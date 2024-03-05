假肢是代替人体缺损部位的人造义肢。
截肢的主要原因是
在美国，目前有略超过0.5％的人生活在失去肢体的状态中，每天大约有500例截肢手术 (1)。由于人口老龄化以及与此相关的糖尿病和血管疾病的发生率增加，该百分比可能会增加。
目标
假肢装配的目标包括站立和行走时的舒适性，稳定性以及能够进行各种日常活动的能力。假肢由定制的接口，插座和各种其他组件组成，可实现从简单的移动到高影响力的活动等不同目标。缓冲材料，假肢窝设计以及脚，脚踝，膝盖，手，腕和肘部组件技术方面的最新进展大大改善了舒适度和功能。
此外，健康人群当中的狂热爱好者配戴假肢，可以完成许多非凡的事情（如，跳伞运动、爬山、完成铁人三项、全身心参与体育、重返挑战性的工作，或积极服役）。无论假肢仅用于基本活动，还是用在更具挑战性的活动中，它都能为使用者带来深层次的心理获益。
假肢的成功使用取决于以下因素：
患者的基本医疗状况以及身体和认知能力
解剖（例如截肢残端的长度和状况）
假体承窝的配合（例如，舒适性和稳定性）
假体组件的功能和生物力学效率
假体的安装以及患者进行必要的身体和心理调整以配合假体发挥其功能是一个漫长而富有挑战的过程。并非所有患者都适合所有类型的假体。
截肢康复团队
早期康复有助于康复和将来成功使用假体 (2)。如果可能，应在截肢之前就开始康复，在非选择性病例中，最早在术后第一天就开始康复。
当跨学科的临床团队与患者一起工作时，最有可能成功。团队的组成取决于患者的需求。至少核心成员包括外科医生，修复专家和治疗师。假肢修复医师评估患者，设计，装配，制作并提供终生随访护理以维持假体，并提供护理建议和指导。对于更复杂的情况，团队还可以包括一名理疗师，物理治疗师，职业治疗师，社会工作者，心理学家和家庭成员。
截肢
截肢可能是截去整个肢体，也可能只截去肢体的一部分。截肢的程度首先取决于组织的存活能力以及残肢维持足够血液循环的能力。目的是去除失去活力的，缺血的或感染的组织，并保留与愈合，修复技术和成功康复相一致的功能长度。其他重要的外科手术考虑因素包括闭合骨髓，在末端骨骼上覆盖足够的肌肉以及为切开的肌肉提供插入。足够的肌肉覆盖可以改善承重能力，进而有助于防止残留骨的骨质疏松症，这在截肢后可能很快发生。进行插入可使肌肉收缩，从而改善肢体的力量，增加动脉血流，减少静脉淤滞并降低神经系统症状和疼痛的风险。
骨骼，肌肉，神经和皮肤的数量和质量对于成功进行假体干预至关重要。技术上最复杂的假体无法克服与次佳手术技术有关的缺陷。相反，如果假体不合适、效率低下，即使是最佳的手术也不会有良好的效果。
截肢程度在某些情况下是标准化的：
上肢截肢 包括
部分手：手指，掌指，腕掌
腕关节离断
经桡骨
肘关节离断
经肱骨
肩关节离断和前四分之一截肢
下肢截肢 包括
部分足：Ray切除，经跖骨
跗跖骨（Lisfranc）
经跗骨（Chopart）
经跟骨（Boyd）
踝关节离断术
经胫骨
膝关节离断
经股骨
髋关节离断和偏侧骨盆切除术
由于不同的承窝设计可能会受益于手术技术的细微变化，因此外科医生和假肢医生之间的术前咨询很有用。
患者准备
术后处理及并发症
术后立即处理包括采取以下措施
保持活动范围以防止关节挛缩
维持或增加力量和一般状况的调节
处理水肿（例如通过加压）
当恢复情况允许时，患者应开始通过按摩，轻轻敲击，振动和渐进式承重使末梢残肢脱敏。应鼓励健康的饮食习惯。
假肢配件 可以在手术伤口充分愈合，残肢液体量稳定在可接受的水平，患者具有足够的全身力量和关节活动度，并给予医疗释放（通常在截肢后7至10周）后开始。
截肢后6到18个月内残肢将发生明显的形态变化。在残肢稳定之前，会安装预备/临时假肢，然后再安装最终假肢。临时假体可使患者适应假体，并在下肢截肢时能够站立并承受重量。在残肢液体量稳定和最终的假体手术开始之前，可能需要多次更换承窝。
下肢截肢者的步态训练旨在提高患者的时空意识和下肢关节运动学，并最大程度地减少用假肢行走所需的能量 (参见 截肢患者的康复)。
并发症通常包括持续性 残肢疼痛, 严重的过敏反应（浅表和深层组织），循环不足，皮肤破裂和 残肢水肿。 这些可能是由于残肢或假体和/或承窝有问题。
参考文献
1.Ziegler-Graham K, MacKenzie EJ, Ephraim PL, et al: Estimating the prevalence of limb loss in the United States: 2005 to 2050. Arch Phys Med Rehabil 89(3):422-429, 2008.doi:10.1016/j.apmr.2007.11.005
2.Webster JB, Crunkhorn A, Sall J, et al: Clinical Practice Guidelines for the Rehabilitation of Lower Limb Amputation: An Update from the Department of Veterans Affairs and Department of Defense. Am J Phys Med Rehabil 98(9):820-829, 2019.doi:10.1097/PHM.0000000000001213
3.Gailey RS, Roach KE, Applegate EB, et al: The Amputee Mobility Predictor: an instrument to assess determinants of the lower-limb amputee's ability to ambulate.Arch Phys Med Rehabil 83(5):613-27, 2002.doi: 10.1053/ampr.2002.32309