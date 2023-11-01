放射性核素扫描使用放射性核素释放的放射性（称为核衰变）来产生图像。放射性核素是一种不稳定的同位素，通过释放能量作为辐射而变得更加稳定。这种辐射可以包括伽玛射线光子或粒子发射（如正电子，用于正电子成象）。

放射性核素产生的辐射可用于成像，也可用于治疗某些疾病（如，甲状腺疾病）。

放射性核素，常用锝-99m，可以与不同的稳定代谢活性的化合物结合而形成放射性药物，定位于特定的解剖或病变结构（靶组织）。放射性药物可通过口服或者注射给药。放射性核素通过一定时间到达靶组织后，使用伽玛照相机进行摄影。放射性核素发射的伽玛射线与伽玛照相机中的晶体闪烁体相互作用，产生光子，然后被光电倍增管转换成电子信号。通过计算机集成分析技术将信号形成二维影像。然而，只有靠近照相机的信号才能被准确分析；因此成像受到组织厚度和照相机量程的限制。

便携式伽玛照相机可以在床旁提供放射性核素成像。

一般情况下，放射性核素扫描被认为是安全的;它采用相对低剂量的辐射，并提供了有价值的信息（例如，它使临床医生怀疑癌症扩散到骨骼时能对整个骨骼显像。

全身骨显像 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.

放射性核素扫描 根据检测的靶组织或者疾病选择不同的核素标记物： 对于骨骼成像，锝-99m与双磷酸盐结合可用于检查骨转移或感染。

对于炎症识别，标记的白细胞可用于局部炎症的诊断。

对于局部胃肠道出血，红细胞被标记可用于确定红细胞是否已经从血管渗出。

对于肝、脾或骨髓显像，可用硫胶体标记。

对于胆道系统成像，标记的亚胺基二乙酸衍生物可用于检查胆道梗阻、胆汁渗漏和胆囊病变。 放射性核素扫描还用于甲状腺、脑血管系统、心血管系统、呼吸系统，以及泌尿系统成像。例如，在心肌灌注成像中，心脏组织吸收放射性核素（如铊）与灌注成比例。这项检查可以结合运动试验。 放射性核素扫描技术还可以用于评估肿瘤。