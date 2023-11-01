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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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第 4 对脑神经(滑车神经)麻痹

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 11月 2023
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第 4 对脑神经麻痹可影响垂直眼球运动。

  • 通常无法确定病因，但病因明确时，常为头部外伤，有时为轻度损伤。

  • 患者出现复视，然而，如将头部歪向受累眼球对侧，复视可消失。

  • 医生可根据症状怀疑第4对脑神经麻痹，但也可进行CT或MRI检查。

  • 如能查明病因，应治疗病因。

（另请参见脑神经疾病概述

麻痹是指瘫痪，其范围可以从部分到完全性。

第 4 对脑神经麻痹的原因

通常，第4对脑神经麻痹的原因无法确定。最常见的明确病因为

  • 头部外伤，常由摩托车事故引起，但有时为相对较轻的头部创伤

糖尿病偶尔会通过损伤将血液运送到神经的小血管引起这种麻痹。罕见情况下，病因为肿瘤、头骨动脉凸起（动脉瘤）或多发性硬化

第 4 对脑神经麻痹的症状

单眼或双眼均可受累。受累眼无法向内、向下看。因此，可导致复视，一个图像偏上并且稍微移向另一图像的一侧。因此，很难下楼梯（需要向内、向下看）。然而，如将头部向健侧偏斜，复视可缓解和消失。由于这个姿势可通过未麻痹的眼肌使双眼聚焦注视物体，因而可避免复视。

第 4 对脑神经麻痹的诊断

  • 神经检查

  • 计算机断层扫描或磁共振成像

通常情况下，如果有特征性的眼球运动受限，则怀疑患有第四脑神经麻痹。可通过脑部计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)识别病因。

第 4 对脑神经麻痹的治疗

  • 病因（若已明确）治疗

  • 眼操

  • 棱镜眼镜

导致第4对脑神经麻痹的疾病，如果被发现，将得到治疗。

眼操可能有帮助，佩戴棱镜眼镜也可能会有所帮助。棱镜眼镜的镜片顶部较薄，底部较厚。当光穿过棱镜时，它穿过棱镜底部的速度比穿过顶部的速度慢。因此，棱镜会弯曲光线，并针对瘫痪引起的复视进行调整。

瘫痪通常会随着时间的推移而消退，但有时最终需要手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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