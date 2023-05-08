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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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常见的医疗检查

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023 | 修改的 10月 2023
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广泛使用的医疗检查有许多种。许多检查可用于特定疾病或一组相关疾病。另一些检查通常用于范围较广的疾病。

出于各种原因的检查，包括

  • 筛查

  • 诊断一种疾病

  • 评估疾病的严重性以制定治疗方案

  • 监测治疗的反应

有时一种检查有多个目的。血检可能会显示一个人的血红细胞太少（贫血）。为了确定血红细胞是否回到正常值，在治疗后同样的检查可能还要再次进行。有时，在对一种疾病进行治疗的同时，还需进行筛查或诊断检查。例如，当结肠镜检查（用挠性观察导管检查大肠内部）监测出生长（息肉）时，可以在结肠镜检查完成之前除去息肉。

表格

一些诊断程序

程序

检查的身体部位或样本

描述

羊膜腔穿刺术

包围在胎儿周围的囊中的液体

用针穿过腹壁得到液体，进行分析，监测胎儿的异常情况

动脉造影（血管造影）

身体的任何部位的动脉，通常为脑、心脏、肾、主动脉或腿部的动脉

通过一根薄管（导管）使用造影剂注入进行 X光研究，导管被通入要研究的动脉，监测、勾勒或突出动脉中的堵塞

听力测定

用耳机评估听力，以及区分特定音色的声音和音量的能力

听诊

用听诊器听心脏声音的异常

钡餐 X光

食管、胃、肠或直肠

X光监测溃疡、肿瘤或其它异常

活检

身体的任何组织

提取组织样本，并在显微镜下研究，检查是否存在癌症或其它异常

血压测量

通常为手臂

通常使用充气臂带缠绕手臂，测量血压的高低

血液化验

通常采集手臂的血液样本

测量血液中的物质，评估器官功能，帮助诊断和监测各种疾病

骨髓穿刺

髋骨或胸骨

通过针提取骨髓样本，使用显微镜检查血液细胞的异常

支气管镜

肺气道

使用观察管直接检查肿瘤或其它异常

心导管检查

将导管插入血管并穿入心脏，研究心脏功能和结构

绒膜绒毛取样

胎盘

提取样本在显微镜下研究，检查胎儿的异常

染色体分析

在显微镜下研究，监测遗传疾病或确定胎儿性别

结肠镜检查

大肠

使用观察管直接检查肿瘤或其它异常

阴道镜

宫颈

使用放大透镜，直接检查

计算机断层扫描 (CT)

身体的任何部位

用计算机增强X光研究检查结构异常

锥切活组织检查

宫颈

锥形组织提取和检查，通常使用加热线圈或激光

培养

身体任何部位的样本（通常为液体，如血液或尿液）

检查样本微生物的生长，确定细菌或真菌的感染

扩张和刮宫术（D和C）

子宫颈和子宫

使用尖锐的工具（刮匙）采集样本，在显微镜下研究样本，检查子宫内膜的异常。

双能X光吸收计量法（DEXA）

骨骼，集中于具体部位，通产为髋部、脊椎和腕部

低剂量X光扫描，确定骨密度

超声心动图

使用声波研究心脏的结构和功能

心电图(ECG)

使用电极接触手臂、腿和胸，研究心脏的电活动

脑电图（EEG）

使用电极接触头皮，研究脑的电活动

肌电图

肌肉

使用小针刺入肌肉，记录肌肉的电活动

电生理学检查

将导管插入血管，并通入心脏，检查心脏节奏或电传导异常

内镜逆行胰胆管造影（ERCP）

胆道

注射不透X光染料后使用挠性观察导管，对胆道进行X光研究

内镜检查

消化道

使用挠性观察导管直接检查内部结构

酶联免疫吸附试验（ELISA）

通常为血液

检查包括将血液样本与能够触发过敏的物质（过敏原）混合或与微生物混合，检查具体抗体的存在

荧光透视

消化道、心脏或肺

持续的X光检查可以让医生看到活动的器官的内部

子宫镜检查

子宫

使用挠性观察导管直接检查子宫内部

静脉尿路造影

肾和泌尿道

将不透X光染料注入静脉（静脉注射），用X光研究肾和泌尿道

关节抽吸术

关节，尤其是肩部、肘部、手指、髋、膝、踝和脚趾

抽取关节空隙内的液体进行研究，检查血液细胞、矿物质结晶和微生物

腹腔镜检查

腹部

使用观察管直接检查，将观察管通入腹部的切口，诊断和治疗腹部异常

磁共振成像 (MRI)

身体的任何部位

使用强磁场和无线电波造影检查，检查结构性异常

乳房 X 线摄影

乳房

X光检查乳腺癌

纵隔镜检查

将观察管插入胸骨上部的小切口，直接检查肺之间的胸部区域

脊髓造影

脊柱

注射不透X光染料后，对脊柱进行单纯或计算机增强X光研究

神经传导检查

神经

将电极或针沿神经通道插入，确定神经脉冲波的速度

隐血检测

大肠

监测大便中的血液

检眼镜检查

眼睛

使用可将光照射到眼睛的手持设备，直接研究，监测眼内的异常

早期子宫颈癌涂片（Pap）检查

宫颈

在显微镜下研究子宫颈的刮片细胞，进行癌症监测

穿刺

腹部

将针插入腹腔，提取液体并研究

经皮肝胆管造影

肝和胆管

将不透 X光染料注射入肝，对肝和胆管进行 X光研究

正电子发射断层扫描 (PET)

脑和心脏

使用释放辐射的粒子（正电子）造影，监测功能异常

肺功能检查

当测试人群向检测仪器吹气时，检查肺屏气、吸入气体和运出气体，以及氧气和二氧化碳的交换能力

放射性核素成像

许多器官

使用释放辐射的粒子（放射性核素）造影，监测血流、结构或功能的异常

反射检查

通过人体刺激（如轻拍）监测神经功能异常

逆行尿路造影

膀胱和输尿管

将不透X光染料注入输尿管后研究膀胱和输尿管的X光

乙状结肠镜检查

结肠、大肠的末端

使用观察管直接研究，监测肿瘤或其它异常

皮肤过敏检查

通常为手臂或背部

将包含可能过敏原的溶液置于皮肤上，然后用针刺皮肤，检查过敏

脊椎穿刺（腰椎穿刺）

脊柱

将针插入髋骨，提取脊髓液体，检查脊髓液异常

肺活量测定

肺功能检查包括向测量设备吹气

应力测试

使用踏车或其它运动器械以及心电图，检查费力时的心脏功能（如果测试人群不能运动，可使用一种药物模拟运动的影响）

胸腔穿刺

覆盖肺和胸壁内膜的两层隔膜——胸膜之间的空隙（胸膜腔）

用针提取该腔内的液体，监测异常

胸腔镜检查

通过观察管，研究肺表面、胸膜和胸膜腔

鼓室

将仪器伸入耳，测量中耳的耐压性（阻抗），并使用声波，确定听力损失的原因

超声波检查（超声扫描）

身体的任何部位

使用声波成像监测结构或功能异常

尿液分析

肾和泌尿道

对尿样进行化学分析，监测蛋白质、糖、酮和血细胞

静脉造影

静脉

不透X光染料进行X光研究（类似于动脉造影），监测静脉堵塞

检查的种类

检查通常为以下六中类型之一。

体液分析

最常分析的体液为

  • 尿

  • 脊髓和大脑周围的液体（脑脊髓液）

  • 关节液（滑液）

实验室检测
实验室检测

不常分析汗液、唾液和消化道的液体（例如胃液）。有时只有出现疾病的时候，分析的液体才会出现，因为液体聚集在腹部，导致腹水，或液体聚集在覆盖肺和胸壁内膜（胸膜）的两层隔膜之间的空间内，导致胸腔积液。

表格

血检*

检查

参照范围或阀值（常用单位

酸性(pH)

7.35–7.45

酒精（乙醇）

0毫克/分升 (高于0.1毫克/分升通常表明中毒）

15–50单位/升

淀粉酶

53–123单位/升

抗核抗体(ANA)

0（阴性结果）

抗坏血酸

0.4–1.5毫克/分升

碳酸氢盐（二氧化碳容量）

18–23毫当量/升

胆红素

直接： 最高0.4毫克/分升

总计： 最高1.0毫克/分升

血量

体重的8.5–9.1%

8.5–10.5毫克/分升（儿童略高）

二氧化碳压力（表示为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）

35–45毫米汞柱

碳氧血红蛋白（血红蛋白中的一氧化碳）

低于总血红蛋白的5%

CD4细胞计数

500–1500个细胞//

血浆铜蓝蛋白

15–60毫克/分升

氯化物

98–106毫当量/升

全血细胞计数（CBC）

参见个体检查： 血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度、平均红细胞容量、血小板计数和白细胞计数

70–150克/分升

肌酸激酶（CK），也叫做肌酸磷酸激酶（CPK）

男性：38–174单位/升

女性：96–140单位/升

不同形式的肌酸激酶（CK）（同工酶）

CK-MB（主要在心肌中出现的类型）的5%或更少

肌酐

0.6–1.2毫克/分升

电解质

参见个体检查： 钙、氯化物、镁、钾和钠（这些都是常规检查的项目）

红细胞沉降率（ESR）

男性：1–13毫米/小时

女性：1–20毫米/小时

葡萄糖

空腹：70–110毫克/分升

血细胞比容

男性： 45–52%

女性： 37–48%

血红蛋白

男性：13–18克/分升

女性：12–16克/分升

60–160克/分升（在男性中更高）

铁结合力

250–460克/分升

乳酸盐（乳酸）

静脉：4.5–19.8毫克/分升

动脉：4.5–14.4毫克/分升

乳酸脱氢酶

50–150单位/升

电极

20克/分升或更少（在儿童体内较低）

脂肪酶

10–150单位/升

脂类：

总胆固醇

少于225毫克/分升（40–49岁；随着年龄的增加而增加）

高密度脂蛋白（HDL）

30–70毫克/分升

低密度脂蛋白（LDL）

60毫克/分升

甘油三酯

40–200毫克/分升（男性更高）

肝功检查

包括胆红素（总量）、磷酸酶（碱性）、蛋白质（总量和白蛋白）、转氨酶（丙氨酸和天门冬氨酸）、凝血素

1.5–2.0毫克/分升

平均红细胞血红蛋白（MCH）

27–32皮克/细胞

平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

32%–36%血红蛋白/细胞

平均红细胞容积（MCV）

76–100立方

渗透压

280–296毫渗/千克血浆

氧压（表示为为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）

83–100毫米汞柱

氧饱和（动脉）

96–100%

部分凝血活酶时间（PTT）

30–45秒

磷酸酶（碱性）

50–160单位/升（婴儿和青少年较高，女性较低）

3.0–4.5毫克/分升

血小板计数

150000–350000/毫升

3.5–5.0毫当量/升

前列腺特异性抗原（PSA）

0–4 纳克/毫升（随年龄的增加而增加）

蛋白质：

总计

6.0–8.4克/分升

白蛋白

3.5–5.0克/分升

球蛋白

2.3–3.5克/分升

凝血酶原时间（PT）

10–13秒

血红细胞（RBC）计数

4.2–5.9百万/毫升

135–145毫当量/升

促甲状腺激素(TSH)

0.5–5.0 毫单位/升

转氨酶（肝酶）：

丙氨酸（ALT）

1–21单位/升

天门冬氨酸（AST）

7–27单位/升

不同形式的肌钙蛋白：

I

少于1.6纳克/毫升

T

少于0.1纳克/毫升

血尿素氮（BUN）

7–18毫克/分升

尿酸

3.0–7.0毫克/分升

维生素A§

30–65克/分升

白细胞（WBC）计数

4300–10800 /毫升

*血液检查也同时检查许多其它的物质。

附录I中解释了使用的单位。可以使用转换系数将常规单位转换为国际单位。国际单位（IU）是另一种体系，有时用于实验室。

也能确定其它的抗体。

§也可以测量其它的维生素。

影像

影像学检查提供身体（整体或部分）内部的图像。影像学帮助医生诊断疾病、确定病情严重程度和疾病诊断后监测病人。绝大多数影像学检查具有无痛、相对安全和非创伤特点（即并不需要切开皮肤或将设备插入体内）。

影像学检查用于：

在医学成像中使用放射线存在一些风险

有关特定诊断和筛查中常用的影像学检查的信息，请参阅以下：

内镜检查

使用显像管（内镜）直接观察人体器官内部或身体间隙（腔）。最常见的是使用挠性内镜，但是在某些情况下，硬式内镜更有用。内镜的末端通常装有灯和相机，医生可以通过电视监控器观察影像，而不是直接通过内镜观察。内镜管道中有医疗器械穿过。其中一种类型的工具是用来切割和移除组织样本的。

内镜通常通过人体的一个开窍部位穿入观察管，例如：

  • 鼻：检查喉（喉镜检查）或肺（支气管镜检查）

  • 口：检查食管（食管镜检查）、胃（胃镜检查法）和小肠（上消化道镜）

  • 肛门：检查大肠、直肠和肛门（结肠镜检查）

  • 尿道：检查膀胱（膀胱镜检查）

  • 阴道：检查子宫（子宫镜检查）

然而，有时需要创造人体的开窍部位。将皮肤或者皮肤下的组织层切一个小口（切口），可以将内镜通入人体体腔。使用这样的切口用来观察如下部位的内部：

  • 关节（关节镜检查）

  • 腹腔（腹腔镜检查）

  • 胸部肺之间的部位（纵隔镜检查术）

  • 肺和胸膜（胸腔镜检查）

身体功能检查

通常，身体功能可以通过记录和分析身体各个器官的活动来测量。例如，心脏电活动可以通过心电图 (ECG) 来测量，脑电活动可以通过脑电图 (EEG) 来测量。肺屏气、吸入和呼入气体，以及交换氧气和二氧化碳的能力，可以通过肺功能检查来测量。

活检

活检是从人体中取出组织样本进行检查的程序。通过显微镜检查细胞后即可作出诊断。研究常集中于找到可以为炎症或疾病，如癌症提供证据的异常细胞。常被研究的组织包括皮肤、乳房、肺、肝、肾和骨。

遗传物质分析（基因检测）

另见遗传学

基因诊断技术是用于理解和评估染色体基因（包括DNA [脱氧核糖核酸]）或这两者的科学方法。通常分析来自皮肤、血液或骨髓的细胞。基因检测用于如下情况的人群：

  • 胎儿：确定他们是否存在遗传疾病

  • 儿童和青年人：确定他们是否患病或有患病的风险

  • 成人：有时为了确定其亲属，如孩子或孙子将患某种疾病的可能性

基因技术迅速发展。可使用不同方法拷贝基因片段或寻找基因的变化。

风险和结果

每项检查都存在某种风险。风险可能是检查中存在身体损伤的可能，或如果结果异常时，可能需要进一步的检查。进一步的检查通常更加昂贵、危险，或者二者皆有。医生会权衡检查提供信息的有用性与其同时存在的风险。

正常的检测值有一个表示范围，这个范围基于健康人群的平均值。即，95%健康人群的检测值都在这一范围。但是，女性和男性的平均值略有差异，且随着年纪而变化。对于一些检查而言，不同实验室的值也有差异。因此，当医生得到实验室的检查结果时，该实验室也给医生一份他们实验室自己的检查正常值范围。血液检查表中列出了一些典型的正常检查结果。但是，由于实验室之间的值存在差异，检查结果的显著性还需要咨询医生，而非单纯参照此表。

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