康复的目的在于促进功能丧失的恢复并减少疼痛。功能丧失可能是由于 断裂, 截肢, 中风 或其他神经系统疾病， 创伤性脑损伤, 运动损伤和/或肌肉骨骼损伤，例如 关节炎, 脊髓损伤, 心脏或肺部损伤, 慢性疼痛，或长期失调（例如，在某些疾病和外科手术后）。 康复可能涉及

作业治疗

物理疗法

语言治疗

心理咨询

社会服务

药物治疗（例如，口服药物或注射药物来控制肌肉和神经的痉挛）

疼痛治疗 （例如，药物治疗、其他方式）

部分患者康复治疗的目的是功能完全的恢复，其他患者则在于尽可能多地恢复日常生活中的活动能力。康复的效果取决于功能丧失其本身的严重程度，也与患者的动机有关。对于年龄较大、受伤严重或整体健康状况不佳的患者以及缺乏肌肉力量的患者来说，进展可能会很缓慢。缺乏动力、共存的情绪障碍、缺乏社会支持和社会经济因素也可能导致进展缓慢。

康复治疗可以在处理急症时即在医院中开始，但是往往缺乏组织良好的康复方案。 康复医院通常可提供广泛而强化的服务，及其适用于那些有很大恢复潜力、能参与剧烈项目（如病人能耐受每天3小时以上治疗）的病人。 许多护理院也有强度较为轻微的康复项目（一般每天1至3小时，每周不超过5天），因此更适合于那些需要较温和康复治疗的病人（如虚弱者或老年人）。在门诊部或病人家中可开展变化较少和使用频率不高的康复项目，这对许多病人是合适的。不过，门诊康复也能开展一些强化的项目（每天数小时，每周不超过5天）。家庭物理治疗服务可能适用于患有严重损伤、由于位置或缺乏交通而无法参加设施治疗的稳定患者。家庭治疗通常用于膝关节置换术后、跌倒后行走功能障碍的患者，或者因慢性病而在家中的患者。

由于残疾会导致各种不同的问题，如抑郁症、失去恢复丢失功能的动机、经济拮据等），故需要多种方法联合使用处理。因此，患者可能要求心理治疗，并求助于社会工作者。家属也需要针对病人活动能力的丧失学会作出调整并学会恰当地帮助病人。

转诊病人 在开始正式康复治疗时，经治医生必须给康复医师、治疗师或康复中心写一份转诊/治疗方案。方案应注明诊断和治疗目的。 诊断需详尽准确，如左侧脑卒中后、右侧上下残肢等，或功能性描述，如卧床引起的全身虚弱。治疗目的也需要特异和明确，如训练假肢的使用、增加肌肉强度和持久性等。 虽然模模糊糊的指令（例如“体疗，为评估和治疗”）常常被接受，但并不是最恰当的。不熟悉写治疗方案的医生应该请教高年资的治疗师、康复医师或矫形外科医生。相关的预防措施，例如心肺疾病患者的心率限制、骨折或骨密度差患者的负重限制，或对有跌倒风险的患者的特定修改，可能有助于指导治疗师的治疗计划。

治疗目标 初始评估的目的是确定实现日常生活能力需要具备的功能重建内容，一般包括个人自理能力（如修饰、洗澡、穿衣、进食以及如厕）、煮食、洗衣、购物、用药、财务处理、打电话和旅游。转诊医生和康复治疗组应该确定这些内容中哪些可以达到，哪些对病人维持生活自理是必要的。一旦患者的日常生活能力得到最大的恢复，下一步的目标则需加入帮助改善生活质量的内容。 患者功能改善的速度是不同的。有些疗程仅几周，有些更长。有些疗程仅几周，有些更长。部分已经完成初步治疗的患者可能需要额外治疗。

病人的护理问题 患者和护理人员教育是康复过程的重要组成部分，特别是当患者出院进入社区时。 患者被教会如何保持新恢复的功能，以及如何减少意外风险。家庭成员要学会如何帮助病人尽可能地独立，即不会过度保护病人（导致减少功能性状态并增加依赖性）也不会忽视病人的基本需求（导致具有被拒绝的感受，引起压力或干扰身体功能）。 来自家庭成员、照顾者和朋友的情感支持是必不可少的。可以有很多形式。同伴的精神支持和建议对一些病人是不可或缺的。