（股骨颈骨折；股骨头骨折；头下型骨折；股骨粗隆间骨折；转子下骨折）

髋部骨折可发生于股骨头、股骨颈或股骨大转子之间或以下。最多见于老年人及伴骨质疏松症者，多由摔倒引起。诊断通过X线，必要时行MRI。治疗通常是采用切开复位内固定，有时是人工股骨头置换术或全髋关节置换术。

(参见骨折概述。)

大部分髋部骨折与跌倒有关，在老年人由于骨质疏松，即使很轻的力量（如床上翻转、椅子上站起、行走）也能引起骨折。

骨折位置包括：

股骨头

股骨颈（头下）

粗隆间

粗隆下

头下和转子间骨折是最常见的类型。

髋部骨折并发症包括

股骨头缺血性坏死

骨折不愈合

骨关节炎

并发症最常见于老年人股骨颈错位骨折。

股骨颈骨折的患者，由于骨折常破坏股骨头的血液供应，骨坏死的风险增加。

髋部骨折的症状和体征 髋部骨折最常表现为腹股沟疼痛和行走不能。有时疼痛转移至膝盖，并因此被误诊为膝盖异常。同样，耻骨支骨折也可引起腹股沟疼痛。 骨折移位时患者行走不能，疼痛明显；患腿可短缩外旋。相反的，嵌插骨折时患者能够行走，疼痛轻微且无可见的畸形。然而，这样的患者膝盖伸直时无法对抗外力弯曲下肢。 膝关节屈曲时被动转髋可加重疼痛，有助于鉴别关节外疾病，如转子滑囊炎。

髋部骨折的诊断 X线平片

很少MRI或CT 股骨颈骨折 图片 CAVALLINI JAMES/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY 股骨转子间骨折 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY 怀疑髋部骨折，行骨盆前后位和水平侧位X线可帮助诊断。骨折明确后，应做整条股骨的X线检查。 其他帮助诊断骨折（例如，当骨折轻度移位或嵌插时）的检查包括股骨颈骨小梁密度和骨皮质的异常。然而，X线结果偶尔也会正常，特别是头下骨折或严重的骨质疏松症时。 如果X线结果正常，但临床仍怀疑骨折，可行MRI检查。因为它检测隐匿骨折时几乎具有100％的灵敏度和特异性。也可用CT，但敏感性较差。 经验与提示

髋部骨折的治疗 通常是切开复位和内固定（ORIF）

有时可选择股骨头置换术或全髋置换术。 绝大多数髋部骨折需手术治疗以减少疼痛的持续时间及避免长期卧床。非手术治疗需要 长期卧床，会增加严重并发症（例如，深静脉血栓形成，褥疮，功能失调，肺炎，死亡）的风险，特别是在老年人。 康复应在髋关节骨折治疗后尽早开始。 预防性抗凝可减少髋部骨折后DVT的发生。 在急诊科，老年髋部骨折患者在等待髋关节手术前的心血管评估时可能会感到疼痛。越来越多的股骨神经阻滞和髂筋膜室阻滞用于对单侧髋部骨折的老年患者来控制疼痛。 疼痛控制可长达6至8小时，患者不需要阿片类药物，其具有更多的全身不良反应（例如呼吸抑制）。 局部神经阻滞的禁忌症包括出凝血障碍（1)。

股骨颈骨折 老年人无移位和嵌插的股骨颈骨折和年轻人所有类型的股骨颈骨折通需要ORIF治疗。 老年人发生移位股骨颈骨折时常选择髋关节成形术（置换），可以更早的进行无限制负重以及减少额外手术的可能性。行走很少的老年患者因髋关节受力少因此常做股骨头置换术（仅更换近端股骨）；运动较多的患者目前更多的行全髋关节置换术（股骨近端更换，髋臼置换）。全髋关节置换手术创伤大、风险高，但功能恢复更好。 股骨转子间骨折 股骨粗隆间骨折采用ORIF治疗 (见图切开复位内固定(ORIF))。 切开复位内固定 (ORIF) 治疗参考文献 1.Haines L, Dickman E, Ayvazyan S, et al: Ultrasound-guided fascia iliaca compartment block for hip fractures in the emergency department.J Emerg Med 43 (4):692–697, 2012.doi: 10.1016/j.jemermed.2012.01.050