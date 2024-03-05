假体通过直接与皮肤接触或通过留在肢体上的各种薄粘弹性缓冲材料制成的界面连接到身体。

一种 凝胶垫界面 佩戴在残肢 上，提供皮肤保护，调节压力并使压力更均匀地分布。可能需要定制模制接口以适应不规则的残肢轮廓（例如，深疤痕、锋利的骨头、烧伤）。理想状态下，患者应该为每个假肢准备2个完全相同的衬垫这样它们就可以每天交替使用，这有助于令其保持弹性和形状，使用寿命更长。通常建议每6个月更换一次接口，对于活动活跃的患者，建议每4个月更换一次。

可以穿戴假肢软保护套来代替凝胶套。软保护套是由羊毛、尼龙或合成纤维织物制成的，有时在纤维层之间还会有凝胶夹。软保护套有多种厚度可供选择（多层）。假肢袜用于管理由于肌肉萎缩，天气或活动导致的一天的假肢体积变化。当患者无法通过使用容量管理袜来保持舒适，稳定的穿着时，义肢医生会根据容量测量值和肌肉形状的变化进行承窝调整。