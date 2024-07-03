颅缝早闭是一种出生缺陷，其中一条或多条头骨的缝线闭合太早。
出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部和颅骨出生缺陷简介。）
颅骨缝线
缝线是连接头骨各骨骼的组织带。缝线使颅骨随着大脑内部的生长而生长。
缝线是连接组成头骨的各不同骨骼的组织带。颅骨不是单个骨。缝线使颅骨随着大脑内部的生长而生长。它们在出生后几年内保持柔韧，并随着婴儿成长而闭合和变硬。缝线闭合后，头骨将不再生长。
当这些缝线闭合得太早时，会导致颅缝早闭，这限制脑和头骨长成正常形状和大小的能力。颅缝早闭可能是自然发生，也可能是婴儿基因突变引起的。
每 2,500 名婴儿中就有 1 名出现这种缺陷。颅缝早闭有几种类型，具体取决于闭合的缝线。
矢状缝颅缝早闭
矢状缝（从婴儿的囟门或柔软点到头后的缝线）颅缝早闭是最为常见的类型。这种颅缝早闭导致颅骨狭长（长头症）。
患有这种颅缝早闭的儿童中约有 20% 至 50% 会出现学习障碍。
冠状缝颅缝早闭
冠状缝（头部柔软点左侧和右侧的缝线）颅缝早闭为第二常见的类型。如果柔软点两侧缝线闭合，则这种类型的颅缝早闭导致颅骨短而宽（短头畸形），如果仅柔软点一侧的缝线闭合（斜头畸形），则导致对角状颅骨。患有这种类型的颅缝早闭的儿童通常还会有其他面部和颅骨缺陷。
颅缝早闭的诊断
医师的评估
有时进行影像学检查，例如 CT 扫描
有时进行基因检测
在体格检查期间，医生可以识别颅缝早闭。
医生还可以对颅骨和大脑进行成像检查。
患有颅缝早闭的婴儿可以由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给孩子）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。
颅缝早闭的治疗
手术
特殊头盔
颅缝早闭通常可通过手术纠正。手术后，婴儿通常需要佩戴特殊的头盔，以帮助将颅骨塑造成更匀称的形状。
由于唇裂或腭裂形成可能与异常基因有关，因此受影响家庭如果进行遗传咨询可能会从中受益。