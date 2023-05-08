影像学检查提供身体（整体或部分）内部的图像。影像学帮助医生诊断疾病、确定病情严重程度和疾病诊断后监测病人。绝大多数影像学检查具有无痛、相对安全和非创伤特点（即并不需要切开皮肤或将设备插入体内）。

影像学检查用于：

在医学成像中使用放射线存在一些风险。

有关特定诊断和筛查中常用的影像学检查的信息，请参阅以下：