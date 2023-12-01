冥想，作为心身医学的一种，是指患者调整注意力或有组织地聚焦在自身内在或外在经验的特定方面。研究最多的冥想方式是先验冥想（TM）和正念冥想。迄今为止的研究结果表明，冥想至少可以通过两种机制产生作用：

制造出放松的状态，以对抗因反复压力而导致的神经激素通路活动过度。

扩大元认知意识容量（旁观意识内容的能力），从而在理论上能够帮助患者不对压力自动作出反应（精通、高度制约的行为模式），并帮助他们更好地忍受和调整精神痛苦。

大多数冥想的行为都是在宗教和精神背景下发展起来的，其最终目标是某种精神成长、个人转变或超然体验。然而，研究表明不管个人文化、精神或宗教背景如何，冥想作为一种卫生保健手段都时常有效。

(参见综合、补充和替代医学概述。)