T1加权MRI 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.

膝关节核磁共振 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.

全身短T1反转恢复MRI 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.

MRI利用磁场和无线电波来产生组织的薄层影像（断层影像）。正常情况下，组织内的质子自旋产生微小的磁场，是随机排列的。当组织被置于MRI装置的强磁场中，磁轴沿磁场排列。然后施加一个射频脉冲，导致许多质子的磁轴以高能量状态沿磁场排列。脉冲后，质子在MRI装置的磁场内回复到基础状态。质子回到基础排列（T1弛豫）和此过程中的质子摇摆（进动）（T2弛豫）过程中释放的能量的数量和速率由线圈（天线）记录下来作为空间定位信号强度。计算机算法分析这些信号，并产生详细的解剖图像。

在一幅磁共振图像中，组织的相对信号强度（亮度）由多方面因素决定，包括

射频脉冲和梯度波形用于获得图像

不同组织的固有T1和T2特性

不同组织的质子密度

通过控制射频脉冲和梯度波形，计算机程序产生特定的脉冲序列，确定如何获得图像（加权）和各种组织的表现。图像可以

T1加权

T2加权

质子密度加权

比如，脂肪在T1加权中表现为明亮（高信号）而在T2加权中表现的相对要暗（低信号）；水和液体在T1加权中表现的相对要暗而在T2加权中表现明亮。 T1加权图像显示正常软组织解剖和脂肪（如，证实一个含脂肪的肿块）效果最佳。 T2加权显示液体和病变（如肿瘤、炎症、创伤）效果最佳。在实践中，T1和T2加权提供的信息相互补充，故二者对于描述病变都很重要。

最近推出的高分辨率MRI扫描提高图像质量和诊断的准确性 并产生各种额外的脉冲序列，以进一步表征组织和肿瘤。

MRI的使用 当需要了解软组织的对比解析度时，我们选择MRI而不是CT（如，评价颅内或脊髓异常，炎症，创伤，怀疑肌肉骨骼肿瘤，或关节内紊乱）。MRI还可以用于以下检查： 血管造影： 磁共振血管造影术（MRA）能够对动脉图像的诊断准确性好，并且比传统血管造影侵入性较低。有时使用钆造影剂。MRA可以用于胸部和腹部主动脉造影以及脑部、颈部、腹部器官、肾脏和四肢末端的动脉造影。静脉成像（磁共振造影或MRV）提供静脉异常，包括血栓形成和异常的最佳图像。

肝脏和胆道异常： 磁共振胰胆管造影（MRCP）作为一种非侵入性，高准确性的方法，对于诊断胆道和胰腺系统疾病具有特殊价值。

女性生殖系统的肿瘤： MRI可作为超声的补充，进一步诊断附件肿瘤的性质和子宫肿瘤的分期。

某些骨折： 例如，MRI可以对骨质疏松症患者的股骨骨折提供清晰的影像。

骨髓浸润和骨转移： MRI 对于评估骨xian'xiang扫描呈阳性且 X 射线正常的患者以及将骨髓异常表征为转移与非恶性病变特别有用。 对碘对比剂反应高风险的患者，MRI可以替代增强CT。 造影剂 进行MRI检查时，常常使用造影剂以增强血管结构，以及帮助炎症和肿瘤的鉴别。 最常用的造影剂为钆的衍生物，它具有磁性，能够影响质子弛豫时间。关节腔内MRI可能包括向关节腔内注入稀释的钆衍生物。

MRI的变化 弥散（弥散加权）磁共振成像 信号强度与组织中的水分子的弥散有关。这种类型的MRI可用于 检测早期脑缺血和梗死

检测脑白质病

鉴别脓肿和囊性肿瘤

各种肿瘤分期，如非小细胞肺癌 回波平面成像 这种超速技术（在<1秒内获得图像）被用于进行颅脑和心脏的弥散、灌注和功能性成像。潜在的优点包括能够反映脑和心脏的活动，减少运动伪影。然而，它的使用受限，因为此项技术需要特殊的硬件设备，比传统MRI对不同物体更为敏感。 功能性MRI 功能性MRI用于评估定位脑部活动。 在最常见的类型，大脑在低分辨率扫描非常频繁（例如，每2~3 s）。从氧合血红蛋白的变化可以辨别和用于评估大脑不同部位的代谢活性。 研究人员有时会在研究对象做不同认知任务时（例如，解决一个数学方程式）做功能性MRI；脑的代谢活跃部位被假定为参与该特定任务的最主要结构。大脑功能和解剖的关联被称为脑映射。 功能性 MRI 可用于研究和临床环境。对于正在接受手术的颅内异常（如肿瘤和动静脉畸形）患者，它在临床上特别有助于绘制运动或语言皮质（即，皮层区域，当移除时会导致感觉处理、运动功能或语言处理缺陷）计划。 它也越来越多地用于计划癫痫手术。 梯度回波成像 梯度回波是一种脉冲序列，可以用于流动的血液和脑脊液的快速成像（如，MRA）。 由于这种技术是快速的，它可以在成像过程中减少运动伪影（例如，模糊），需要患者屛住呼吸（例如，在心脏，肺和腹部结构成像过程中）。 磁共振波谱成像（MRS） MRS将从MRI（主要是基于组织的水和脂肪含量）得到的信息与核磁共振（NMR）的信息结合起来。NMR提供关于组织代谢物和生化异常信息;这些信息可以帮助区分某些类型的肿瘤及其他异常。 磁共振小肠成像 磁共振小肠成像已成为流行，特别是用于儿童已知小肠炎症状况的后续随访。 因为磁共振小肠成像不需要电离辐射，优于CT小肠造影。 灌注MRI 灌注MRI是一种检测相对脑血流的方法。它可用于检测 脑卒中成像过程中的缺血区

增加的血流区域，可能提示肿瘤 这些信息可以帮助直接活检。 正电子发射断层扫描(PET) -MRI PET MRI结合了功能性PET与全身MRI。T1加权和短T1反转恢复（STIR）的序列经常被使用。这种方法是新的，只在少数几个大医疗中心提供。