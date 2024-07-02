许多研究试图确定特定食物是增加还是降低人们患癌症的风险。遗憾的是，不同的研究结果相互矛盾，因此很难知道食物或膳食补充剂对癌症风险的影响。一个常见问题是，当研究发现摄入某种食物更多的人似乎具有较低癌症发生率时，可能难以分辨这些人是否在其它风险因素方面也有所差异（例如他们生活的地方、他们的吸烟和饮酒程度等）。

通常，当医生进行对照试验并且随机地给予一些患者似乎有益的食物或补充剂时，研究未表明有益作用。对一些食物和补充剂的研究多于其它食物和补充剂，并且许多研究正在进行。最有说服力的证据来自研究，这些研究表明低纤维和高加工肉类饮食会增加患癌症的风险。无论饮食类型如何，肥胖都会增加许多癌症的风险。

饮酒 酒精增加口腔、咽喉、食道、肝脏、乳腺以及结肠和直肠癌症的风险。吸烟和饮酒的人患这些和其他癌症的风险更高。

抗氧化剂 抗氧化剂，如维生素 C、维生素 E、β-胡萝卜素（维生素 A），是均衡饮食营养的一部分。然而，尚未有研究表明食用含有这些抗氧化剂的补充剂是否会减少患癌风险。有证据表明，服用高剂量的 β-胡萝卜素或维生素 E 补充剂可能会增加患某些类型癌症的风险。

人造甜味剂 尽管一些早期研究表明，使用某些甜味剂会增加患膀胱癌、脑癌和淋巴瘤的风险，但这些研究是在动物中进行的。没有人类研究表明使用这些甜味剂一定会增加患癌症的风险。

生物工程食物（转基因 [GMO] 食物） 把来源于不同植物或某些微生物的基因添加到某些植物的基因上，从而增加植物的耐寒性或抗虫害能力，或在其它方面提升它们的品质。没有令人信服的数据表明转基因食品会增加患癌症的风险。

钙 高钙摄入，尤其是通过钙添加剂，可能增加患前列腺癌的风险。但是，其它研究表明，高钙摄入会增加患前列腺癌的风险。

咖啡 尽管有些先前的研究似乎表明饮用咖啡与患癌风险之间有关联，但是近来的研究也并没有表明饮用咖啡的益处。

纤维 一些研究报道称，富含纤维的饮食可降低患癌的风险，尤其是结直肠癌，但这些数据存在争议。

鱼和 Ω-3 脂肪酸 在动物中进行的一些研究表明，Ω-3 脂肪酸可以阻止癌症的生长或减缓其生长。然而，这些发现尚未在人体中重复。

氟化物 研究并未表明饮用含氟水、使用含氟牙膏或接受牙科氟化物治疗的人患癌风险增加。

叶酸 某些证据表明，叶酸缺乏症患者的癌症风险较高，但缺乏症是否是癌症的病因尚不清楚。相反，其它结论性较弱的证据表明叶酸过量可能增加癌症风险。正常饮食的人不需要额外补充叶酸。

食品添加剂 食品添加剂在使用之前必须经过食品和药品管理局的批准，因此新的添加剂要经过大量的测试。到目前为止，没有证据显示在食品中的添加剂水平会增加患癌症的风险。

大蒜 大蒜在减少患癌风险方面是否有效还不明确。

辐照食品 有时用于杀死食物中微生物的辐射不会增加患癌症的风险。

番茄红素 一些研究表明，主要存在于番茄中的天然红色色素和抗氧化剂——番茄红素可以降低某些癌症的风险，但这些数据存在争议。

高温烹制的肉类 进食高温烹制的肉类，如烧烤，可能会引入致癌化学物质并增加患癌风险，尤其是结直肠癌。

有机食品 没有证据表明有机食品比传统种植的食品能够降低患癌风险。

杀虫剂 没有证据显示食物上残留的少量农药会增加患癌症的风险。

加工的肉类 食用大量加工肉类（例如午餐肉、火腿、热狗）的人可能有患胃癌、结肠癌和直肠癌的风险。一些证据表明，这是由加工肉类中的硝酸盐引起。

饱和脂肪 有研究发现，在脂肪摄入量较高的国家，某些类型的癌症（如乳腺癌）发病率更高。然而，没有研究发现，减少脂肪摄入量降低患癌风险。然而，更重要的是，饱和脂肪含量高的食物也含有许多卡路里，可能导致肥胖，肥胖是癌症和其它健康问题的危险因素。

硒 没有令人信服的证据表明硒降低癌症风险。

香料 没有令人信服的证据表明姜黄、辣椒素（红辣椒）、孜然或咖喱等香料降低癌症风险。

茶 没有令人信服的证据表明普通茶或绿茶降低癌症风险。

维生素 D 维生素 D 与 Ω-3 脂肪酸一起服用可能会降低因癌症死亡的风险，但不会降低患癌症的风险。任何潜在益处在黑人中更大。