康复后尽快开始 髋部骨折修复或置换手术。主要目标是增加力量及防止患侧萎缩。患肢在能充分伸展的情况下，最开始的训练只允许做一些等长运动。为了防止髋膝屈曲挛缩，所以禁忌在膝下放置枕头。

患肢逐渐的调整可最终导致完全的步行。康复的速度部分取决于手术完成的类型。比如，相对交锁髓内钉与钢板固定或者钢针板手术而言，采用髋关节置换术不需要过多的康复常常也能得到迅速的进步，功能性恢复的结果也会更好。术后负重状态由外科医生、手术类型、疼痛、年龄和健康状况决定。许多患者需要住院康复。注意事项、恢复率和并发症可能会有所不同，具体取决于置换是通过更传统的后路还是更新的直接前路髋关节置换术进行。髋关节置换术后，康复过程通常如下：

第 1 至第 2 天：卧床休息或在可耐受的情况下鼓励部分负重活动

第 3 至 5 天：部分负重

第 6 天至第 8 天：使用辅助装置逐步实现完全负重

4至8天后：步行练习（假设患者能够承受全部重量并能够保持平衡）

大约第 11 天后：爬楼梯练习

应该鼓励病人每天完成日常训练以强化躯干力量及患肢股四头肌肌力。持续用腿来撑起或推重物、弯腰、伸腿或跳跃是有害的。在步行时，无论患者使用1根还是2根手杖，他所受的机械应力是一样的，然而使用2根手杖可能会干扰正常的日常生活能力（ADLs）。病人不该坐在椅子上，尤其是较低的那种椅子，久坐站起时应该撑着座椅的扶手站起。在坐着的时候，他们不该使自己的腿交叉。

作业治疗应该教会髋关节置换后的病人如何调整方法来完成基础的日常生活活动，以及如何借助器械完成日常生活活动，从而促进愈合及改善移动性。比如：病人要学会以下几点：

保持髋关节的体位正确对称

坐在高凳上洗碗、洗盘子

外出坐车时，使用枕头来提高车内座位的高度

使用长柄设备（比如：鞋拔等）来减少弯腰

这些建议可以在医院、长期康复机构、出院后患者的家中或在门诊中广为宣传。

(参见康复学概述。）