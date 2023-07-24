skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
George Newman, MD, PhD

专业和专长

  • Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
  • Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
  • Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA

认证

  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care

选择奖项、成就和发表的文章

  • Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

