可能出现的不良反应和禁忌证

可能出现的不良反应和禁忌证

针灸的不良影响很难量化，尽管治疗通常是安全的，但从业者的技能和护理各不相同。2023 年对针灸后不良反应的系统回顾包括以下内容（1）：

全身反应（例如头痛、头晕、嗜睡、恶心）

昏厥

组织损伤

感染

尽管其中一些不良反应很严重，但大多数是轻微的或临床上不显着的。