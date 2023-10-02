保密性和健康保险流通与责任法案

卫生保健专业人员应采取合理步骤，确保他们与病人的交流是保密的，并符合病人的喜好。例如，医患医疗讨论应该是在私密状态下进行，病人可以要求医生打电话到他的公司而不是家里。尽管如此，除非患者反对，临床医生可以与患者的直系亲属或已知的亲密私人朋友分享PHI，如果信息涉及该人参与患者的护理或护理支付，并且信息仅限于该人参与所必需的信息。医疗服务工作者有责任实施专业的判断。

对待患者的授权个人代表应与患者相同 在获取信息和参与决策方面。 所以，该代表可以有同样的权利得到信息并且可以行使有关信息保密性的同样的权利。然而，如果对代表的家庭暴力、虐待或忽视有合理的担忧，保健专业人员可以限制信息或获取。

有些信息交流是无法维护隐私的。州或地方法律有时要求卫生保健专业人员披露某些信息，通常是因为这种情况可能对其他人构成危险。HIPAA 允许向公共卫生机构披露 PHI，这些机构已合法授权接收此类信息，以预防或控制疾病、伤害或残疾（1）。（参见 U.S. Department of Health and Human Services: HIPAA for Professionals: Disclosures for Public Health Activities.) 例如某些传染病（如COVID-19、艾滋病、梅毒、结核病等）的信息必须上报地区的卫生管理部门。虐待儿童的迹象，在许多州，虐待或忽视成人或老年人的迹象，通常必须报告给保护服务机构。在一些州，可能严重损害患者驾驶能力的情况，如痴呆或最近癫痫发作，必须向机动车辆管理局报告。