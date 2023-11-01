第 4 对脑神经(滑车神经)麻痹

单眼或双眼均可受累。受累眼无法向内、向下看。因此，可导致复视，一个图像偏上并且稍微移向另一图像的一侧。因此，很难下楼梯（需要向内、向下看）。然而，如将头部向健侧偏斜，复视可缓解和消失。由于这个姿势可通过未麻痹的眼肌使双眼聚焦注视物体，因而可避免复视。