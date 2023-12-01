补充和替代医学的类型

精神-躯体技术的理论基础是：精神和情感因素可以通过人体神经、激素和免疫系统之间的互动机制调节身体健康。行为、心理、社会和精神的方法可用于提高精神影响躯体的能力，因此可保持健康，预防或治疗疾病。

因为有充足的依据支持精神-躯体技术的作用，它的很多方法都被认为是主流的技术。例如，以下技术用于治疗慢性疼痛、冠状动脉疾病、头痛、失眠和更年期症状，以及分娩期间的辅助治疗：

生物反馈

引导联想

催眠疗法

冥想, 包括正念

放松

这些技术还用于帮助患者应对与疾病相关和与治疗相关的症状，特别是癌症患者，并为患者做手术准备。