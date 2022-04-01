关节是两个或多个骨之间形成的连接。有的关节，如颅骨之间的缝隙，一般不活动。而其他关节可产生不同程度的活动。

关节的构造决定了其活动方向和程度。例如肩关节，是杵臼关节，可使上肢产生内旋、外旋、向前、向后及侧方的运动。在肘部、手部和足趾的铰链关节仅能产生屈伸运动。

肩关节 视频

关节的成分为其提供了稳定性并减轻因连续使用而造成损伤的危险性。在关节内，骨骼末端被软骨覆盖。软骨是由胶原蛋白、水和蛋白聚糖构成的光滑、坚韧、有弹性的保护组织，它可以减少关节活动时产生的摩擦。（胶原是一种坚韧的纤维组织，蛋白多糖是软骨弹性的物质基础。）

关节也有一层覆膜（滑囊组织），将关节封闭在里面，形成关节囊。滑膜组织的细胞产生少量清亮的液体（滑液），为软骨提供营养并大大减少了关节活动时产生的摩擦。

膝关节内部结构