颅缝早闭是一种出生缺陷，其中一条或多条头骨的缝线闭合太早。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部和颅骨出生缺陷简介。）

颅骨缝线

缝线是连接组成头骨的各不同骨骼的组织带。颅骨不是单个骨。缝线使颅骨随着大脑内部的生长而生长。它们在出生后几年内保持柔韧，并随着婴儿成长而闭合和变硬。缝线闭合后，头骨将不再生长。

当这些缝线闭合得太早时，会导致颅缝早闭，这限制脑和头骨长成正常形状和大小的能力。颅缝早闭可能是自然发生，也可能是婴儿基因突变引起的。

每 2,500 名婴儿中就有 1 名出现这种缺陷。颅缝早闭有几种类型，具体取决于闭合的缝线。

矢状缝颅缝早闭 矢状缝（从婴儿的囟门或柔软点到头后的缝线）颅缝早闭是最为常见的类型。这种颅缝早闭导致颅骨狭长（长头症）。 患有这种颅缝早闭的儿童中约有 20% 至 50% 会出现学习障碍。 矢状缝的颅缝早闭（矢状缝颅缝早闭） 隐藏详情 这些照片显示一名 6 周龄婴儿患有矢状缝的颅缝早闭（矢状缝颅缝早闭），导致狭窄和长颅骨（长头畸形）。 © Springer Science+Business Media

冠状缝颅缝早闭 冠状缝（头部柔软点左侧和右侧的缝线）颅缝早闭为第二常见的类型。如果柔软点两侧缝线闭合，则这种类型的颅缝早闭导致颅骨短而宽（短头畸形），如果仅柔软点一侧的缝线闭合（斜头畸形），则导致对角状颅骨。患有这种类型的颅缝早闭的儿童通常还会有其他面部和颅骨缺陷。 左冠状缝的颅缝早闭（冠状缝颅缝早闭） 隐藏详情 这张图片显示一名 10 周龄婴儿出现左冠状缝的颅缝早闭。这种缺陷导致前额右侧看起来更突出，且眼睛不均匀。 © Springer Science+Business Media

颅缝早闭的诊断 医师的评估

有时进行影像学检查，例如 CT 扫描

有时进行基因检测 在体格检查期间，医生可以识别颅缝早闭。 医生还可以对颅骨和大脑进行成像检查。 患有颅缝早闭的婴儿可以由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给孩子）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。