
WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, 2013—WHO's guidance for developing proactive policies and implementing action plans that will strengthen the role traditional medicine plays in keeping populations healthy