一个 假肢有4个主要部分：
接触面
悬挂
结构组件
覆盖物
残肢和假肢之间的接口
假体通过直接与皮肤接触或通过留在肢体上的各种薄粘弹性缓冲材料制成的界面连接到身体。
一种 凝胶垫界面 佩戴在残肢 上，提供皮肤保护，调节压力并使压力更均匀地分布。可能需要定制模制接口以适应不规则的残肢轮廓（例如，深疤痕、锋利的骨头、烧伤）。理想状态下，患者应该为每个假肢准备2个完全相同的衬垫这样它们就可以每天交替使用，这有助于令其保持弹性和形状，使用寿命更长。通常建议每6个月更换一次接口，对于活动活跃的患者，建议每4个月更换一次。
可以穿戴假肢软保护套来代替凝胶套。软保护套是由羊毛、尼龙或合成纤维织物制成的，有时在纤维层之间还会有凝胶夹。软保护套有多种厚度可供选择（多层）。假肢袜用于管理由于肌肉萎缩，天气或活动导致的一天的假肢体积变化。当患者无法通过使用容量管理袜来保持舒适，稳定的穿着时，义肢医生会根据容量测量值和肌肉形状的变化进行承窝调整。
集成式悬架系统
集成悬挂系统, 可能是缓冲垫界面的一部分，用于帮助牢固安全地固定假体。下列是常用的悬浮系统：
真空泵： 电动或机械式真空泵从插座中排出空气。这是将假体固定到残肢的最有效方法，也为残肢提供更大的流体体积稳定性。
抽吸：在将残肢放入接受腔的时候，空气通过腔底部的单向排出阀排出，从而产生将假肢固定到位的抽吸力。
带锁销的接口： 在塑料承窝底部嵌入锁定机构，将底部带有集成悬架销的缓冲垫接口插入其中。释放按钮将销钉松开，用以卸下假体。
解剖学： 骨头末端的凸起，例如膝盖、脚踝或肘部的凸起，可用于将关节窝固定在身体上。
腰带和肩带：如果用真空、抽吸或销钉固定假肢很困难或无法忍受，有时会用皮带和/或皮带固定假肢。
一个假肢的结构部件
假体组成包括
承窝 （容纳残肢端的塑胶容器），这是假肢最重要的组件，因为它支撑身体并将行走过程中产生的所有相关压力和力量传递给残肢
附件 （例如，手，脚）和 关节 （例如，手腕，肘部，肩，脚踝，膝，髋）
连接模块 将附件和关节连接到承窝
高级组件是可获取的。对于下肢，微处理器控制的脚踝和膝盖可以提供更大的安全性，稳定性，减少能量消耗，并减轻对近端关节和脊柱的压力。肌电上肢假体利用人体肌肉的自然电信号。 嵌入在活动肌肉上的假肢窝中的感应电极检测肌肉活动并传输操纵假肢的手，腕和/或肘关节的信号。无须其他身体运动。相比之下，这种由身体提供动力的上肢假体需要一个功能齐全的肩膀和手臂，因为在其相对的腋窝周围和下方均设有环带。环形绑带通过电缆连接到假肢手或挂钩上。相对肩膀的运动会拉伸肩带/电缆系统，从而打开或关闭手或钩。
一个假肢的组成部分
一些患者选择让他们的假体在解剖学上看起来自然。这是通过在塑料和金属部件上施加与肌肉和皮下组织稠度相等的软泡沫材料并使其成形来实现的。这种材料可以减少衣物损伤，并且可以根据患者的对侧肢体进行匹配塑形。
可以在符合患者肤色的解剖形状上应用合成皮肤。
一些截肢者，特别是运动员在比赛时，更喜欢去除解剖形状和皮肤，而将塑料和金属部件暴露在外。