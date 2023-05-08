广泛使用的医疗检查有许多种。许多检查可用于特定疾病或一组相关疾病。另一些检查通常用于范围较广的疾病。
出于各种原因的检查，包括
筛查
诊断一种疾病
评估疾病的严重性以制定治疗方案
监测治疗的反应
有时一种检查有多个目的。血检可能会显示一个人的血红细胞太少（贫血）。为了确定血红细胞是否回到正常值，在治疗后同样的检查可能还要再次进行。有时，在对一种疾病进行治疗的同时，还需进行筛查或诊断检查。例如，当结肠镜检查（用挠性观察导管检查大肠内部）监测出生长（息肉）时，可以在结肠镜检查完成之前除去息肉。
一些诊断程序
程序
检查的身体部位或样本
描述
羊膜腔穿刺术
包围在胎儿周围的囊中的液体
用针穿过腹壁得到液体，进行分析，监测胎儿的异常情况
动脉造影（血管造影）
身体的任何部位的动脉，通常为脑、心脏、肾、主动脉或腿部的动脉
通过一根薄管（导管）使用造影剂注入进行 X光研究，导管被通入要研究的动脉，监测、勾勒或突出动脉中的堵塞
听力测定
耳
用耳机评估听力，以及区分特定音色的声音和音量的能力
听诊
心
用听诊器听心脏声音的异常
钡餐 X光
食管、胃、肠或直肠
X光监测溃疡、肿瘤或其它异常
活检
身体的任何组织
提取组织样本，并在显微镜下研究，检查是否存在癌症或其它异常
血压测量
通常为手臂
通常使用充气臂带缠绕手臂，测量血压的高低
血液化验
通常采集手臂的血液样本
测量血液中的物质，评估器官功能，帮助诊断和监测各种疾病
骨髓穿刺
髋骨或胸骨
通过针提取骨髓样本，使用显微镜检查血液细胞的异常
支气管镜
肺气道
使用观察管直接检查肿瘤或其它异常
心导管检查
心
将导管插入血管并穿入心脏，研究心脏功能和结构
绒膜绒毛取样
胎盘
提取样本在显微镜下研究，检查胎儿的异常
染色体分析
血
在显微镜下研究，监测遗传疾病或确定胎儿性别
结肠镜检查
大肠
使用观察管直接检查肿瘤或其它异常
阴道镜
宫颈
使用放大透镜，直接检查
计算机断层扫描 (CT)
身体的任何部位
用计算机增强X光研究检查结构异常
锥切活组织检查
宫颈
锥形组织提取和检查，通常使用加热线圈或激光
培养
身体任何部位的样本（通常为液体，如血液或尿液）
检查样本微生物的生长，确定细菌或真菌的感染
扩张和刮宫术（D和C）
子宫颈和子宫
使用尖锐的工具（刮匙）采集样本，在显微镜下研究样本，检查子宫内膜的异常。
双能X光吸收计量法（DEXA）
骨骼，集中于具体部位，通产为髋部、脊椎和腕部
低剂量X光扫描，确定骨密度
超声心动图
心
使用声波研究心脏的结构和功能
心电图(ECG)
心
使用电极接触手臂、腿和胸，研究心脏的电活动
脑电图（EEG）
脑
使用电极接触头皮，研究脑的电活动
肌电图
肌肉
使用小针刺入肌肉，记录肌肉的电活动
电生理学检查
心
将导管插入血管，并通入心脏，检查心脏节奏或电传导异常
内镜逆行胰胆管造影（ERCP）
胆道
注射不透X光染料后使用挠性观察导管，对胆道进行X光研究
内镜检查
消化道
使用挠性观察导管直接检查内部结构
酶联免疫吸附试验（ELISA）
通常为血液
检查包括将血液样本与能够触发过敏的物质（过敏原）混合或与微生物混合，检查具体抗体的存在
荧光透视
消化道、心脏或肺
持续的X光检查可以让医生看到活动的器官的内部
子宫镜检查
子宫
使用挠性观察导管直接检查子宫内部
静脉尿路造影
肾和泌尿道
将不透X光染料注入静脉（静脉注射），用X光研究肾和泌尿道
关节抽吸术
关节，尤其是肩部、肘部、手指、髋、膝、踝和脚趾
抽取关节空隙内的液体进行研究，检查血液细胞、矿物质结晶和微生物
腹腔镜检查
腹部
使用观察管直接检查，将观察管通入腹部的切口，诊断和治疗腹部异常
磁共振成像 (MRI)
身体的任何部位
使用强磁场和无线电波造影检查，检查结构性异常
乳房 X 线摄影
乳房
X光检查乳腺癌
纵隔镜检查
胸
将观察管插入胸骨上部的小切口，直接检查肺之间的胸部区域
脊髓造影
脊柱
注射不透X光染料后，对脊柱进行单纯或计算机增强X光研究
神经传导检查
神经
将电极或针沿神经通道插入，确定神经脉冲波的速度
隐血检测
大肠
监测大便中的血液
检眼镜检查
眼睛
使用可将光照射到眼睛的手持设备，直接研究，监测眼内的异常
早期子宫颈癌涂片（Pap）检查
宫颈
在显微镜下研究子宫颈的刮片细胞，进行癌症监测
穿刺
腹部
将针插入腹腔，提取液体并研究
经皮肝胆管造影
肝和胆管
将不透 X光染料注射入肝，对肝和胆管进行 X光研究
正电子发射断层扫描 (PET)
脑和心脏
使用释放辐射的粒子（正电子）造影，监测功能异常
肺功能检查
肺
当测试人群向检测仪器吹气时，检查肺屏气、吸入气体和运出气体，以及氧气和二氧化碳的交换能力
放射性核素成像
许多器官
使用释放辐射的粒子（放射性核素）造影，监测血流、结构或功能的异常
反射检查
腱
通过人体刺激（如轻拍）监测神经功能异常
逆行尿路造影
膀胱和输尿管
将不透X光染料注入输尿管后研究膀胱和输尿管的X光
乙状结肠镜检查
结肠、大肠的末端
使用观察管直接研究，监测肿瘤或其它异常
皮肤过敏检查
通常为手臂或背部
将包含可能过敏原的溶液置于皮肤上，然后用针刺皮肤，检查过敏
脊椎穿刺（腰椎穿刺）
脊柱
将针插入髋骨，提取脊髓液体，检查脊髓液异常
肺活量测定
肺
肺功能检查包括向测量设备吹气
应力测试
心
使用踏车或其它运动器械以及心电图，检查费力时的心脏功能（如果测试人群不能运动，可使用一种药物模拟运动的影响）
胸腔穿刺
覆盖肺和胸壁内膜的两层隔膜——胸膜之间的空隙（胸膜腔）
用针提取该腔内的液体，监测异常
胸腔镜检查
肺
通过观察管，研究肺表面、胸膜和胸膜腔
鼓室
耳
将仪器伸入耳，测量中耳的耐压性（阻抗），并使用声波，确定听力损失的原因
超声波检查（超声扫描）
身体的任何部位
使用声波成像监测结构或功能异常
尿液分析
肾和泌尿道
对尿样进行化学分析，监测蛋白质、糖、酮和血细胞
静脉造影
静脉
不透X光染料进行X光研究（类似于动脉造影），监测静脉堵塞
检查的种类
检查通常为以下六中类型之一。
体液分析
最常分析的体液为
血
尿
脊髓和大脑周围的液体（脑脊髓液）
关节液（滑液）
不常分析汗液、唾液和消化道的液体（例如胃液）。有时只有出现疾病的时候，分析的液体才会出现，因为液体聚集在腹部，导致腹水，或液体聚集在覆盖肺和胸壁内膜（胸膜）的两层隔膜之间的空间内，导致胸腔积液。
血检*
检查
参照范围或阀值（常用单位†）
酸性(pH)
7.35–7.45
酒精（乙醇）
0毫克/分升 (高于0.1毫克/分升通常表明中毒）
氨
15–50单位/升
淀粉酶
53–123单位/升
抗核抗体(ANA)‡
0（阴性结果）
抗坏血酸
0.4–1.5毫克/分升
碳酸氢盐（二氧化碳容量）
18–23毫当量/升
胆红素
直接： 最高0.4毫克/分升
总计： 最高1.0毫克/分升
血量
体重的8.5–9.1%
钙
8.5–10.5毫克/分升（儿童略高）
二氧化碳压力（表示为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）
35–45毫米汞柱
碳氧血红蛋白（血红蛋白中的一氧化碳）
低于总血红蛋白的5%
CD4细胞计数
500–1500个细胞//微升
血浆铜蓝蛋白
15–60毫克/分升
氯化物
98–106毫当量/升
全血细胞计数（CBC）
参见个体检查： 血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度、平均红细胞容量、血小板计数和白细胞计数
铜
70–150微克/分升
肌酸激酶（CK），也叫做肌酸磷酸激酶（CPK）
男性：38–174单位/升
女性：96–140单位/升
不同形式的肌酸激酶（CK）（同工酶）
CK-MB（主要在心肌中出现的类型）的5%或更少
肌酐
0.6–1.2毫克/分升
电解质
参见个体检查： 钙、氯化物、镁、钾和钠（这些都是常规检查的项目）
红细胞沉降率（ESR）
男性：1–13毫米/小时
女性：1–20毫米/小时
葡萄糖
空腹：70–110毫克/分升
血细胞比容
男性： 45–52%
女性： 37–48%
血红蛋白
男性：13–18克/分升
女性：12–16克/分升
铁
60–160微克/分升（在男性中更高）
铁结合力
250–460微克/分升
乳酸盐（乳酸）
静脉：4.5–19.8毫克/分升
动脉：4.5–14.4毫克/分升
乳酸脱氢酶
50–150单位/升
电极
20微克/分升或更少（在儿童体内较低）
脂肪酶
10–150单位/升
脂类：
总胆固醇
少于225毫克/分升（40–49岁；随着年龄的增加而增加）
高密度脂蛋白（HDL）
30–70毫克/分升
低密度脂蛋白（LDL）
60毫克/分升
甘油三酯
40–200毫克/分升（男性更高）
肝功检查
包括胆红素（总量）、磷酸酶（碱性）、蛋白质（总量和白蛋白）、转氨酶（丙氨酸和天门冬氨酸）、凝血素
镁
1.5–2.0毫克/分升
平均红细胞血红蛋白（MCH）
27–32皮克/细胞
平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）
32%–36%血红蛋白/细胞
平均红细胞容积（MCV）
76–100立方微米
渗透压
280–296毫渗/千克血浆
氧压（表示为为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）
83–100毫米汞柱
氧饱和（动脉）
96–100%
部分凝血活酶时间（PTT）
30–45秒
磷酸酶（碱性）
50–160单位/升（婴儿和青少年较高，女性较低）
磷
3.0–4.5毫克/分升
血小板计数
150000–350000/毫升
钾
3.5–5.0毫当量/升
前列腺特异性抗原（PSA）
0–4 纳克/毫升（随年龄的增加而增加）
蛋白质：
总计
6.0–8.4克/分升
白蛋白
3.5–5.0克/分升
球蛋白
2.3–3.5克/分升
凝血酶原时间（PT）
10–13秒
血红细胞（RBC）计数
4.2–5.9百万/毫升
钠
135–145毫当量/升
促甲状腺激素(TSH)
0.5–5.0 毫单位/升
转氨酶（肝酶）：
丙氨酸（ALT）
1–21单位/升
天门冬氨酸（AST）
7–27单位/升
不同形式的肌钙蛋白：
I
少于1.6纳克/毫升
T
少于0.1纳克/毫升
血尿素氮（BUN）
7–18毫克/分升
尿酸
3.0–7.0毫克/分升
维生素A§
30–65微克/分升
白细胞（WBC）计数
4300–10800 /毫升
*血液检查也同时检查许多其它的物质。
†附录I中解释了使用的单位。可以使用转换系数将常规单位转换为国际单位。国际单位（IU）是另一种体系，有时用于实验室。
‡也能确定其它的抗体。
§也可以测量其它的维生素。
影像
影像学检查提供身体（整体或部分）内部的图像。影像学帮助医生诊断疾病、确定病情严重程度和疾病诊断后监测病人。绝大多数影像学检查具有无痛、相对安全和非创伤特点（即并不需要切开皮肤或将设备插入体内）。
影像学检查用于：
声波，如超声检查
磁场，如磁共振成像（MRI）
吞咽、注射或插入，以突出显示或勾勒出要检查的组织或器官的物质（称为造影剂）
在医学成像中使用放射线存在一些风险。
有关特定诊断和筛查中常用的影像学检查的信息，请参阅以下：
内镜检查
使用显像管（内镜）直接观察人体器官内部或身体间隙（腔）。最常见的是使用挠性内镜，但是在某些情况下，硬式内镜更有用。内镜的末端通常装有灯和相机，医生可以通过电视监控器观察影像，而不是直接通过内镜观察。内镜管道中有医疗器械穿过。其中一种类型的工具是用来切割和移除组织样本的。
内镜通常通过人体的一个开窍部位穿入观察管，例如：
鼻：检查喉（喉镜检查）或肺（支气管镜检查）
口：检查食管（食管镜检查）、胃（胃镜检查法）和小肠（上消化道镜）
肛门：检查大肠、直肠和肛门（结肠镜检查）
尿道：检查膀胱（膀胱镜检查）
阴道：检查子宫（子宫镜检查）
然而，有时需要创造人体的开窍部位。将皮肤或者皮肤下的组织层切一个小口（切口），可以将内镜通入人体体腔。使用这样的切口用来观察如下部位的内部：
关节（关节镜检查）
腹腔（腹腔镜检查）
胸部肺之间的部位（纵隔镜检查术）
肺和胸膜（胸腔镜检查）
身体功能检查
活检
活检是从人体中取出组织样本进行检查的程序。通过显微镜检查细胞后即可作出诊断。研究常集中于找到可以为炎症或疾病，如癌症提供证据的异常细胞。常被研究的组织包括皮肤、乳房、肺、肝、肾和骨。
遗传物质分析（基因检测）
风险和结果
每项检查都存在某种风险。风险可能是检查中存在身体损伤的可能，或如果结果异常时，可能需要进一步的检查。进一步的检查通常更加昂贵、危险，或者二者皆有。医生会权衡检查提供信息的有用性与其同时存在的风险。
正常的检测值有一个表示范围，这个范围基于健康人群的平均值。即，95%健康人群的检测值都在这一范围。但是，女性和男性的平均值略有差异，且随着年纪而变化。对于一些检查而言，不同实验室的值也有差异。因此，当医生得到实验室的检查结果时，该实验室也给医生一份他们实验室自己的检查正常值范围。血液检查表中列出了一些典型的正常检查结果。但是，由于实验室之间的值存在差异，检查结果的显著性还需要咨询医生，而非单纯参照此表。