补充和替代医学的类型

普遍认可的补充或替代医学有五类：
整体医学体系
精神-躯体技术
传统医学中通常不使用基于生物学的实践
身体调整疗法
能量疗法
许多疗法的名称仅仅部分描述了它们的组成成分。
(参见综合、补充和替代医学概述。)
整体医学体系是一个完整的体系，它有明确的哲学体系，包括对疾病解释、诊断和治疗。这些试验包括：
生命吠陀医学（Ayurveda）
顺势疗法
自然疗法
中国传统医学
精神-躯体技术的理论基础是：精神和情感因素可以通过人体神经、激素和免疫系统之间的互动机制调节身体健康。行为、心理、社会和精神的方法可用于提高精神影响躯体的能力，因此可保持健康，预防或治疗疾病。
因为有充足的依据支持精神-躯体技术的作用，它的很多方法都被认为是主流的技术。例如，以下技术用于治疗慢性疼痛、冠状动脉疾病、头痛、失眠和更年期症状，以及分娩期间的辅助治疗：
生物反馈
引导联想
催眠疗法
冥想, 包括正念
放松
这些技术还用于帮助患者应对与疾病相关和与治疗相关的症状，特别是癌症患者，并为患者做手术准备。
以生物学为基础的实践使用影响健康的天然物质。这些实践包括：
草药 和天然产品
螯合疗法
饮食疗法
操纵和以身体为基础的做法主要关注身体的结构和系统（如骨、关节、软组织）这些做法是以身体能调节和治疗自身并且身体各部分是相互依赖的为基本信念。他们包括
脊椎矫正
按摩
反射疗法
拔罐
刮痧（如刮、铜板刮痧、汤匙刮痧)
艾灸
针灸有时也被认为是一种手法疗法。
手法治疗包括整骨疗法和整脊疗法。
这些疗法中的一些治疗（拔罐、刮痧和艾灸）会导致损伤，可能会被误认为是创伤或虐待的迹象。这些疗法被认为可以激发人体的能量，从而将毒素排出体外。然而，只有混合质量的研究评估了它们的功效，还需要更多的研究。
能量疗法旨在调整体内及周围的精微能量场（也叫生物场），从而影响健康。所有的能量疗法都基于一个理念，就是人的体内（气）和人体四周存在广泛的生命力和精微的能量。从历史上看，生命力解释生物过程，尚没有被理解。随着生物科学的进步，这股力量被摈弃了。一些研究人员继续探索生物场和微妙能量的存在。
能量医学是几种疗法的组成部分，包括：
针灸
磁体
治疗性接触
灵气疗法
气功和太极-- 传统中医 的组成部分，使用温和的姿势，集中注意力的运动和呼吸来使患者的能量达到更好的平衡
版权所有 © 2024
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。
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