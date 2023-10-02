保密性和健康保险流通与责任法案

传统上来讲，医疗服务中的伦理内容总是包含保持病人医疗信息保密性这一需要。然而，在美国，健康保险流通与责任法案（HIPAA—见 Pub. L 104-191 (1996)）已明确说明了医务工作者、健康计划、医疗财务，以及生意伙伴的责任，主要通过通过电子化的方式传递健康和相关信息（如，录取，付款，资格证明）。总的来说，这些都是HIPAA涵盖实体。（参见 U.S. Department of Health and Human Services: HIPAA for Professionals.)
HIPAA 的关键条款体现在以下三项规则（现已包含在综合规则中），所有这些规则均旨在保护个人可识别健康信息（称为受保护的健康信息 (PHI)）的隐私和安全：
隐私规则:为PHI保护设定标准，并赋予患者有关其健康信息的重要权利
安全规则规定，涉及的实体及其业务伙伴必须实现保护隐私，完整性和电子PHI的安全的保障措施。
违反本通知规定要求的实体通知受影响的个人，联邦政府，在某些情况下，违反担保PHI的媒体。
美国卫生与公共服务部民权办公室执行这三项规则，并提供有关遵守规则的指导。
隐私规则的关键方面如下阐述。
得到医疗记录的权利
总体而言，病人应该能够看见和得到他们的医疗记录的复印件并能在发现错误时要求更正。就《隐私规则》而言，患者的授权"个人代表"是有权作出健康决定的监护人或保管人，是预先指示或医疗保健持久授权书中指定的代理人或代理，或根据州法律授权作为健康决定代理人的家庭成员或朋友。患者还有权通过签署的书面授权，让他人查阅其全部或部分医疗记录。
关于个人私秘性的条款
医疗保健提供者必须提供有关他们可能使用 PHI 以及 HIPAA 法规规定的患者权利的通知。
受保护健康信息 (PHI) 的使用限制
HIPAA 限制医疗保健提供者使用 PHI 的方式。 该法令没有限制医生、护士和其他的医疗服务提供者分享治疗他们的病人所需要的信息。根据美国卫生与公众服务部民权办公室的指导方针，在 COVID-19 大流行等事件期间出于公共卫生目的向卫生信息交换和公共卫生机构披露也是允许的披露。但是，从业者只能使用或共享特定目的所需的最少量受保护信息。在大多数情况下，PHI 不得用于与医疗保健无关的目的。例如，若医疗服务提供者要向保险公司、银行、营销单位或另外一个非医疗单位提供与患者治疗无关的信息，那么该医疗服务提供者必须事先得到一份由病人签署的授权书。
营销
营销是旨在鼓励消费者购买某种产品或者服务的沟通方式。HIPAA要求在出于营销目的披露PHI之前必须获得患者的具体授权。医疗服务提供者必须向患者公开任何通过医疗信息转让后从营销方面获得的收入。然而，医疗服务提供者能够无偿地与病人沟通有关治疗选择方案和其他的信息，包括各种疾病管理服务计划。
隐私的沟通
卫生保健专业人员应采取合理步骤，确保他们与病人的交流是保密的，并符合病人的喜好。例如，医患医疗讨论应该是在私密状态下进行，病人可以要求医生打电话到他的公司而不是家里。尽管如此，除非患者反对，临床医生可以与患者的直系亲属或已知的亲密私人朋友分享PHI，如果信息涉及该人参与患者的护理或护理支付，并且信息仅限于该人参与所必需的信息。医疗服务工作者有责任实施专业的判断。
对待患者的授权个人代表应与患者相同 在获取信息和参与决策方面。 所以，该代表可以有同样的权利得到信息并且可以行使有关信息保密性的同样的权利。然而，如果对代表的家庭暴力、虐待或忽视有合理的担忧，保健专业人员可以限制信息或获取。
有些信息交流是无法维护隐私的。州或地方法律有时要求卫生保健专业人员披露某些信息，通常是因为这种情况可能对其他人构成危险。HIPAA 允许向公共卫生机构披露 PHI，这些机构已合法授权接收此类信息，以预防或控制疾病、伤害或残疾（1）。（参见 U.S. Department of Health and Human Services: HIPAA for Professionals: Disclosures for Public Health Activities.) 例如某些传染病（如COVID-19、艾滋病、梅毒、结核病等）的信息必须上报地区的卫生管理部门。虐待儿童的迹象，在许多州，虐待或忽视成人或老年人的迹象，通常必须报告给保护服务机构。在一些州，可能严重损害患者驾驶能力的情况，如痴呆或最近癫痫发作，必须向机动车辆管理局报告。
投诉
消费者可以对个人隐私信息的执行问题进行投诉。 可以直接投诉到该医疗服务实施者，或美国卫生人文服务部的民政办公室 或机构指定的符合 HIPAA 的隐私合规官。 尽管患者无权根据 HIPAA 提起私人诉讼，但他们可以根据其他保护隐私和保密的法律提起诉讼。民权办公室定期对不当披露个人健康信息的行为实施民事和刑事处罚。 医疗保健从业者需要要充分了解HIPAA，真诚行事，并作出合理的努力遵守。
参考文献
1.United States Code of Federal Regulations (CFR): 45 CFR §164.512.访问日期：2023 年 9 月 22 日。
更多信息
U.S. Department of Health and Human Services: HIPAA for Professionals: Provides detailed information about HIPAA and its rules and administration, including frequently asked questions about HIPAA.