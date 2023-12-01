看法 进行患者培训
治疗性接触，是一种能量医学。这种方式背后的理念是利用治疗师的能量（生物场）来影响患者的生物场。一般治疗师不触碰患者身体，相反，他们的手在病人上方一段距离的地方移动。治疗性接触用于减轻癌症患者的焦虑情绪，促进健康的感觉。在美国，护士已经在许多临床环境中引入了治疗接触。
由于治疗接触是在微妙的能量和生物场中起作用的，因此目前的常规医学工具装备不足，无法直接测量或研究这种疗法。高质量的临床研究是必要的，但是对现有研究的系统回顾并没有发现足够的证据支持治疗接触对治疗任何疾病的有效性(1)。最近的一项系统评价发现，没有证据表明它对促进急性伤口患者的愈合有疗效 (2）。
(参见综合、补充和替代医学概述。)
参考文献
1.Fazzino DL, Griffin MT, McNulty RS, et al: Energy healing and pain: a review of the literature.Holist Nurs Pract 24(2):79-88, 2010.doi: 10.1097/HNP.0b013e3181d39718
2.O'Mathúna DP: Therapeutic touch for healing acute wounds.Cochrane Database Syst Rev (8):CD002766, 2016.doi: 10.1002/14651858.CD002766.pub5