假肢装配的目标包括站立和行走时的舒适性，稳定性以及能够进行各种日常活动的能力。假肢由定制的接口，插座和各种其他组件组成，可实现从简单的移动到高影响力的活动等不同目标。缓冲材料，假肢窝设计以及脚，脚踝，膝盖，手，腕和肘部组件技术方面的最新进展大大改善了舒适度和功能。

此外，健康人群当中的狂热爱好者配戴假肢，可以完成许多非凡的事情（如，跳伞运动、爬山、完成铁人三项、全身心参与体育、重返挑战性的工作，或积极服役）。无论假肢仅用于基本活动，还是用在更具挑战性的活动中，它都能为使用者带来深层次的心理获益。

假肢的成功使用取决于以下因素：

患者的基本医疗状况以及身体和认知能力

解剖（例如截肢残端的长度和状况）

假体承窝的配合（例如，舒适性和稳定性）

假体组件的功能和生物力学效率

假体的安装以及患者进行必要的身体和心理调整以配合假体发挥其功能是一个漫长而富有挑战的过程。并非所有患者都适合所有类型的假体。