在弓形腿中，医生称其为膝内翻，双腿膝盖向外弯曲，因此膝盖比正常情况下分开得更宽。这种外表通常是由出生前腿在子宫中的位置造成的。这种疾病在幼儿中很常见，通常在幼儿 18 个月龄时无需治疗即可消退。如果弓形腿持续存在或变得更重，医生需要排除佝偻病或其他代谢性骨疾病。

弓形腿（膝内翻） 隐藏详情 这张照片显示一名患有弓形腿（膝内翻）的幼儿，尤其是左腿。在弓形腿中，膝盖看上去彼此旋转分开。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

医生还可能怀疑 Blount 病，这是由胫骨（胫骨）生长板问题引起的。Blount 病能影响单腿或双腿。最常见的情况下，它在第一年后出现。然而，对于超重儿童，它可以在青春期发展。Blount 病的早期诊断很困难，因为该问题可能不会在 X 射线上显示。3 岁以下开始使用夹板或腿支具对患有 Blount 病的儿童有效。年长儿可进行手术治疗。