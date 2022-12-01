磷酸盐和骨化三醇

布罗舒单抗用于治疗最常见的低磷酸盐血症性佝偻病

有时可手术切除肿瘤

低磷酸盐血症性佝偻病的治疗的目标是升高血磷浓度，促进正常骨质形成。

可以口服磷酸盐，同时结合服用活性维生素 D（骨化三醇）。单纯服用维生素 D 是不够的。必须谨慎调整磷酸盐和骨化三醇的用量，因为治疗不当通常会导致血液和尿液中的钙升高，钙盐沉积在肾脏组织，或者形成肾结石。这些副作用会损害肾脏和其他组织。

对于患有最常见的低磷酸盐血症性佝偻病的患者，应给予药物布罗舒单抗，不给予上述磷酸盐和骨化三醇治疗。布罗舒单抗是一种单克隆抗体，通过皮下注射给药。它有助于增加血液中的磷水平，帮助降低佝偻病的严重程度，在儿童中可能会使身高增加。布罗舒单抗可用于儿童和成人。

在某些成年人当中，因各类肿瘤引起的低磷酸盐血症性佝偻病在肿瘤切除后会大幅减轻。若低磷血症性佝偻病并未减轻，因肿瘤而患上佝偻病的患者可应用骨化三醇和磷。