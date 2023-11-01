正电子发射断层扫描（PET）

正电子成象术(PET)，一种放射性核素扫描，使用含有放射性核素的通过释放正电子（带正电荷的反物质当量的电子）衰变的化合物。释放的正电子与一个电子结合，同时产生两个180°度相反方向的光子。环检测器系统包围正电子发射源，同时检测2个光子定位源和产生该区域有颜色的断层图像。因为PET结合正电子发射放射性核素到代谢活性的化合物，可提供关于组织功能的信息。标准摄取值（SUV）表示病变部位的代谢活性;通常色彩强度随着更高的SUV而升高。

临床上PET检查最常用的化合物是

氟-18[18F]标记的脱氧葡萄糖（FDG）。

FDG是葡萄糖的衍生物，它的摄取与葡萄糖的代谢率是一致的。患者的相对葡萄糖代谢率（SUV）的计算公式如下：注射FDG的摄入量除以患者体重。

PET的用途 PET包括几个临床适应症，例如： 癌症（如：用于分期和评估特定类型的癌症，以及评估对治疗的反应）约占PET使用的80％。

心脏功能（如：评估心肌活性，检测休眠心肌）

神经系统功能（如：评估痴呆和癫痫） PET的应用领域不断被研究。

PET的变化 FDG-PET-CT 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD. PET-CT 由宠物提供的功能信息叠加在CT提供的解剖信息。